 Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, - МИД Канады поздравил Киев с проведением выборов

Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов. Канада гордится поддержкой свободных и честных выборов в Украине, и мы и впредь будем поддерживать народ Украины в его усилиях по достижению безопасного, процветающего и демократического будущего", - говорится в сообщении.
Как и я в штатах, неужели ты думаешь мне ваш зебильный выбор более интересен?
Сами, всё сами теперь. Вперёд Зебилы, всё в ваших руках!
М-да, no comments.
чому ж у заголовку Київ?
якась кацапська муйня
поддерживать примерно так?