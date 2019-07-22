EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3513  95
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1388) результат (112)

 Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК

Согласно данным обработки 25% протоколов голосования в большинстве одномандатных округах в Днепропетровской области лидируют кандидаты от партии "Слуга народа". В округе №37 пока лидирует самовыдвиженец Дмитрий Шпенов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Так, в округе №24 после подсчета 25,58% протоколов лидирует Дмитрий Кисилевский ("Слуга народа") – 59,78% голосов, существенно опережая представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Семенко – 12,35%. Действующий народный депутат Юрий Береза (самовыдвиженец) набрал 7,94%.

В округе №25 после подсчета 34,93% лидирует Максим Бужанский ("Слуга народа") – 28,05% голосов. У самовыдвиженца Максима Курячего - 21,92% голосов.

В округе №26 после подсчета 45,94% лидирует Кирилл Нестеренко ("Слуга народа") – 38,57% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадия Гуфмана, у которого 30,05% голосов.

В округе №27 после подсчета 49,42% лидирует Вячеслав Медяник ("Слуга народа") – 43,39% голосов. Он существенно опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея Никитина, у которого 14,32% голосов.

В округе №28 после подсчета 15,38% лидирует Юрий Мисягин ("Слуга народа") – 55,78% голосов Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерия Черного – 14,39,%. Действующий народный депутат Татьяна Рычкова (от партии "Европейская солидарность") получила 10,17%.

В округе №29 после подсчета 29,06% уверенно лидирует Сергей Демченко ("Слуга народа") – 54,27% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Юрчака – 8,95%.

В округе №30 после подсчета 62,19% лидирует Анна Личман ("Слуга народа") – 48,18% голосов. Она опережает представителя "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Сауся – 13,51%.

В округе №31 после подсчета 37,11% лидирует Владимир Захарченко ("Слуга народа") – 55,90% голосов. Он опережает самовыдвиженца Константина Павлова, у которого 26,56%.

В округе №32 после подсчета 50,53% лидирует Елена Криворучкина ("Слуга народа") – 55,18% голосов. Она опережает самовыдвиженца Андрея Гальченко – 22%.

В округе №33 после подсчета 87,50% голосов лидирует Юрий Корявченков ("Слуга народа") – 61,64%.голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Виншеля – 7,87%.

В округе №34 после подсчета 54,01% лидирует Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 33,13% голосов. Он опережает самовыдвиженца Олега Кришина – 15,97%.

В округе №35 после подсчета 54,86% лидирует Денис Герман ("Слуга народа") – 47,81% голосов. Он опережает самовыдвиженца Андрея Шипко – 28,29%.

В округе №36 после подсчета 29,70% лидирует Роман Каптелов ("Слуга народа") – 40,38% голосов. Он опережает самовыдвиженца Артура Мартовицкого – 30,66%.

В округе №37 после подсчета 51,36% лидирует самовыдвиженец Дмитрий Шпенов – 36,58% голосов. Он опережает представителя партии "Слуга народа" Игоря Фартушного – 31,09%.

В округе №38 после подсчета 34,30% лидирует Владислав Бородин ("Слуга народа") – 37,04% голосов. Он опережает самовыдвиженца Вадима Нестеренко – 25,11%.

В округе №39 после подсчета 64,10% голосов лидирует Сергей Северин ("Слуга народа") – 52,53% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Марию Пустову – 14,02%.

В округе №40 после подсчета 41,08% лидирует Александр Трухин ("Слуга народа") – 56%. Он опережает самовыдвиженца Олега Кужмана – 11,93%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты на участке в Варшаве: "Слуга народа" - 35,4%, "ЕС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%, партия Шария - 5,6%

Источник: https://censor.net.ua/n3138859
 
 
 Топ комментарии
 
Это очень хорошо.
Представляю как барыга и порохососы бесятся. Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7596
 показать весь комментарий
 
Балоги втратили Закарпаття. Вперше за останні 20 років. Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6893 Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 638
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я завжди дивувався як 100 років назад більшовикам вдалося обдурити таку кількість народу , а потім вбити ? Тепер не дивуюсь...
 показать весь комментарий
 
 
Це як ліберали в рашці - вони у всьому винні, вже як 3 десятиліття і до сих пір ставлять палки в колеса честній владі. Методички то одні і тіж самі. Так що ПП і патріоти, на думку зелебобиків, будут нести відповідальність за все погане що буде коїтись в країні.
 показать весь комментарий
 
