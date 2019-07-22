 Результаты на участке в Варшаве: "Слуга народа" - 35,4%, "ЕС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%, партия Шария - 5,6%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В частности, за "Слугу народа" проголосовали 35,4% избирателей в Варшаве, за "Европейскую солидарность" – 24,3%, партию "Голос" – 23,2%.
Пятипроцентный избирательный барьер преодолела в Варшаве также Партия Шария - 5,6%.
Все остальные партии получили значительно меньше голосов поддержки. В частности, "Сила и честь" - 2,6%, "Свобода" - 2,4%, "Батькивщина" - 1,7%, "Движение новых сил" - 1,2 %.
В целом, на участке в Варшаве в воскресенье проголосовали 2382 украинца, что почти вдвое меньше, чем во время второго тура президентских выборов.
Напомним, что ЦИК обработала 99,09% протоколов заграничных участков. Так, по результатам обработки 99,01% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,40%.
Dzyndzia Andriy
·13 год
Владимир Зеленский клятвенно обещал - "старые времена закончились", кумовства больше не будет, поборем коррупцию, все процессы внутри работы гос.аппарата будут прозрачны.
Ну что ж, давайте посмотрим что происходило с самим Зеленским, его партией и его окружением последние 60 дней.
День 0 (20.05.2019) - Еще до инаугурации в страну вернулся олигарх Коломойский и Портнов(зам. главы АП Януковича). Все жалуются на Порошенко, что он не провел деолигархизацию, но почему-то Коломойский и Портнов приехали в Украину сразу после победы Зеленского на выборах. До этого они откровенно заявляли, что если приедут, то "их посадят".
День 1 (21.05.2019) - Зеленский назначает бывшего адвоката Коломойского - Андрея Богдана - главой АП. Помимо работы на Коломойского, Богдан еще и попадает под люстрацию, так как работал в правительстве Азарова. "Новые люди" оказались старыми людьми из команды Януковича.
Начальник СБУ времен Януковича - Валерий Хорошковский возвращается в Украину.
Давний друг Зеленского и партнер по бизнесу Сергей Шефир становится первым помощником Президента. В интервью, Сергей Шефир заявил что Президент Зеленский вышел из бизнеса но получит свою долю обратно через 5 лет. На вопрос "кому именно Зеленский передал долю в бизнесе?", Шефир ответил: "или мне, или моему брату, я не помню". Да, это цитата. Еще раз напомню, Сергей Шефир - первый помощник Президента.
День 2 (22.05.2019) - Президент Зеленский назначает своего "друга детства" - Ивана Баканова (и коллегу с "95 квартала") - первым заместителем главы СБУ. А так как главы СБУ у нас нет - первый зам, де-факто становится "и.о. Главы СБУ". Как долго де-факто "друг детства" Баканов будет рулить СБУ никто не знает.
Идем дальше. Во время своей инаугурационной речи Зеленский сказал, что выборы должны проходить по открытым спискам. Запомнили.
21 мая Зеленский встречается с главами фракций парламента, чтобы обговорить новый законопроект по выборам в Верховную Раду. Основные KPI такие:Снижение проходного барьера до 3%Отмена мажоритаркиЗакрытые списки (остаются!)
Зеленский экстренно созывает Верховну Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон про выборы народных депутатов.
И понеслась:За час до заседания самого законопроекта - еще нет. Об это говорит зам.главы БПП Алексей Гончаренко.Законопроект приносят, его регистрируют, но Парубий не вносит его в повестку дня и закрывает заседание.Зеленский пригорает в фейсбучике: "Старі політики обрали стару систему".Стефанчук (представитель Президента в ВР): "Вчера во время встречи, был достигнут компромисс, который сегодня был "внесен в зал"Андрей Богдан сказал, что лидеры фракции обещали проголосовать этот законопроект (23.05.2019)Спикер ВР, Андрей Парубий - "никакого консенсуса не было" (27.05.2019)Позже, 30.05.2019, была опубликована стенограмма встречи Зеленского с главами фракций. Парубий был прав, Стефанчук и Богдан - соврали.
