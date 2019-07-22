 Вызовов много, но я считаю, что этот успех приведет к дальнейшим реформам, - премьер Чехии Бабиш поздравил Зеленского с победой его партии на выборах

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю, Украина предоставила мощный мандат партии президента Зеленского провести ее через эти трудные времена", - заявил Бабиш.
"Вызовов много, но я считаю, что этот успех приведет к дальнейшим реформам и активному сотрудничеству с Чешской Республикой", - добавил он.
Пётр Алексеевич Украина ещё не вся сдалась... Мы победим...
Свинота жерла крадене з корита...
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За це свиноту, власне, й було бито.
пані Єлєна?
шось чехи тупішають на очах
Ви на смітнику історії.
я бачив, як ти відважно гнав "порохоскотов", лякаючи їх голою сракою з дивана!
героям слава!
Ведь люди возненавидели за последние пять лет марионеточного барыгу и его прихлебателей лютой ненавистью. И сейчас все (кроме 8% порохососов и подбарижников) с нетерпением ждут когда этих мразей будут судить.
То й віднісся до цієї події по іншому і висловив співчуття народу України.