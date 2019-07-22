EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  4390  121
Материалы по теме:
Все про:выборы (22802) ЦИК (3218)

 ЦИК обработал 50.24% протоколов: "Слуга народа" - 42.44%, "ОП - За життя" - 12.87%, "Европейская Солидарность" - 8.65%, "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" - 6.39%. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 50,01% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42.44% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12.87%, "Европейская солидарность" – 8.65%, ВО "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" – 6.39%.

ЦИК обработал 50.24% протоколов: Слуга народа - 42.44%, ОП - За життя - 12.87%, Европейская Солидарность - 8.65%, Батькивщина - 8.02%, Голос - 6.39% 01

Остальные партии пока не преодолевают 5%-ный проходной барьер в парламент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3138871
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и все вот и кончилось петино лето.
 показать весь комментарий
 
Как же ты жить будешь без Пети? Кто теперь будет во всем виноват?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Очень трудно признать, что тебя (речь о дякулах) разводили, как последнего лоха.
 показать весь комментарий
 
 
8.65% это прям десант пивасик, был почти самогон в 2014 а теперь мицне пиво всего навсего, эх Петро Петро нимнога даль тебя. За безвизу вот реально дякую, Томом эт не для меня а вот ещё RyanAir пришел эт реально плюс
 показать весь комментарий
 
Подякуй за тарифи і бакс по 28, що тягне за собою офігенну інфляцію і зубожіння народу в 3 рази.
 показать весь комментарий
 
 
Аа, ще за зупинку вітчизняного автопрому та дорогі іномарки, що занурює простого українця в авто.рабство на 10 років.
 показать весь комментарий
 
Ну тоді Вову на вила, це ж таке вже, але все ж таки...
 показать весь комментарий
 
кажеш, "RyanAir пришел"? А щоб не пішов зараз...
Розумієш, ідеальної політики в природі не існує. В кращому випадку є лише найменш болісна. І це - далеко не та, яка рекламується, особливо на Г+Г, та інших олігархічних канальях (за виклюяенням порошенківських та частково живогівського)
 показать весь комментарий
 
Та які райнаіри, тут Газели маршрутки розвалюються, і Богдани, із доріг потрібно вбирати. А ви за якісь перельоти, нах... вонивсрались. Підніміть статистику який мроцент українців літає????
 показать весь комментарий
 
Аля для багатьох Томос є великим досягненням, тому думай не лише про себе.
 показать весь комментарий
 
зебилы так и не могут забыть Петра,уже 2 месяца тот не президент но клованы все равно при вспоминании о нем срут кирпичами )
 показать весь комментарий
 
 
Он приходит к ним в ночных когмарах и шоколадит им штаны!))))
 показать весь комментарий
 
Зу шпріхт Ієгова

По словам Святослава Вакарчука, статус народного депутата позволяет заниматься творческой деятельностью. Председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук уверяет, что продолжит петь в "Океане Эльзы" после избрания народным депутатом.
Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью: "Бог запрещает мне ею не заниматься", - добавил Вакарчук.

ЦВК опрацювала 50,24% протоколів: "Слуга народу" - 42,44%, "ОП - За життя" - 12,87%, "Європейська Солідарність" - 8,65%, "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39% - Цензор.НЕТ 3857

"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю на публику. Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.
 показать весь комментарий
 
Только после внедрения системы голосования в ВРУ по отпечатку пальца...
И снятия мандата за прогулы!
Я за тебя голосовал что бы ты РАБОТАЛ на народ Украины...
А в свободное время...занимайся чем хочешь!
 показать весь комментарий
 
а я поняв: нема ніякої разніци між цими "політичними партіями", бо ідеологія у них одна - вони всі поклонніки золотого тєльца. Політичної відповідальності за країну у них відсутнє - вони без вагань доїтимуть і стригтимуть народне овече стадо на прєдєлєвозможностєй.
 показать весь комментарий
 
 
За депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, проголосовали лишь восемь человек. Об этом сообщает «Громадське ТВ».Победителем на округе Савченко стал самовыдвиженец Александр Ковалев, который шел на выборы под лозунгом «Вернемся к спокойным временам 70-80-х». Для победы ему хватило 220 голосов. За кандидатов от партий «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Слуга народа» проголосовали 50 и 21 человек соответственно.Савченко заявила, что не будет оспаривать результаты выборов. Тем не менее выборы она назвала «грязными и отвратительными». «Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», - рассказала она.
 показать весь комментарий
 
 
Так на всим і треба !!!
Отримали те, із чого починали 5 років тому....

Прокремльовські ***** вже в раді...Це просто ах%%ть !

Феніта походу....
 показать весь комментарий
 
 
Даааа терь надо декомунизировать Порохофермы всякие
 показать весь комментарий
 
Как говорится - п..здец близок, деградируем дальше. А дальше есть куда - партии Шария есть куда расти.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 50.24% протоколов: "Слуга народа" - 42.44%, "ОП - За життя" - 12.87%, "Европейская Солидарность" - 8.65%, "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" - 6.39%. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх