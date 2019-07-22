EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  829  45
Материалы по теме:
Все про:выборы (22802) ЦИК (3218) Слипачук (62)

 Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она сообщила она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Выборы парламентские состоялись", - сказала Слипачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 46,22% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

Источник: https://censor.net.ua/n3138864
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и всьо, а теперь песики начинайте скавучать.
 показать весь комментарий
 
Народ схотів, закликав злидні.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То вам результаты не такие, то "прізвища" не ті....
"Поганому танцюристу яйця заважають." (с)
 показать весь комментарий
 
Кажу, як є.
А чем тебе фамилия не подходит, хамло соеголовое?
 показать весь комментарий
 
іди нах, соя. Соєголові твої батьки й діти.
 показать весь комментарий
 
И никаких разрешений на взлет, пока сбитого летчика не посадят.
 показать весь комментарий
 
 
Что, уже обратно просятся?
Без проблем, пусть возвращаются!
 показать весь комментарий
 
Вот и всьо, а теперь песики начинайте скавучать.
 показать весь комментарий
 
 
вам от Каломоойши,не хрена не перепадёт,зря радуетесь🤢🐒🐸🤡 калоботы
 показать весь комментарий
 
 
Я от него ничего не жду и не прошу. Это только попошенки верят в своего идола.
 показать весь комментарий
 
Закликав до совісті злиднів. Вони не почули. Тому злиднів викинуто на смітник шоколадної історії.
 показать весь комментарий
 
 
Закликав до совісті/ не свистуны а истинные зелеботы -по аналогии с порошеботами-еще ночью вернулись из хренландий и уже начали радостно строить светлое будущее Украины. Каким его видит Коломойский.
 показать весь комментарий
 
 
шарий набрал почти столько же сколько тягнибоковская свобода. Смех
 показать весь комментарий
 
Бо господар у тягнивбока і шаріка той самий.
 показать весь комментарий
 
 
Представляю какая пьянка сейчас будет в кремле.
 показать весь комментарий
 
 
Вашингтон далеко от меня, и думаю они предвидели такой оборот в политике Украины, не зря Вашингтон не особенно спешил помогать впрямую Украине с американским вооружением.
А вот статья в Вашингтон Пост (в google пeреводе) звучит так:
Украинцы подавляющим большинством проголосовали за партию своего бывшего президента-комедианта на парламентских выборах в воскресенье, что закрепило власть политического пришельца в критический момент для отношений страны с Россией и Западом.
 показать весь комментарий
 
 
Выборы показали что народ необходимо воспитывать и формировать. Узеленского это вполне может получиться.
 показать весь комментарий
 
 
Савченко отримала на виборах у Раду лише вісім голосів

Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 6337
 показать весь комментарий
 
 
Закон про фінансування партій був розроблений міжн. організаціями Центром Ейдос та Transparency International за участі експертів руху Чесно та проекту Реанімаційний пакет реформ. Все за що беруться грантожери і "антикорупціонери" виходить дорогим і непрацюючим лайном

Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 6640
 показать весь комментарий
 
Поздравляю вас ЗЕБИЛЫ с моей победой. Учителя, занимайте очередь за зарплатой 4000 баксов. В очередь сукины дети, в очередь! Эпоха зубожіння минула Парламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук - Цензор.НЕТ 5675
 показать весь комментарий
 
 
В чергу до психіатра, шоколадний сучий син, в чергу!
Всі ваші вже там, проходять тести. Завдання - намалювати щось для них приємне лисичку, зайчика, свинарчука, медведчука... Малюють. Але у всіх на малюнку виходить корито. ))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Вам, даже психиатр не поможет. Синдром Даннига-Крюгера:" Когда идиот принимает неправильное решение, он не может осознать его неправильность, потому что он --идиот"!
 показать весь комментарий
 
 
Клептомани абсолютно логічно цікавляться психіатрією.
Бо клептоманія, це:
-повторяющаяся неспособность преодолеть тягу совершить кражу;
-нарастающее чувство психологического давления перед совершением кражи;
-чувство удовлетворения и временного успокоения после совершения кражи;
кража совершается не из чувства неприязни или мести, не в результате галлюцинации или бредового расстройства;
кража не связана с поведенческим расстройством, биполярным расстройством или антисоциальным расстройством личности.

Значить, саджати треба, і сидіти можуть.
 показать весь комментарий
 
Нас ждет увлекательное политическое шоу ближайшие годы. Это будет весело. Теперь Зеленскому ничего не мешает выполнять свои предвыборные обещания. Пенсии, зарплаты, дороги. Посадят всех коррупционеров и отберут майно у олигархов.

Отсчет пошел.
 показать весь комментарий
 
 
Я не тороплюсь,в отличии от 43%, я осознаю, что этого никогда не случится при Зеле. Интересно будет наблюдать за метаморфозами зебобиков.
 показать весь комментарий
 
 
Приємно, що вас, мерзоту, народ так організовано викинув на смітник.
Надіюсь, що і в майбутньому, як тільки мерзота з'являтиметься, її теж викидатимуть.
 показать весь комментарий
 
або ..винесуть...почав вже вірити в прикмети Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5445..перед овощом двері закрились вінок грохнув..пеці солдат з ружжом впав...у ЗЕ --його посвідчення з подушочки впало Парламентські вибори в Україні відбулися, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 5445
 показать весь комментарий
 
 
фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было". (с).
Это понятно. Комар носа не подточит. Явка, а точнее- неявка помогла.
 показать весь комментарий
 
Если 25% не нравится выбор народа, значит это не их страна.
 показать весь комментарий
 
За Януковича тоже большинство проголосовало. Все помнят, что это закончилось Майданом. Историю делает не пассивное большинство, а активное меньшинство.
 показать весь комментарий
 
 
"Все йде до пізд@ца. Але це добре. Бо без пізд@ца в цій країні ніх@я не робиться. Ось диви: потрібен був унилий кучмівський пізд@ц, щоб народ зробив Помаранчову революцію, потрібен був повзучий пізд@ц Януковича - щоб народ вийшов на Майдан, потрібен був путінський пізд@ц, щоб народ пішов в АТО, в волонтьорське двіженіє/ Без пізд@ца українці ніх@я не збираються, не об'єдіняються, ніх@я не роблять, а тіки думають, що б де б ******** собі в хату. Проблема в тому, що тих пізд@ців було недостаточно. Нам потрібен потужний пізд@ц такий, солідний. То ці вибори якраз до нього й ведуть. Але нічьо - зачекаємо, підготовимось, запасемо зброю, главне шоб медведчуки, портнови і вся ця піздобратія не встигли втікти"
Слухав вчора і думав: які ж мудрі в Кам'янці пацани. Ось і наша національна стратегія вимальовується: дочекатися пізд"ца
 показать весь комментарий
 
 
Віка Балицька
12 год ·

Якщо подивитися на попередні результати виборів, так би мовити, не спереду, а ззаду, то можна розгледіти яскраві пробиски мудрості нашого народу💥💥💥
Пролетіли здебільшого ті, хто заслуговує на це. А 0,5% аграріїв так взагалі засвідчує, що "вовчиці" плескати то плескають, але голову не втрачають 😉
І до речі, перша ззаду політична партія «Факел», що теж дуже символічно з огляду на деякі асоціації з назвою🤗
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламентские выборы в Украине состоялись, - глава ЦИК Слипачук
 
 
 
 
 
 вверх