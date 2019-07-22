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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Общемировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась и Украины, - замглавы ЦИК Радченко о явке на выборах

В Центризбиркоме низкую явку избирателей считают общемировой тенденцией.

Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Общемировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась и Украины", - считает замглавы ЦИК.

Он отметил, что, по данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Раду составила 49,8%.

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"Хотя для Украины это непривычно низкий показатель, но надо принимать во внимание, во-первых, летний период, во-вторых, это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества", - сказал Радченко.

Он отметил, что такой показатель явки не является проблемой, напомнив, что на внеочередных выборах 2014 года показатель был 52,5%, в 2012 году - 57%.

Источник: https://censor.net.ua/n3138870
 
 
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Ничего не коснулась...
Явка 50% это и так была высокой явкой, учитывая что сейчас сезон отпусков, люди на морях, на отдыхе, а + ещё миллионы выехали на заработки заграницу, благодаря мародёру Порошенко
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В соответствие с такой логикой Бальцеровича с его и без войны шоковой терапией можно смело записать как минимум в деспоты.
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Это к тому когда поляки ломанулись прочь из страны.
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Порошенко - единственный украинский олигарх, который за эти 5 лет стал беднее
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в эти рошеновские сказки никто не верит.... выборы показали это
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Совсем другое дело это правда о конце эпохи бедности, в которую верят многие.
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ВЫБОРЫ ПОКАЗАЛИ ЧТО МЫ НЕ СЛУГИ.... А РАБЫ И ДЕБИЛЫ.... а вот рабы Египта сделают для себя из нас рабов.... ВЕРНЕЕ УЖЕ сдлали....... мы придурковатая страна с населением идиотов причем зашкварных...
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Ето тенденция. Все олигархи в Украине когда их отодвигают от кормушки начинают *вдруг* худеть. Тыковка у тебя не соображает почему?Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах - Цензор.НЕТ 2612
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почти 50 в разгар лета !!! нет, мы переплюнули все тенденции, все народов и наций - не только активностью но подростково-инфантильной активностью...
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Та щас вам боты расскажуть что полУкраины на заработках батрачат )))
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Я не знаю как тенденции - СБУ вы главное коммуняк в Днепре под контролем держие!!! Остальное переживем!!! Ой заразы здесь этой много!!!Особенно среди бывших- им власть нужна, так то они себе на жизнь напиз....дили!!!
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Україна голосує за кума Путіна - нормально?
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Не-а, точнее сказать у Украины антипутинско и антироссийская ломка - а вот победители в политике этой ломки теперь при полной власти очень быстро вылечат ее и покажут , кто был прав в борьбе с ценностями гражданина Украины и инфантильного ЗЕбелизма...
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аа, про це? Вірно, треба виходити з інфантильної стадії - дістали вже усіх дитячий лемент Порошенка з командою ПТушників-клептоманів. Дискредитували себе так, що вже пенсіонери ладні внуків своїх недовчених обрати, лиш би не лохів.
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да ..все одно.на парашинських каналал будуть кричати "киевская хунта" Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах - Цензор.НЕТ 263 імі камандует
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Самая низкая явка на выборах в ВР за всю историю независимости Украины.

А как же заявления преЗедента о том, что народ кушать и спать не может, так хочет срочно переизбрать Раду?
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ви ..якось опреділіться---одне пише що явка хороша друге пише що не так багато Загальносвітова тенденція до зниження активності виборців торкнулася й України, - заступник голови ЦВК Радченко про явку на виборах - Цензор.НЕТ 9165
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Кристаллизовать нацию теперь будет 15 процентов в ВР и миллионы у стен кастрюли с куполом - и это лучший пинок под зад мечущейся постсовковой массе...
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ліві ліберали кристалізують націю? Вже накристалізувались. Знайшли ж дурні, які за них голосують.
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Пенсионеры приползут на выборы и сделают выбор за молодых, которым жить в этой стране. А молодые на пикниках, дачах, пляжах. Сложная, затратная и унизительная процедура восстановления права голоса самой активной частью неселения, которых выборы застали вне дома...- те кто мужественно все это перенес перед первым и вторым туром голосования уже не рискнули... В результате привели в парламент пропутинскую партию Медведчука, да и в иных был бы расклад другой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщемировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась и Украины, - замглавы ЦИК Радченко о явке на выборах
 
 
 
 
 
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