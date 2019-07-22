 Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она сообщила она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
"Выборы парламентские состоялись", - сказала Слипачук.
Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".
"Поганому танцюристу яйця заважають." (с)
А чем тебе фамилия не подходит, хамло соеголовое?
Совсем не хамло.
😎
Без проблем, пусть возвращаются!
А вот статья в Вашингтон Пост (в google пeреводе) звучит так:
Украинцы подавляющим большинством проголосовали за партию своего бывшего президента-комедианта на парламентских выборах в воскресенье, что закрепило власть политического пришельца в критический момент для отношений страны с Россией и Западом.
Всі ваші вже там, проходять тести. Завдання - намалювати щось для них приємне лисичку, зайчика, свинарчука, медведчука... Малюють. Але у всіх на малюнку виходить корито. ))))))))
Бо клептоманія, це:
-повторяющаяся неспособность преодолеть тягу совершить кражу;
-нарастающее чувство психологического давления перед совершением кражи;
-чувство удовлетворения и временного успокоения после совершения кражи;
кража совершается не из чувства неприязни или мести, не в результате галлюцинации или бредового расстройства;
кража не связана с поведенческим расстройством, биполярным расстройством или антисоциальным расстройством личности.
Значить, саджати треба, і сидіти можуть.
Отсчет пошел.
Надіюсь, що і в майбутньому, як тільки мерзота з'являтиметься, її теж викидатимуть.
Это понятно. Комар носа не подточит. Явка, а точнее- неявка помогла.
Слухав вчора і думав: які ж мудрі в Кам'янці пацани. Ось і наша національна стратегія вимальовується: дочекатися пізд"ца
12 год ·
Якщо подивитися на попередні результати виборів, так би мовити, не спереду, а ззаду, то можна розгледіти яскраві пробиски мудрості нашого народу💥💥💥
Пролетіли здебільшого ті, хто заслуговує на це. А 0,5% аграріїв так взагалі засвідчує, що "вовчиці" плескати то плескають, але голову не втрачають 😉
І до речі, перша ззаду політична партія «Факел», що теж дуже символічно з огляду на деякі асоціації з назвою🤗