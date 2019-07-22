 Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, - МИД Канады поздравил Киев с проведением выборов

Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов. Канада гордится поддержкой свободных и честных выборов в Украине, и мы и впредь будем поддерживать народ Украины в его усилиях по достижению безопасного, процветающего и демократического будущего", - говорится в сообщении.

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