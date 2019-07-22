 ЦИК обработала 100% протоколов заграничных участков: лидируют "Европейская Солидарность", "Слуга народа" и "Голос" (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, по результатам обработки 100% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Европейская солидарность" - 29,55%, Слуга народа- 28,13%, "Голос" - 19,67%, "Партия Шария" - 4,41%, ВО "Свобода" 4,25%, "ОП - За життя" – 3,60%, Политическая партия "Сила и честь" - 3,05 %, "Батькивщина" – 2,01%.







Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.