День 3 (23.05.2019) - не прошло и трех дней, как на сайте Администрации Президента была зарегистрирована петиция за отставку Владимира Зеленского. Петиция побила рекорды как по скорости с которой было набрано 25 000 подписей, так и по общему количеству подписей собранных одной петицией (более 60 000). Глава АП Андрей Богдан назвал петицию за отставку Президента - "шуткой".
В тот же день, Андрей Богдан в интервью сказал что "Майдан - это негативное явление".
Представитель команды президента Денис Монастырский: Команда нового Президента не имеет компетенции чтобы расследовать дела Майдана, а следовательно не может их взять под свой контроль. (после слов Богдана - не удивительно).
День 4 (24.05.2019) - Один из главных регионалов Сергей Левочкин заявил "Фирташ симпатизирует Зеленскому как и все мы". Учитывая тот факт, что во время инаугурационной речи Зеленского, когда последний заявил что распускает Верховную Раду, регионалы вскочили со стульев и аплодировали стоя. Это можно увидеть на видео.
Яндекс купил права на показ сериала "Сваты" в России. До этого Зеленский говорил что бизнес в РФ не ведет и что у него вообще нет никаких компаний или контрактов в РФ. Как выяснили программа "Схеми" - это вранье.
День 5 (25.05.2019) - В Ровно двух участников митинга за импичмент Зеленского забрали в полицию и составили админпротоколы.
На сайте Президента Украины появилась петиция за отставку главы АП Андрея Богдана. Она собрала 25 000 подписей за два дня (итого > 33 000 подписей).
День 6 (26.05.2019) - На следующий день, после акции в Ровно, Зеленский пишет пост на фбгде говорит что "никакого задержания не было". В комменты приходит задержанная девушка с акции, и пишет что арест таки был. От Зеленского - 0 реакции на свое вранье.
День 7 (27.05.2019) - Юзик (коллега Зеленского по кварталу) идет на выборы по мажоритарке в Кривом Роге. Александр Корниенко, руководитель предвыборного штаба парти "Слуга Народа" так описывает Юзика: "Юзик - эфективный менеджер и политический лидер".
День 8 (28.05.2019) - Глава Совета Национальной Безопасности и Обороны - Александр Данилюк "потерял" сервера. Вся команда Зеленского репостила эту новость. Через неделю, сама АП пишет что сервера никуда не пропадали.
В этот же день, Данилюк
В этот же день, Данилюк обозначил главные задачи СНБО, не упомянув Донбасс и Крым.
В этот же день Зеленский вернул гражданство Саакашвили, нарушив при этом Закон ("Про Громадянство України" ст.10 ч.5).
День 9 (29.05.2019) - По дороге во Львов, на встречу с семьями погибших шахтеров, Зеленский делает фоточку с шаурмой где улыбается. Странный настрой.
День 10 (30.05.2019) - Депутат от Народного Фронта Юрий Савчук (подконтрольный Коломойскому), подает в суд на первого зама Главы Национального Банка - Катерину Рожковуи просит суд ее уволить.
День 11 (31.05.2019) - Пресс секретарь Зеленского Юлия Мендель: "Пинчук просто подвозитКучму до АП".
День 12 (01.06.2019) - Зеленский решил расширить АП, хотя перед этим заявляли что будут сокращать штат.
День 13 (02.06.2019) - выдохнули.
День 14 (03.06.2019) - Зеленский дает Баканову (главе СБУ) 2 недели чтобы разобраться с контрабандой (время пошло).
День 15 (04.06.2019) - СБУ отказалось показывать декларацию Баканова.
Первая пресс конференция Зеленского в Брюсселе. Ответы Зеленского на уровне ПТУшника, который пришел на экзамен пьяным.
День 16 (05.06.2019) - операция ze_merge. Фейсбук страница АП сливают с страницей "За Зеленського" чтобы "сбалансировать настроения в комментариях".
Кучма предложил "не стрелять в ответ".
Зеленский стырил речь Порошенко. В ответ, пресс служба Зеленского назвала это "диверсией Порошенко".
День 17 (06.06.2019) - Конституционный Суд Украины ограничил полномочия НАБУ по судебного иску от Коломойского. (От Зеленского - ноль реакции).
День 18 (07.06.2019) - Пресс секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила что "Украинские военные стреляют по гражданским".
После обстрела сепарами, Офис Президента Украины, сокращенно ОПУ (так теперь называют АП) заявляет: "Мы надеемся что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями." Ага, то есть ДО ЭТОГО российская сторона их не контролировала, это они сами наши войска обстреливают. Непослушные какие, айяйяй!
День 19 (08.06.2019) - вдохнули.
День 20 (09.06.2019) - По конституции, Президент - беспартийный. Но это не мешает Зеленскому голосовать на съезде партии.
День 21 (10.06.2019) - Юлия Мендель не понимает, почему Луценко не мочит Бойко и Медведчука за поездки в Москву.
Ответочка от ГПУ: "Прес-секретар президента мала би знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду відносяться до підслідності СБУ, керівник якої знаходиться в прямому підпорядкуванні президента України."
Как обычно Мендель ничего не понимает. Не впервой уже.
День 22 (11.06.2019) - свеженький глава Службы внешней разведки Украины награжденмедалью от ФСБ.
День 23 (12.06.2019) - Жена главы СБУ - гражданка РФ с "стійкою українською позицією", как передает нам пресс служба СБУ. Что-то сильно много у нас связей с РФ в нашей разведке, вы не находите?
Зеленский не обещал снижение тарифов, это он так пошутил - сказал в интервью Андрей Герус (представитель Зеленского в Кабмине).
В партии "Слуга Народа" фактически подтвердили продажу партийных мест. Глава партии, Разумков сказал: "Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать. Слышал, цена колеблется от 200 тысяч долларов до 6 млн долларов".
День 24 (13.06.2019) - Коломойский через Барышевский суд пытается вытолкать лоукостер SkyUp с Украинского рынка. Реакции от АП - 0 (как и всегда когда дело касается Коломойского. Порошенко же, Зеленский ругает регулярно. Интересно как он различает какую коррупцию ругать можно, а какую нет?)
День 25 (14.06.2019) - выдохнули
День 26 (15.06.2019) - Визит Зеленского в Мариуполь. Жителей не пустили к Зеленскому, военных - в Мариуполь.
День 27 (16.06.2019) - вдохнули.
День 28 (17.06.2019) - прошло "2 недели" для СБУ, которые дал Зеленский Баканову чтобы "разобраться с контрабандой". Контрабанда как была так и осталась.
"Женщины это наш бренд" сказал Зеленский во время визита во Францию. А в списках партии Слуга Народа нашли гражданина РФ
День 29 (18.06.2019) - выдохнули.
День 30 (19.06.2019) - Министерство обороны опровергло СВОЕ ЖЕ сообщение о призыве по мобилизации Владимира Зеленского в 2014-2015 годах.
День 31 (20.06.2019) - Зеленский сказал что Ахметов, Пинчук и Коломойский будут финансировать восстановление Донбасса. Читайте как на это ответил Коломойский на следующий день.
ПнВК "не на часі", несмотря на то что Зеленский обещал закон в своей предвыборной программе.
День 32 (21.06.2019) - На вопрос журналистов "Знаете ли вы, что Президент Зеленский сказал что вы будете вкладывать деньги в восстановление Донбасса?" Коломойский отвечает, что у него заморожены средства и ему доступно только 20 тыс. фунтов в неделю. Следовательно, с того, что останется он может "покрасить ларек или два". Хорошо так нагнули олигархов, ага.
День 33 (22.06.2019) - Суд
День 34 (23.06.2019) - Офисы партий "Слуга Народа" и рыговской "За життя" зарегистрированы по одному адресу в Николаеве.
День 35 (24.06.2019) - Программа "Схемы" выпускает расследование, где рассказывают как глава АП Андрей Богдан помогал своим клиентам банкротить компании, чтобы не отдавать долги банкам. Какой талантливый и добропорядочный человек.
Тур партии "Слуга Народа" СЛУЧАЙНО совпал с туром 95 квартала. И это конечно же не агитация
Организатор людей на антимайдане идет по мажоритарке от партии "Слуга Народа". Там вообще сборная солянка, что не удивительно когда партия барыжит местами.
