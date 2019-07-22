 ЦИК обработал 46,22% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК 42.35% проголосовали за партию "Слуга народа", 12.8% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.7% - за "Европейскую солидарность", 8.05% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6.43% - за "Голос".

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Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.82%, "Сила и честь" - 3.74%, "Оппозиционный блок" - 3.21%, "Свобода" - 2.32%, "Партия Шария" - 2.28%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.19%, "Гражданская позиция" - 1.1%.