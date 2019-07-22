 Вызовов много, но я считаю, что этот успех приведет к дальнейшим реформам, - премьер Чехии Бабиш поздравил Зеленского с победой его партии на выборах

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю, Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского провести ее через эти трудные времена", - заявил Бабиш.

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"Вызовов много, но я считаю, что этот успех приведет к дальнейшим реформам и активному сотрудничеству с Чешской Республикой", - добавил он.