 
патриотов наших давно пора за дупу прихватить. развелось их слишком много и что странно патриотами себя последователи порошенко считают. Остальные зрадники.
 показать весь комментарий
 
Почитай петино жыты по новому 2014 года и сравни с действительностью и потом расауждай про кто кого обманул и когда.
 показать весь комментарий
 
 
Генерал Забродський 3-ий у списку партії ЄС. А що кіборги є в партії Зеленої шмарклі?
 показать весь комментарий
 
 
И что? Я так понимаю у нас уже война закончилась? Генералу больше себя проявить негде кроме как в политике? Я настороженно отношусь к действующим военным, которые идут в политику. Как-то не по себе становится.
 показать весь комментарий
 
 
А что делать, если пришедшие на волне патриотизма "боевые комбаты" из добровольцев месяцами не ходят на голосования и ГОД саботируют решение вопроса по вещевому довольствию в комитете. Поэтому профессионалы нужны как никогда. А что монотонная кровавая бойня параллельно с информационными спецоперациями будет продолжаться - это аксиома. По миру больше десятка таких конфликтов.
 показать весь комментарий
 
Какие комбаты на какие голосования не ходят? А боевой генерал, я считаю, должен заниматься прежде всего своими прямыми обязанностями, тем более что война не окончена. А то что монотонная кровавая бойня продолжается до сих пор в том числе вина сывочолого потужного президента.
 показать весь комментарий
 
Дешёвые манипуляции.Поэтому пёс и проиграл.5лет вранья не перекроеш дешевыми манипуляциями.Дякуваты в Козин.
 показать весь комментарий
 
 
Авжеш. На сторінці Зеленського в ФБ розпочали опитування щодо мови, а потім, як українська почала впевнено перемагати видалили його. Підараси налякані!
Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1747 Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 2722
 показать весь комментарий
 
 
Можно и так , Народ Украины( так называют в Кремле общий состав украинцев) перемiг Украинский народ , в то время когда Украинский народ на фронте защищает свою землю от оккупантов, граждане Украины решили по рулить под гаслами КОРРУПЦИИ НЕТ! Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 999 Есть кумовство ,будет и коррупция и на долго, раньше было защитим Русский язык!
 показать весь комментарий
 
Русня радіє тому що тепер вони будуть працювать не проти Пороха,а конкретно під розгін потрібних питань- мова, НАТО, ЄС,асоціація, федерація,примирення з ордло,воду Криму,особливий статус Донбасу і тд.
 показать весь комментарий
 
 
насчет мовы это перегнули власти, а насчет ес и нато - все нормально. движемся в нужном направлении.
 показать весь комментарий
 
 
Это очень хорошо.
Представляю как барыга и порохососы бесятся. Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7596
 показать весь комментарий
 
 
Украинофоб, антимайдановец и сталинофил Бужанский в ВР. Жрите, уроды. Зробили це разом
 показать весь комментарий
 
 
Украинофоб и ставленник пуйла Порошенко в пролёте.
 показать весь комментарий
 
 
Никто еще так не унижал твоего хозяина, как Порошенко, лахтюк. Отправил сотни кадровых домой в холодильниках и загнал в стратегический пат, когда цена за агрессию только повышается, а рост ВВП приближается к нулю, и санкции снимут примерно никогда. Поэтому вся нечисть бросила против него все медийные ресурсы, как кадровых ИПСОшников, так и фабрики троллей и местных полезных идиотов с олигархами, которых легко шантажировать рынком сбыта, как Пинчука. Но последствия не за горами.
 показать весь комментарий
 
 
зробили разом жопоблок за сміття та свинарчуків-мародерів
 показать весь комментарий
 
 
Была Украина, с которой считались, которая наращивала мощь, чтобы раз и навсегда закрыть возможность прямого вторжения - но вам комфортнее малоросская губерния, а не военный лагерь.
 показать весь комментарий
 
Зеленський-самостійний політик развороту у таежний союз не буде припиняй панікувати.
 показать весь комментарий
 
 
Самостоятельный? Пусть сначала бениного консильери люстрирует, как того требует закон. Тогда можно будет об этом поговорить. А босса этого консильери берут за яйца в Штатах, поэтому спасение ему одно - Украина под российским протекторатом.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленському не потрібен беня щоб керувати країною,більше того він йому заважає,тому скоро відправиться слідом за фірташем
 показать весь комментарий
 
