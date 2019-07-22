 Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она сообщила она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Выборы парламентские состоялись", - сказала Слипачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 46,22% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".