День 36 (25.06.2019) - Не прошло и 12 часов как появилась реакция Зеленского на возврат России в ПАСЕ. Зеленский не ответил почему не поехал в ПАСЕ, чтобы быть там во время голосования (хотя в посте написано "жалко что наши Европейские партнеры нас не услышали". Так как же они вас услышат если вас там нет?
День 37 (26.06.2019) - Зеленский назначил 8 губернаторов разной степени зашкварности (детально читать по ссылке).
Суд признал виновной активистку, устроившую митинг за импичмент Зе. Хотя, как мы помним, ранее, Зеленский в фейсбучике писал, что даже не было задержания.
Ирина Геращенко пишет пост, где рассказывает о бездеятельности Зеленского касательно работы в ПАСЕ. На внешнюю политику тупо забили.
День 38 (27.06.2019) - Увольнение самого эффективного губернатора Украины - Валентина Резниченко (который увеличил бюджет области в 20 раз за время своей работы в Днепр ОГА).
Дальше - скандал между МИДом и Офисом Президента Украины:РФ выступает с предложением освободить наших моряков, и "засудить их в Украине".Глава МИДа, Климкин, отвечает РФ отказом. Так как согласие с условиями РФ фактически бы признавало Крым российским. Детали по нотам тут.Дальше Зеленский пригорает что "без него" Климкин решил ответить Кремлю и говорит что действия Климкина ставят под угрозу освобождения моряков.Курт Волкер пишет пост о том,что Украинский МИД и Климкин были правы, а РФ хотели обмануть Украину.
День 39 (28.06.2019) - Силовик времен Януковича Анатолий Калюжняк, который во время Майдана говорил "я плюю на ваши могилы" (в сторону протестующих) теперь назначен на должность главы отдела К в СБУ. Этот человек попадает под люстрацию + он отдавал приказ на штурм Майдана. НЕСЕМОСЬ!
День 40 (29.06.2019) - Назначенный Зеленским секретарь Нацсовета по инвестициям (Давид Арахамия) ищет нового руководителя Николаевской области в Facebook. Во первых "какого хера" человек который занимается инвестициями работает эйчаром у Президента, во вторых "ищет в фб". Потом если человек окажется плохим (как мэр Николаева Александр Сенкевич, за которого ранее активно агитировал тот же самый Давид Арахамия) - то просто разведут руками и скажут "эйчары плохие". Это безответственно.
Мажоритарщик от "Слуги Народа" Куницкий признает что имеет израильский паспорт. Позже Зеленский говорит что "если есть израильский паспорт то в выборах участвовать не будет".
Во время своей презентации, Куницкий сказал "на Украине", его поправили "не "на", а "в"", но что Куницкий ответил "ой ой ой". Партия "Слуга Народу" защищает Куницкого, он таки пойдет на выборы. То есть Зеленский в очередной раз дал лживое обещание.
День 41 (30.06.2019) - Юзик и ко - по мажоритарке кроме Юзика идет половина его семьи. Прям Балога на максималках.
День 42 (01.07.2019) - Зашкварное интервью Богдана (перлы собрал в посте Шрайк).
День 43 (02.07.2019) - Уголовное дело против серого кардинала Януковича Юрия Иванющенко закрыто.
Суд обязывает ЦВК допустить Шария и Клюева на участие в парламентских выборах. Самый настоящий праздник в команде регионалов.
День 44 (03.07.2019) - Среди зе_агитаторов есть несовершеннолетние.
День 45 (04.07.2019) - Пресс секретарь Зеленского Юлия Мендель отказалась давать показания в Генеральной Прокуратуре касательно своей фразы "ВСУ обстреливает гражданских". Офис Президента Украины также послал ГПУ подальше по этому же вопросу. Оказывается эти вопросы "политически мотивированные". Ну то есть вы поняли, да? Любой неудобный вопрос - это политически мотивированный вопрос. Why? Because fuck you, that's why!
Журналисты задают вопрос ОПУ: кто ведет переговоры с РФ по газу? ОПУ отвечает: "Мы вам не скажем" (это нарушение закона "Про доступ до публічної інформації").
Кум Медведчука в списках Слуги Народа. Нові обличчя так и прут из России.