Расставление людей Коломойского по должностям - это наверное такая подготовка к высылке "криминального олигарха"
 показать весь комментарий
 
велике розставление ще попереду тому не будемо поспішати.
 показать весь комментарий
 
Головне лого малороси дальше носа не бачать
 показать весь комментарий
 
этот Бужанский будет делать ( жать на кнопки ) когда ему скажут и как прикажут . Ничего в разрез Европы - НАТО и целостности Украины ему не прикажут , так что срать на него .
 показать весь комментарий
 
Они не против пересмотреть мовный закон, квоты, вынести декоммунизацию на местные референдумы, поэтому такие как этот Бужанский им нужны. Большинство лишь волнует сохранность своих схематозов, на государственные интересы им плевать и они проголосуют хоть за вступление в Евразийский союз
 показать весь комментарий
 
 
Балоги втратили Закарпаття. Вперше за останні 20 років.
 показать весь комментарий
 
 
Добавлю - уехали на заработки благодаря "потужним реформам" Пепи.
 показать весь комментарий
 
 
Наконец то Петя будет в апазиции со своими корешами и за жития)))
 показать весь комментарий
 
 
Это будет переход из дружеских отношений- дружеско-интимные отношения...
 показать весь комментарий
 
 
А кто сказал, что За життя будет в оппозиции? За отмену мовного закона они проголосуют вместе
 показать весь комментарий
 
Ванги с поклонников жития по новому никакие.Уже Украина вступила в таёжный союз,вы как обычно все проспали.
 показать весь комментарий
 
Там вообще не из кого выбирать. Сплошная украинофобская нечисть. Не удивлюсь, если "референдум" о присоединении к ДНР там уже подготовлен - на случай, если Киев поднимется и до последнего идиота дойдет, что он натворил.
 показать весь комментарий
 
 
а ты бы за 11,20 стал бы на Пэпу ломиться? То-то. Вот таких и нанимают. Бо других нет. Все на заработках.
 показать весь комментарий
 
Який Київ? Київ проголосував за ЗЕбіків!
 показать весь комментарий
 
 
История с ПР и януковичем повторяется((( ничему не учит история украинцев, видимо что-то в хромосомах не то
 показать весь комментарий
 
 
полностью с вами согласен - абсурд какой то
 показать весь комментарий
 
 
Та че. История как раз и научила. Копняка дали одному, дали и второму. Оба регионалы. Так что все путем. А в хромосомах не то у кацапов. Лишняя есть.
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо, мародер Парашенка? Бяги, дружбан путинский.
 показать весь комментарий
 
 
Идиоты, на участке где голосовал Порошенко нужно голосовать, только там в списках есть две самые важные партии в мире, под номером один - ЕС, под номеров 2 - НАТО, Порошенко проголосовал за обе, на этом участке это можно.
 показать весь комментарий
 
ну шо народ - Днепропетровская область это показатель - в ней по факту было сделано губером и его командой больше всего для людей и мер Днепра то же самое и народ голосует за слугу бени - ну не показательно - показательно - людям плевать на результат, его не кто не ценит - им картинку давай - после этого кто и шо будет делать - как то так
 показать весь комментарий
 
 
Минстецьки, вашу порошенковскую ботоферму прикрывают, хотя вы сделали всё что бы мародёр пролетел... Жаль вас )
Что касается мажоритаки, то мародёр пролетел везде по всей Украине.
Не только Днепропетровская область послала мародёра, там все победили от Зеленского.
Аналогично везде, даже в Киеве.
Да, даже во Львовской области, которую мародёр считал своей вотчиной, у Зеленского больше мажоритарщиков, чем у Порошенко.
У Порошенко всего 2(!) мажоритарщика, а у Зеленского более 120.
 показать весь комментарий
 
 
я так думаю шо и мер Днепра - Филатов - пойдет в отставку - надоело ему для неблагодарного населения работать за гроши ))))))
 показать весь комментарий
 
 
Никто не расстроится.Только сначала в тюрьму вместе с мариупольской очень известной хфирмой.
 показать весь комментарий
 
 
Не рассказывай кто там что и кому сделал.Люди как раз таки и видят,кто и что сделал.На дешёвых перерезания ленточек далеко не уедешь.
 показать весь комментарий
 
 
все познается в сравнении - сегодня еще и Филатов в отсавку пойдет - и заживете счастливо - зебилы))))))))
 показать весь комментарий
 
