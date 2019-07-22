 ЦИК обработал 50.24% протоколов: "Слуга народа" - 42.44%, "ОП - За життя" - 12.87%, "Европейская Солидарность" - 8.65%, "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" - 6.39%. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42.44% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12.87%, "Европейская солидарность" – 8.65%, ВО "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" – 6.39%.

Остальные партии пока не преодолевают 5%-ный проходной барьер в парламент.

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