День 46 (05.07.2019) - вдохнули.
День 47 (06.07.2019) - Зеленский говорит "я ничего не могу сделать" - касательно "Северного Потока 2" - настоящий лидер. Never Give up, never surrender!
Позже на встрече с таможенниками Зеленский сказал "у нас будет своя прокуратура". Вот в это я очень верю. Всех кого "нужно" - посадят. А Коломойский будет спокойно дерибанить наши денежки.
День 48 (07.07.2019) -СБУ заявила
СБУ собранное из "друзей детства" и рыгов по другому работать и не будет.
День 49 (08.07.2019) - реакция Зеленского на телемост. Тупая игра на эмоциях избирателей. Говорит, "Нас хотят рассорить", нет Владимир Александрович, нас хотят завоевать. Поэтому ваше предложение к Путину "надо поговорить" - это проявление слабости перед врагом.
День 50 (09.07.2019) - Разумков: «Я буду разговаривать на русском, пока есть оккупированные Крым и Донбасс». Это нарушения закона "Про забезпечення функціонування української мови як державної" который вступил в силу 16.07.2019.
Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе.
Зеленский отказывается от проведения парада с использованием военной техники на День Независимости. Говорит, что деньги раздадут военным.
День 51 (10.07.2019) - Глава Донецкой ОГА Кириленко решил осмотреть передовую на фронтеи не предупредил штаб ООС (позже это подтвердил и сам штаб). Группа губернатора была обстреляна сепарами. Один ранен, один погиб. За такую халатность, понятное дело, Кириленко ответственности не понес.
Зеленский выгоняет секретаря Бориспольского горсовета. Самый настоящий совок, охрана Президента ФИЗИЧЕСКИ выгоняет чиновников на улицу. Это незаконно и является показухой чистой воды.
День 52 (11.07.2019) - Портнов предлагает новую люстрацию, которую тут же поддерживаетЗеленский. То есть зам.главы АП Януковича является источником вдохновения для Зеленского в плане какую люстрацию проводить.
Реакция G7 на новую люстрацию - сравнивать 2014-2019 и режим Януковича это ошибка. УКоломойского и Портнова, другое видение ситуации.
Главный редактор RT: "при Зеленском у нас с Украиной еще что-то человеческое может быть"
День 53 (12.07.2019) - Глава ОПУ Андрей Богдан в телефонном разговоре попросил мэра Киева Владимира Кличко заплатить за трамваи и поменять условия тендеров. Вот видео. Естественно, это не входит в его полномочия. Хорошо что он Кличко еще не объяснил как жену в постели ублажать.
День 54 (13.07.2019) - В Черное Море теперь можно сливать все что угодно. В Одессе, Зеленский попросил остановить ВСЕ проверки кораблей и портов "как минимум на два месяца". Когда эколог ему сказал что это убьет экологию Черного Моря, Зеленский ему ответил море и так грязное. Это просто лютый треш.
День 55 (14.07.2019) - ДТП по вине кортежа президента.
У Киева будет свой серый кардинал от Зеленского (Андрей Ваврыш - застройщик).
День 56 (15.07.2019) - Разумков заявляет что вопрос декоммунизации нужно вынести на референдум.
Суд снял арест с более 400 объектов недвижимости Коломойского (как видно, Коломойский после возвращения очень быстро возвращает утраченное. Это факт. Реакции от Зеленского - 0).
Новий сезон "Слуги Народа" (сериала), тупо агитация под выборы.
День 57 (16.07.2019) - У Зеленского допускают досрочные местные выборы. Прикол в том что ДАЖЕ ЕСЛИ их проведут, следующие местные выборы ВСЕ РАВНО пройдут в 2020-ом году. То есть проводить досрочные местные выборы это идиотизм.
Зам. главы ОПУ, Алексей Гончарук постит фоточку, где говорит о том что перед Офисом Президента "появились велосипеды - страна меняется". Ему в комментах говорят что эти велики поставили еще при Порошенко.
СБУ заявляет, что не видит признаков вмешательства РФ в выборы в Украине.
День 58 (17.07.2019) - "докажіть, що ви - українка" - так Зеленский обратился к главе Николаевской облрады.
