 ЦИК обработал 46,22% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным ЦИК 42.35% проголосовали за партию "Слуга народа", 12.8% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.7% - за "Европейскую солидарность", 8.05% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6.43% - за "Голос".
Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.82%, "Сила и честь" - 3.74%, "Оппозиционный блок" - 3.21%, "Свобода" - 2.32%, "Партия Шария" - 2.28%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.19%, "Гражданская позиция" - 1.1%.
хіба ні, кацапе?
А еще радуюсь тому, как у свиноботов типа тебя трещат пердаки.
а ще - кацапи, малороси та хахли?
)(уйло вже приготував гроші
Разве что захотят получить еще и Конституционное большинство в Раде (300 голосов), что бы менять Конституцию без оглядки на другие партии....
Бутусов пише "Высоким результатам пропутинской партии на юго-востоке не стоит удивляться. Украина крайне слабо присутствует в политической жизни Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/b3138762"
За 5 років - слабо присутнья - нічого не було зроблено - европіськи домовились і залишали схід для пропутінської партії. вони такі, европиськи.
Владимир Завгородний: Помню, в феврале, что ли... сижу я на форуме Порошенко, ну тот, что "Від Крут до Брюсселю"... хоба, Ярош в первом ряду сидит.
Думаю, охничегосебе. Неужто проукраинские силы решили в кои-то веки сплотиться? Чудо, чудо!
НО ...... ТАМ НОЧЕВАЛ. Как бы не на следующий день Ярош выкатил заявление, что - да, на форуме был, а так не поддерживаю и даже решительно осуждаю. Голосуйте за Кошулинского, сам не пройдёт, зато другим поднасрёт.
Всё потому что к Порошенко много вопросов. И хотелось бы главнокомандующего получше. Так что получил Ярош главнокомандующим Владимира Зеленского, но это не точно. Может, Богдана, а то может и ... я забыл, какего, я их путаю короче.
И смешно в этой истории то, что когда Медведчук и Коломойский закончат нас мирить с братским народом, Яроша точно расстреляют как карателя домбасских шахтёров. А меня - не точно.
При этом я голосовал и агитировал за Порошенко. А Ярошу хотелось главнокомандующего получше.
Ну жри теперь, не обляпайся.
Жаль только, что каструля одна на всех.
А большего ЗЕбожок и не обещал вам ЗЕфунтикам)))
- Какие изменения произойдут в Украине после выборов?
- Первое изменение, оно ж очевидно, нет? Ваш вопрос озвучим иначе: какие изменения произойдут НА Украине? Въехал, чувак?
- Какая разница?
- Отныне мы тоже так думаем. Разница никакая! Во-вторых, Украина возвращается в Крым. Это как минимум.
- Вы хотели сказать, Крым возвращается в Украину? То есть извините, возвращается на Украину?
- Я сказал, как сказал. Не перебивай, чувак! Переходя в то, что мы с тобой как бы делаем, я бы сейчас нехило так заявил, что, в-третьих, на лозунг "слава Украине" будем отвечать только по приколу.
- И что именно будем отвечать по приколу?
- Ну вот, чувак, тебе говорят в автобусе или там еще где: слава Украине! А ты отвечаешь по приколу.
- Ладно, отвечаю. А что я отвечаю?
- Вот же тупой! Так и отвечаешь: "По приколу!" Въехал?
- Прикольно. А если кто по старинке ответит "героям слава"?
- А вот это не по приколу. Будем жестко цифровать. Идем дальше. В-пятых, Рада и Дума перейдут, блин, на ротацию.
- Это как?
- Это так! Введем режим обмена, так сказать, местами заседаний. Как бы для укрепления взаимопонимания. А на следующих выборах, ручаюсь головой под зарез, Киев получит уже прямое конституционное право голосовать, чувак, только не падай, за кандидатов прямо в этой, как ее, в Думе. Как говорится, без посредников, блин. Прикинь, идея похлеще безвиза. Заодно с нашими белорусскими братьями, во!
- Вы сказали "в-пятых". А где "в-четвертых"?
- В-четвертых, самое главное. Нам возвращают павильон ну на этой, как ее, московской ВДНХ. Помнишь? Сразу за фонтаном Каменный цветок с пивными ларьками ну такой еще скромный как бы павильон типа мраморной хаты, гектара на два, а вокруг снопы пшеницы и этот, угольный отвал, много отвалов, а поверху огромными буквами - Украина. Полный улет! Идешь и душа поет по-гуцульски. Теперь он снова наш!
- Почему по-гуцульски?
- Для прикола, гы-гы.
- Что еще будет в Украине - ой, извините, на Украине после выборов?
- Бросим все силы не в топку братоубийственной гражданской войны на востоке… фу, во сказанул, три дня тренировался… а на борьбу как ее, с коррупцией. Ты меня догоняешь?
- Это как?
- Будем искать по всему миру и периодически, это самое, как их, шоколадные фабрики Порошенко. Насосался украинской крови, пора своё отсидеть как миленький.
- А что будет с армией?
- А что с ней будет? Ничего не будет! Ее не будет. Мы мирный народ по приколу. Слава отмененному томосу, нас еще есть кому защитить. Ще не вмерла російська допомога.
- То есть Евросоюз прости-прощай? Я правильно вас понял?
- Ну почему сразу прости! Сначала там, как их, символические репарации - во, за порушенные судьбы донецких патриотов, то-се, по мелочи. Потом какое-нибудь гауляйтерство - маленьке, крихітне. Например, Поклонская. Мы этот вариант тоже как бы в виду.
- Что?! Поклонская - гауляйтер Украины?!
- А шо тут такого? Каждый украинец - немного начальник и даже президент, как я и обещал, не я ж один подписался. А вот перспективы, чувак, огромные! Вся Сибирь перед нами - осваивай не хочу. Любому западенцу хватит на шашлычки. Это тебе не в Европе плитку ло́жить.
- И последний вопрос. Сколько сроков вы собираетесь чалиться в ближайшее время?
- Как судьба в Москве распорядится. Мне все по приколу. Да и народу, кстати.
https://roar22.livejournal.com/215391.html
Скоро "умные" почувствуют себя лохами.... )))