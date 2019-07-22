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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, - МИД Канады поздравил Киев с проведением выборов

Министерство иностранных дел Канады поздравило Украину с проведением внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов. Канада гордится поддержкой свободных и честных выборов в Украине, и мы и впредь будем поддерживать народ Украины в его усилиях по достижению безопасного, процветающего и демократического будущего", - говорится в сообщении.

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Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, - МИД Канады поздравил Киев с проведением выборов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138853
 
 
 Топ комментарии
 
Украина это не Петя и весь запад это прекрасно понимает.Спасибо за поддержку!!!
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Большое давление на канадскую политику по отношении к Украине было впоследствии давления украинской общины в Канаде, которое тебя удивлю не Зебилы.
Как и я в штатах, неужели ты думаешь мне ваш зебильный выбор более интересен?
Сами, всё сами теперь. Вперёд Зебилы, всё в ваших руках!
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Украина это не Петя и весь запад это прекрасно понимает.Спасибо за поддержку!!!
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Большое давление на канадскую политику по отношении к Украине было впоследствии давления украинской общины в Канаде, которое тебя удивлю не Зебилы.
Как и я в штатах, неужели ты думаешь мне ваш зебильный выбор более интересен?
Сами, всё сами теперь. Вперёд Зебилы, всё в ваших руках!
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Ты вообще ни кому не интересен,даже под прокси.Наполеоны в 6 палате)))
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Всё-же не зря ты Зебил, и вот такие пришли к власти.
М-да, no comments.
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По 145 округу проходить тамада-комік Боблях. Це жопа.
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Дипломатии необходимо говорить дипломатическим языком, посмотрим на делах как будет после этих выборов.
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самі ж потім пишете, що поздоровили Україну
чому ж у заголовку Київ?
якась кацапська муйня
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Нет больше у Украины народа. Есть легковнушаемая быдломасса. Ждем Малороссийский федеральный округ. Зато со "сватами" и шоб не стреляли. Таки зробылы цэ разом ! )))
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Я сегодня смотрел передачу на каком-то вашем украинском канале, там речь шла в русле "Хотят ли украинцы войны", и украинская бабка позвонила и красиво говорила на украинском что украинцам и русским надо дружить а не воевать.... И вот в таком русле будут подводить народ к тому что - мы таки братья. Вы всё-же очень скоро будите лицезреть в своих ящиках этот телемост. Гарантирую.
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Как только будет обещанный серьезный наезд на Порошенко, все международные кредитные линии остановят. На что будет гордо сказано, что МВФы всякие лезут в наши суверенные дела. А баблишко то надо. И придется идти к Путину за 15 миллиардами...
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нагадує інваліда на милицях---всі підтримують,копаючи в зад, а воно не хоче прийняти зусилля .щоб йти Ми і надалі підтримуватимемо народ України, - МЗС Канади привітало Київ із проведенням виборів - Цензор.НЕТ 2427
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы и впредь будем поддерживать народ Украины, - МИД Канады поздравил Киев с проведением выборов
 
 
 
 
 
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