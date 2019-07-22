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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 ЦИК обработала 100% протоколов заграничных участков: лидируют "Европейская Солидарность", "Слуга народа" и "Голос" (обновлено)

ЦИК обработала 100% протоколов заграничных участков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, по результатам обработки 100% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Европейская солидарность" - 29,55%, Слуга народа- 28,13%, "Голос" - 19,67%, "Партия Шария" - 4,41%, ВО "Свобода" 4,25%, "ОП - За життя" – 3,60%, Политическая партия "Сила и честь" - 3,05 %, "Батькивщина" – 2,01%.

ЦИК обработала 100% протоколов заграничных участков: лидируют Европейская Солидарность, Слуга народа и Голос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138852
 
 
 Топ комментарии
 
админ спутал - Петя побеждает и именно с 29,40 - за границей люби все таки умней, чем у нас - оно и понятно - приятно
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Не переживайте - ЗЕ зимой вам тарифы поднимет - и усьё будет у порядке, сможете его ЗЕппой называть, зима не за горами
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Кстати, а пачему в гейропах за ЗЕ не как у людей... они там тупые или в Кино не верят ?

ну Не может быть такого что в Украине большинство населения такое... шо отберет у молдаван славу героев анекдотов

ЦИК обработала 99,01% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос" - Цензор.НЕТ 776 !
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Сами в Украине жить с пеппой не хотят, но упорно за нее голосуют, хотя и не так, как на президентских.
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Цензор так вылизывает ЗЕ шо аш противно - даже в паРашке так не фальсифицируют новости

ну ГДЕ тут лидирует ЗЕ

ЦИК обработала 99,01% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос" - Цензор.НЕТ 9961
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Не переживайте - ЗЕ зимой вам тарифы поднимет - и усьё будет у порядке, сможете его ЗЕппой называть, зима не за горами
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Ну пеппа уже поднял с 2014 года в 10-15 раз тарифы, так что вряд ли будут такие тяжелые времена ещё.
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, конечно хуже не будет - будет еще хуже
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В 14 году я тратил на коммуналку 800 грн, сейчас 1600. В целом рост в два раза. Меньше чем падение гривны.
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Субсидии порежут - увидишь. Пересмотр всей системы субсидий давно назрел. А если ты из Лахты - расскажи честно, как без всякого медийного шума поднимают коммуналку в РФ.
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Кстати, а пачему в гейропах за ЗЕ не как у людей... они там тупые или в Кино не верят ?

ну Не может быть такого что в Украине большинство населения такое... шо отберет у молдаван славу героев анекдотов

ЦИК обработала 99,01% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос" - Цензор.НЕТ 776 !
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Ровера відібрали? Надалі і булаву відберуть. ЦВК опрацювала 100% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Європейська Солідарність", "Слуга народу" та "Голос" (оновлено) - Цензор.НЕТ 1596
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))))))) и потребуют увеличить коммуналку ))))))
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Большинство населения однозначно СЕРАЯ МАССА ЛЮМП... будь оно иначе - Ну шо вы такие бедные если такие умные?

и шо ОДНАКО... судя по выборам такие как Ярош, 5/10 и т.п. не представляют Украину, их в ней меньше в ДЕСЯТЬ раз чем пасивных геев, СТО раз чем открытых ИУД и в ТЫСЯЧУ раз чем адептов секты ТелепуЗЕ-КОв фигового божка ЗЕголовкобоВротька

