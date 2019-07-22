 ЦИК обработал 50.24% протоколов: "Слуга народа" - 42.44%, "ОП - За життя" - 12.87%, "Европейская Солидарность" - 8.65%, "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" - 6.39%. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42.44% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12.87%, "Европейская солидарность" – 8.65%, ВО "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" – 6.39%.
Остальные партии пока не преодолевают 5%-ный проходной барьер в парламент.
Розумієш, ідеальної політики в природі не існує. В кращому випадку є лише найменш болісна. І це - далеко не та, яка рекламується, особливо на Г+Г, та інших олігархічних канальях (за виклюяенням порошенківських та частково живогівського)
По словам Святослава Вакарчука, статус народного депутата позволяет заниматься творческой деятельностью. Председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук уверяет, что продолжит петь в "Океане Эльзы" после избрания народным депутатом.
Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью: "Бог запрещает мне ею не заниматься", - добавил Вакарчук.
"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю на публику. Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.
И снятия мандата за прогулы!
Я за тебя голосовал что бы ты РАБОТАЛ на народ Украины...
А в свободное время...занимайся чем хочешь!
Отримали те, із чого починали 5 років тому....
Прокремльовські ***** вже в раді...Це просто ах%%ть !
Феніта походу....