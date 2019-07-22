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 Неизвестные сообщили о минировании всех школ и детсадов в прифронтовом Счастье. На их территории расположены три УИК, - ОПОРА

Утром 22 июля в Нацполицию поступило сообщение о заминировании объектов городской инфраструктуры в прифронтовом городе Счастье, на территории которых расположены 3 участковые избирательные комиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ из Луганской области.

В частности, около 8:00 утра в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ и детских садов на территории города Счастье. При этом, в населенном пункте расположены 2 детских сада, 3 общеобразовательные школы, школа интернат и школа искусств, на территории которых, в тома числе, находятся 3 участковые избирательные комиссии.

На место происшествия выехала взрывотехническая служба Нацполиции, осуществляются все неотложные меры.

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Напомним, что г. Счастье является центром 105 избирательного округа, состоит из 6 избирательных участков. По состоянию на момент окончания голосования в округе проголосовало 54,79% или 5122 избирателя из зарегистрированных 9304.

Согласно официальному сайту ЦИК, на момент сообщения о "заминировании" в округе было обработано 16,66% бюллетеней.

Источник: https://censor.net.ua/n3138860
 
 
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