хм... точно не братья ?
ЦВК опрацювала 100% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9928
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админ спутал - Петя побеждает и именно с 29,40 - за границей люби все таки умней, чем у нас - оно и понятно - приятно
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Не спутал... а люди таки да - умнее, и живут достойно не то что зебобики
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"За границей" понятие растяжимое. Есть "заграница" Туркменистан, Армения и т.п., а есть Австралия, США и т.д. За "перовой границей" больше голосов за уродов, а за второй за ЕС и Вакарчука.
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Конечно умнее. Взяли и свалили за бугор подальше от БПП
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втекли до хорошого життя -не маєте права втручатись у внутрішню політику.Думка великої кількості народів
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ух ты. а сколько денег они в украину ввозят , вкладывают и прочее ?
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ВЫБОРЫ лето 2019 год....
1.Единство евреев в Украине парадокс или закономерность?
2. За 5 лет войны у нас окалось в наличии 14 % (12%) живут московских вшей и украинских гнид отдавших голоса за ничтожество -кума Путина....
3. Ожидаемая неожиданность для Голоса слабенький у нас оказался Вакарчук слабеньких хотя если брать во внмиание что голос выскочил 2 месяца тому назад то результат достойный
4, Европейская Солидарность да мало хотелось бы может чуть больше... но есть то что есть надеемся что хоть кто то и чтото будет доноситься из Рады как правда потому что За жыття это тайные и ситуативные союзнички Слуги евреев...
5.Родиа Юли батькивщина неодиданно и ожидаемо Юля легла под Зелю хотя ак знать если вспомнить ее ширку с Морозом когда исчезла Социалистическая партия и Мороз то как знать...
ВЫВОДЫ- Опасность УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.. не фактом а тем что будут в Слеге евреев одни евреии и дебилы люди попавшие в Радлу по залету как беременность... как долго простоит коалиция хотя если евреи слуги получаюь от 228 до 236 мандатов им вообщ не нужна коалиция но у нихз нет опыта и знаний... ПОПРАВКА.. на мажоритарку тут есть кое в чем интрига......
И посткриптум... самый низкий порог явки с 1991 года так я что то не помню з-а свою жизнь при Независимости чтобы мы летом голосовали вообще.... и результат даже выше чем мог быть на самом деле.. будь у нас дохзоды выше.. лето погорячее и цены на фрукта овощи доступные то прышло бы 15-18% максимум...
МОИ ОЖИДАНИЯ.. увы плохие и даже страшные...
ПреЗЕдент у нас- Шариков... Рада -это сбор Незнаек в основе своей... а КабМин вообще загадка Вселенной... ЦВК опрацювала 99,01% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 6437
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Петушарий сколько набрал - О_О.
Больше даже чем рыги "за смерть"
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Та народу пофиг, кто с него налоги драть буде ЦИК обработала 99,01% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос" - Цензор.НЕТ 8346
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Мда...Свин заставил этих д******** бросить семьи, родных и искать заработок вдали от Родины, а они упорно голосят за Петютина. Клиника-с...
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Хулио или как там тебя? Большинство выехало ещё за папередников. Но перднул ты зачетно.
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Ти один з тих д***ойобів, або кацап з під проксі)))
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Кто б п*здів Я у відрядженні.А ти йди вже сапати город пана.
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Так я не п**дю, на відміну від тебе п**дуна, ти ж звиздло поїхало по безвізу і біометричному паспорту, а тебе примусово Порох в відрядження відправ і паспорт тобі зробив, так звільняйся ніщеброд, щоб по європі не їздити, сиди дома)))
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Ти просто феєричний довбойоб. Який безвіз в Африці? Хоча чому дивуватись, ти ж неосвічений селюк
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Так ти страдалець взагалі в Африці))) ха, ха, оце так в попі світу ти, я навіть на твій прапор не придивлявся особливо)))
Так от ти чого ніщеброд такий незадоволений життям))), що така у тебе карма, до Єропи не їздити)) Нашли дурня в Африку заслали, а він звідти свої висери пише, про тяжкі будні європейського життя)), до сліз)))
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Добре, якщо так вважаєш - це твоє право. Так і буде ПЕСу від твоїх блевотних мас, слава Богу, не покращає.
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Змирися з своїм тяжким Африканським життям, і свою злість на людей які їздять до європи направ на виживання в суровому Африканському кліматі)))
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Не суровому, а суворому. Та то таке...
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Звісно таке, намагання позбутися позбутися кацапської мови і вчити Українську мову, тобі не довподоби.
Але ж ти відійшов від питання своєї особистості,особистості яку з'їдає заздрість))
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Щодо клімату...ти дійсно погано вчився у школі. Для тебе Африка це наскрізь пустеля Сахара. Але мені чомусь так не здається, попиваючи прямо зараз місцевий непоганий пивас Tusker на узбережжі Індійського океану
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Де написано, що для мене Африка це пустеля??))) Де написано про Сахару??))
Звиздун, на узбережжі океану у відрядженні, який співчуває людям яких ПРИМУСОВО Порох примусив їздити до Європи)))
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Нашли кого у відрядження послати. Шо у вас розумнішіх нема?
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«Нашли»? А я вважав знайшли. Спалилася ти, троляка кацапська
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Лаптеног, Сколько за свой высер думаешь слупить с заказчика?
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Ты скучный тролль. Не люблю непрофессионалов в любой работе. Прощай, убогий
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Те кто доволен Пециными рехвормами живет оказывается за границей
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Мордорских методичек начитался? - тоже полагаете что заграница загнивает? за то у вас ща будет вишневый сад
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Поэтому они и живут там, а не здесь. Вполне логично.
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Задоволених було значно більше при совку, коли ніхто нікуди не виїзжав, і думали, що вони живуть краще за всіх, врешті врешт виявилося, що живуть в жопі)))
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За границей не смотрят квартал и сватов, видят как можно жить и хотят этого в Украине.
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Ага! Шо-то они не рвутся обратно делать "как можно жить".
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А что поделать со страной с населением, состоящим из 73% идиотов, которым нахер не сдались никакие реформы, а подавай дешевую коммуналку (государство компенсирует халяву), руснявую попсу и возможность дальше получать конверты, косить от армии и давать/получать откаты
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Так если вы выбираете всякое г...о, то жрите его сами.
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почему ? приезжают , открывают не большие предприятия и прочее ну не на рынке торгуют , другой бизнес. просто ты не знаешь .
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Іди вже, борець нації, просрав ти своє Щастя коли с Порохом боровся))) паЦріот)))
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Воно ні вашим , ні нашим. Його робота- колотить. Їм потрібен хаос в Україні
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Та воно наче за націоналістів, тільки так боролось с Петьою, що забув про все, про проросійські сили в Україні про мертвечуків, жопоблоки.... А тепер обтікає))
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Воно "за" зЕ, "за" косату та інше. "За" націоналістів, воно агітувало перед виборами, бо вони були непрохідними, а значить агітуючи за них, відтягувало голоси у Пороха І "Голоса". Воно не за Укрїну
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и петя таки побеждает заграницей, как это не парадоксально https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp312pt001f01=919.html
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Все логично. За границей больший % людей работает с инетом.
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Європейська Солідарність" - 29,55%, "Слуга народу" - 28,13%, "Голос" - 19,67%, "Партія Шарія" - 4,41% , ВО "Свобода" 4,25%, "ОП - За життя" - 3,60%, Політична партія "Сила і честь" - 3,05%, "Батьківщина" - 2,01%.

