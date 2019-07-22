 ЦИК обработала 100% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос" (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Так, по результатам обработки 100% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,55%.
"Европейская солидарность" - 28,13%, "Голос" - 19,67%, "Партия Шария" - 4,41%, ВО "Свобода" 4,25%, "ОП - За життя" – 3,60%, Политическая партия "Сила и честь" - 3,05 %, "Батькивщина" – 2,01%.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
ну ГДЕ тут лидирует ЗЕ
ну Не может быть такого что в Украине большинство населения такое... шо отберет у молдаван славу героев анекдотов
!
и шо ОДНАКО... судя по выборам такие как Ярош, 5/10 и т.п. не представляют Украину, их в ней меньше в ДЕСЯТЬ раз чем пасивных геев, СТО раз чем открытых ИУД и в ТЫСЯЧУ раз чем адептов секты ТелепуЗЕ-КОв фигового божка ЗЕголовкобоВротька
хм... точно не братья ?
1.Единство евреев в Украине парадокс или закономерность?
2. За 5 лет войны у нас окалось в наличии 14 % (12%) живут московских вшей и украинских гнид отдавших голоса за ничтожество -кума Путина....
3. Ожидаемая неожиданность для Голоса слабенький у нас оказался Вакарчук слабеньких хотя если брать во внмиание что голос выскочил 2 месяца тому назад то результат достойный
4, Европейская Солидарность да мало хотелось бы может чуть больше... но есть то что есть надеемся что хоть кто то и чтото будет доноситься из Рады как правда потому что За жыття это тайные и ситуативные союзнички Слуги евреев...
5.Родиа Юли батькивщина неодиданно и ожидаемо Юля легла под Зелю хотя ак знать если вспомнить ее ширку с Морозом когда исчезла Социалистическая партия и Мороз то как знать...
ВЫВОДЫ- Опасность УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.. не фактом а тем что будут в Слеге евреев одни евреии и дебилы люди попавшие в Радлу по залету как беременность... как долго простоит коалиция хотя если евреи слуги получаюь от 228 до 236 мандатов им вообщ не нужна коалиция но у нихз нет опыта и знаний... ПОПРАВКА.. на мажоритарку тут есть кое в чем интрига......
И посткриптум... самый низкий порог явки с 1991 года так я что то не помню з-а свою жизнь при Независимости чтобы мы летом голосовали вообще.... и результат даже выше чем мог быть на самом деле.. будь у нас дохзоды выше.. лето погорячее и цены на фрукта овощи доступные то прышло бы 15-18% максимум...
МОИ ОЖИДАНИЯ.. увы плохие и даже страшные...
ПреЗЕдент у нас- Шариков... Рада -это сбор Незнаек в основе своей... а КабМин вообще загадка Вселенной...
Больше даже чем рыги "за смерть"