Солнце уже не встало после поражения "европейца")))Дешёвый треш от рыгопетиных поклонников )))
 показать весь комментарий
 
 
А люди точно читали Белую книгу ВСУ? Я думаю нет. Иначе сам вопрос, что сделано, просто отпал бы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да никто ничего и никак не знает.Покупать в Китае джипы за 200000грн,а потом с завода продавать Всу по 2,2 ляма это ну очень патриотично.Покупать станки заводу звезда в шостке в 4 раза дороже чем на официальном сайте производителя ,ну это ли не патриотизм.
 показать весь комментарий
 
 
Ясно. Книгу не читал, а положение дел в ВСУ до войны не знаем вовсе.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да куда нам мы ж не под прокси пишем.Знают только поклонники житья по новому.
 показать весь комментарий
 
 
Те, кому не POHUY, знают, какой объем работы был проделан, чтоб в случае эскалации агрессор умылся кровью, и сколько проблем еще остается, начиная с гнилых баз, дефицита расходников, исчерпания ресурсов, выработки стволов, необходимости утилизации просроченных боеприпасов, вечного недофинансирования. Малороссам ни к чему. Они уже завтра готовы русскому солдату сапоги лизать.
 показать весь комментарий
 
 
Дешёвые манипуляции -итог Петя в пролете.
 показать весь комментарий
 
Это следствие люмпенизма и желания слушать простые решения от клоунов и популистов. В итоге эту банду сожрут собственные же избиратели - как желтые жилеты недалекого Макрона, пришедшего к власти именно на волне популизма и обещаний халявы.
 показать весь комментарий
 
 
2014 год и программу житы по новому читайте,когда про популизм пишите.Там столько популизма,что земля отдыхает.Так что мимо.
 показать весь комментарий
 
єто тот народ которій остановил путина на донбасе
 показать весь комментарий
 
Что вы хотели от меноровской губернии кацапии
 показать весь комментарий
 
 
Умник под прокси,если бы не Днепр в 2014 году,то Петя бы ***** восхвалял с таким же усердием,как и овощу служил в свое время верой и правдой.
 показать весь комментарий
 
 
Беня свою жопу и баблос спасал а не Украину.А сейчас продаст вас еще раз но дороже
 показать весь комментарий
 
 
Та куды нах ..! Чы й не спасители , Украины Кандидати від "Слуги народу" лідирують майже в усіх мажоритарних округах на Дніпропетровщині, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7676 .. ! Вы шкуру своего ***** спасали ,, его бизнес империю . Хватит тут заливать ,, скромней надо быть , рятивныкы ..! Скромней .! Кандидати від "Слуги народу" лідирують майже в усіх мажоритарних округах на Дніпропетровщині, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9404 .
 показать весь комментарий
 
 
Вирус - Z вырвался наружу и поглотил Украину . Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9995.
 показать весь комментарий
 
Как же не учит, если рыгам провели хреном по губам? Заодно и твоему Петюне-мародеру.
 показать весь комментарий
 
 
Это тебе провели.Только тебе этого не понять из за врожденной тупости
 показать весь комментарий
 
 
Насолодіться беніним обрізаним хером до самого шлунку(мозку ж немає).
 показать весь комментарий
 
 
Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, пока не сдох последний раб...по итогам последнего голосования с уверенностью можно сказать, что украинцам понадобится времени в несколько раз больше...
 показать весь комментарий
 
 
Та не. То просто евреи терпеливее украинцев оказались. Так что Моисею-Пепе не удалось украинцев за нос водить еще пять лет.
 показать весь комментарий
 
 
Постепенно растущую и оправляющуюся от экономического шока страну загнать на грань дефолта - это огромный талант нужен. Но зяблики и тут не сплоховали.
 показать весь комментарий
 
Упс. А не все ли пять лет Украина балансировала на этой самой грани? Потужные рехворматоры очередного транша МВФ ждали как маны небесной. А загнал страну значит Зеленский. Капец.
 показать весь комментарий
 
Незабаром осінь загамселить в двері.Пожовтіє зелень ,висохне чабан .Вівці помудрують,вклоняться Бандері і почнеться третій визвольний майдан.
 показать весь комментарий
 
А шо, Рачкова пришлась не по вкусу в Днепре? Под Петю лечь можно блевануть, она смогла, блеванули украинцы!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх