 ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос".

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Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,87%, "Сила и честь" - 3,74%, "Оппозиционный блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,27%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,09%.