відсотки,котрі доводять відірваність діяспорян від Батьківщини..
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Вы должны понять. Голосуют в консульстве - в Милане, Неаполе и Риме. Это таки далеко. Здесь много украинцев живут семьями с малыми детьми. Многочасовая поездка - это сложно. А некоторые работают в воскресенье. Поэтому результаты выборов за границей - не показатель мнения народа. В воскресенье не работают смотрящие за стариками. Это наши старые бабки из сёл.
В конце концов, погоду эти избиратели не сделали.
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"П.Порошенко потерпел новое политическое поражение. Если в первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года за него проголосовало 15,95% избирателей, то на вчерашних парламентских выборах его партию поддержало примерно вдвое меньше избирателей - 8,7%. Если 21 апреля он оказался победителем выборов в одной области - Львовской, а также в западных районах Тернопольской области, то на парламентских выборах его партия не победила ни в одном регионе Украины. "
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пэпка думало, что все украинцы - тупые и продажные! За граты!
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просто он думал , наивный , что украинцы мудрее .
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Чим далі від Г+Г - тим чесніші результати.
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Мы видели здесь в ЕС жирных престарелых баб, лимитированных сельских и отсталых.Вот они и голосуют за *барина* - барыгу. А наша светлая молодёжь к пэпке относится плохо! Голосуют за Зе.Это же можно видеть и на сайте. соевые здесь торчат без перерыва, это всё - пензионеры, при чём ленивые. Хоть бы дачу завели. Да куда там , у них бизнес был такой - запэдрота прославлять за гонорары.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 100% протоколов заграничных участков: лидируют "Европейская Солидарность", "Слуга народа" и "Голос" (обновлено)
 
 
 
 
 
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