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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Несмотря на летний период, активность наших граждан на выборах была достаточно большой, - глава ЦИК Слипачук

Несмотря на летний период, явка украинцев на внеочередных выборах в Верховную Раду была достаточно высокой.

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга ЦИК относительно предварительных итогов голосования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Я хочу отдельно подчеркнуть, что несмотря на летний период все же была достаточно большая активность наших граждан. Потому, что выборы летом - это вопрос специфический. Но это же в определенной степени отражает то, что политическое настроение общества достаточно высокое", - сказала Слипачук.

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Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в парламент составила 49,84%.

Напомним, вчера в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. На данное время ЦИК обработала 50% электронных протоколов. Первая пятерка партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". ЦИК уже обработала 100% протоколов за границей. На большинстве участков победила "Европейская солидарность".

Источник: https://censor.net.ua/n3138869
 
 
 Топ комментарии
 
Була найнижча активність виборців. Не треба на чорне казати біле Несмотря на летний период, активность наших граждан на выборах была достаточно большой, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 630
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просто огромной! Антирекорд - менее 50%, а реально - 30... Несмотря на летний период, активность наших граждан на выборах была достаточно большой, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 3783
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Реальная явка около 30%. Остальное вброс бюлетней за ЗЕ. Проверенная технология еще с 2010 года.
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Реальный рейтинг тогда еще действующего президента Пети был около 8%. На президентских выборах 16% были набраны за счет админресурса. Проверенная технология еще с 2004 года.
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реально секти свидетелей покращення 8% а в инете 80%.проверенная технология создателя партии рыгов с 2010 года.
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Попри літній період, активність наших громадян на виборах була доволі великою, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5720 Evgen Kalashnyk

Если бы хоть один вброс зафиксировали тут бы такая вонь стояла. Не суди по себе.
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Була найнижча активність виборців. Не треба на чорне казати біле
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В первые в середине лета выборы. Петекатропы манипуляцией занимаются как и их Барыга петя.
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Буквы изучаешь, соевый. По сути нечего сказать не впервой.
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Дуже дякую, збасибо за безеду. Да, да, дуже дякую. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Збазибо
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просто огромной! Антирекорд - менее 50%, а реально - 30...
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Первое достижение выборов, это 38 миллионов на жизнь педофилу Шарию... 😬
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Статистика говорить, що навпаки. Виправдовує своє сліпе прізвище. Де ви її взяли? То статистика висока, хоча найнижча, то зряплати вчителям 4000 евро. Над перлами сміються коли вони не кожен день.
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Если бы хоть один вброс зафиксировали тут бы такая вонь стояла. Не суди по себе.
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Молода, зелена, дурна.
В 1994 вибори теж були в липні при явці - 72%.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесмотря на летний период, активность наших граждан на выборах была достаточно большой, - глава ЦИК Слипачук
 
 
 
 
 
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