Отсутствие какой либо реакции от ОПУ на годовщину MH17.
"Всі партнери України були проти моєї розмови з Путіним" - Зеленский поговорил с Путиным один на один, остался в недоумении почему западные партнеры его не поддерживали в этом. А потом мы удивляемся, почему внешняя политика идет лесом. Ей просто не интересуются.
Полиция арестовала пенсионера за то, что раздавал на улице газеты с агиткой с карикатурой на Зеленского.
Угольная отрасль сменила смотрящего. Теперь там рулит не человек Кононенко, а человек Коломойского.
Зеленский в интервью "Если ты хочешь закончить войну, ты ее закончишь", ранее же, глава партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков говорил что "война это длительный процесс". Как видим, в команде Президента кто что хочет то и говорит.
VoxUkraine делает исследование ботов на страницах украинских политиков. У Зеленского самое большое количество активных ботов.
День 59 (18.07.2019) - суд разрешил регионалу Онищенко баллотироваться в Раду (опять).
Договоренность о «режиме тишины» на Донбассе впервые запрещает любой огонь.
День 60 (19.07.2019) Это сегодня и последний день нашего мониторинга.
На левом берегу, выходит интервью Сони Кошки
На левом берегу, выходит интервью Сони Кошкиной и первого помощник Президента - Сергея Шефира.
Пару кусочков этого интервью:
"С.К.: Кого такого нормального у нас преследуют?
Хотя бы Добронравова, которого я знаю лично.
С.К.: То, что Федор Добронравов ездит в Крым, это в порядке вещей?
Очень много людей ездили в Крым. Но он мне рассказывал, как его спровоцировали.
С.К.: Кто провоцировал?
Какие-то журналисты подходили с вопросом: «Как вы там? Крым - это Украина?"
Справка: Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.
"С.К.: Если человек нарушал украинское законодательство и пересекал границу с Крымом со стороны Керченского моста или авиасообщением с РФ, это надо спускать со счетов?
У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно.
С.К.: Что значит «не знали»?! Не знали, что идет война, что это запрещено украинским законодательством, что Крым украинский?
Если у нас идет война, то как же украинцы туда ездят?
С.К.: Имеют право въезжать в Крым со стороны материковой Украины.
Мы сейчас говорим не о законе, а о другом месседже. Да, я считаю, что прекращать общение нормальных людей между собой нельзя."
Позже в интервью, Сергей Шефир сказал, что руководители Офиса Президента Украины не покажут свои декларации. (цитата: "Но, если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации - достаточно сложный процесс.")
РАНЕЕ, Заместитель Главы Офиса Президента Руслан Рябошапка утверждал, что "сотрудники АП покажут свои декларации". *******, не мешки ворочать.
На демонстрации модульного жилья для военных, Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака. Зеленский просто не в адеквате.
Кандидат от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко не уверена, что люди которые воюют на востоке Украины - это сепаратисты. "А они сепаратисты? А вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?".
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат.
В партии "Слуга Народа" самое большое количество финансово-промышленных групп.
«Нередко эти компании входят в финансово-промышленные группы. Всего аналитики насчитали 35 групп, причастных к будущим нардепам. Больше всего - аж 11 - их оказалось у кандидатов от «Слуги народа» ( «Приват», «Квартал 95», группа семьи Стефанчук, семьи Рэдуц т.д.)», - говорится в исследовании.
Вывод:
А вывод очень простой. Повальное вранье, встречи с олигархами, отсутствие прозрачности процессов в работе, ужасающий уровень некомпетентности.
Никакого чуда не произошло, новая власть, такая же как и старая, только у них гораздо больше регионалов в команде и полнейшее отсутствие компетентных чиновников.
Две группы которые значительно усилили свои позиции после всего этого цирка это регионалы и Коломойский. И мы сами сделали им этот подарок. Своими ручками… на выборах. Скоро парламентские.
Думай…. те!
А Порошенко, работавший министром в правительстве Азарова не попадает под люстрацию?
Что ж вы мелочитесь? Пишите: а за месяц до инаугурации! А за полгода до инаугурации!
А за три года до инаугурации так вообще!
Фсё.