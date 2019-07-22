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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 09:10 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 41.7% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" может получить 227 мандатов, ОПЗЖ - 43, ЕС - 27, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,87%, "Сила и честь" - 3,74%, "Оппозиционный блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,27%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,09%.

ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138850
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая новость Богя Колесников проиграл мажоритарку. Еще на одного экс-рыга в Раде стало меньше
ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5016
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Результаты отличные, жаль только ахметовцы Ляшко не прошли, т.к. сейчас чем хуже - тем лучше.
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Все цвета радуги уже испробовали для бренда партий.Но существенних отличий нет.Никто не предлагает изменений в нашей просовковой єкономике.И даже попиток понимания нет. А вся политика сводится к дележу скудеющего бюджета.
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Но любители ЗЕ раньше всех однозначно.
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Це ще не факт. Вони значно легше пристосовуються. І не воюють із ворогом.
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ну и что хорошего от того что кацапы на втором месте
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Хорошего ничего....Так же как и третье место *********** партии....Именно действия Петра повлекли то, что люди уже готовы хоть за Путина проголосовать лишь бы убрать ту наволочь, которая пять лет безбожно со своими дружками обворовывала Украину....
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Не хочу расстраивать, только кацапы не только на втором, но и на первом.
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так вот он какой тейожный саюз)) зебилы готовьте жопы для якутских друзей, если что то непонятно - даунбасс в помощь.
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Хорошая новость Богя Колесников проиграл мажоритарку. Еще на одного экс-рыга в Раде стало меньше
ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5016
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ручному меру Дружковки - хотя таки да ,согласен
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Еще не проиграл. По Дружковке подсчитано меньше половины протоколов, а отставание у Бори меньше 1%. А во-вторых если и проиграет то мэру Дружковки Гнатенко, который такой же рыг и сепар. В 2014 году приглашал "людей" на крышу Дружковского горсовета снять Украинский флаг
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Ерунда. Говорить - не мешки тягать. https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=49.html На даный момент обработано 22,1% голосов, а разница 36,61 и 35,57 соответственно. Отрыв очень маленький, а непосчитаных голосов еще много. О выигрыше или проигрыше можно говорить когда отрыв больше или близок к проценту непосчитаных голосов.
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Уга-Уга,богя як фанєра над далбасом-пгалєтєл. ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6691
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А я верю шо все будет хорошо(у Израиля)
Такой поток инвестиций хлынет с Украины, шо они еще и на Марс полетят и построят еще 100 синагог.
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тогда уже у Швейцарии или Кипра . традиционно так сложилось что ворюги ( и жиды и славяне ) выводят наворованное туда
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Да и Израилю тоже достанется, он ведь не выдает своих граждан. Все яйца в одну корзину эти твари не кладут)
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Гриценко как ахвицер должен застрелиться ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 8610
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так же как и свобода и другие - нет шоб объединиться и идти единым фронтом как на фронте реальное есть - нет - вот и результат
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три рази:
за мерзляву маму
за ахвіцерську честь
за родіну
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Це не йому вирішувати! Як Юльці Мостовій у синагозі скажуть так і буде. Напевно примаунтять цього вічнонепрохідного десь у кабміні (може навіть у пропагандоно -піарному секторі). ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5732
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Гриценко однозначно победитель. Его пасынок Разумков подмял всю ВР под себя.
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5 років кудись хоть йшли.-тепер стали і чухаєм яйця
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Это лет десять будем чухать,а потом пойдём дальше,если будем интересны ЕС и Америке ...
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от..тільки що..я якраз і писав іншому опоненту---що без сильної України в міжнародному плані ,нас будуть копати в дупу всі..і )(уйло і Америка і Єворопа з озабоченностю.
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Особисто Дякуємо Петрику за Мертвечука й Шалман що він ПРівів до ВР!!!
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Наверное у них были и есть деловые интересы и они влезли в Раду, чтобы защитить свой бизнес,а Медведчук ещё выполняет задание Кремля и ФСБ.
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та ні, то ВАМ дякуємо!
і за те, що петю мочили, чим дікридитували європейський вектор розвитку
і за те, що роздробили проукраїнській електорат
і ще багато за що
от і маємо оце
але хохлам і малоросам це визнавати не хочеться, будуть відмазуватись до останнього, як кацапи галімі
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Сек..песикові ? ..П*ять рочків ...п*ять рочків ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7888 було у вашого баригі .щоб придушити ту *хрюську * нечисть .

і *нех пенять .коль рожа крива ! ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7888
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а ти шо робило, прігоженське чмо, у цей час?
може, мочило кацапську нечисть?
ні, ти мочило справжнього проукраїнського президента, дискредитуючи саму ідею українства, яку він відчайдушно пропагував
так шо, затулило пельку, дурне, - і не гавкаєш, ок?
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Сходи з*іж *рошенку * свого патрона бариги ..Мо попустить ! ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9076

Теж мені знайшов Пецю *поцріота * баригу ! ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4566
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Пораженцы,Что за шум?Выборы прошли!Поквакали и - в тину!
Подбривайтесь,подмывайтесь и за гуманитаркой(новое министерство гуманитарной политики вместо троих:культуры,молодь-спорта и минстеца)Слыхал выдавать будут брусями,кольцами и гантелями хоть и культурно,но больно)
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Все вылазят с кино ,во до чего дошли,а раньше всё начиналось с газеты "Искра" при буржуазии и Царе ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7289
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Можно потом и слух потерять от такого количества ЛАПШИ.
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В амерских ужастиках клоун всегда жестокий, подлий и безумний персонаж.
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Вони у всі часи таке нагадують.... ще (щонайменше) 200 років.
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Это всё от московская эпидемия, когда убрали Крепостное право в Украине,то специальным под указом было решено на Юго востоке Малоросии , только через десять лет от основного указа убрать Крепостное право,так как на этой территории народ не готов был жить самостоятельно. Это и сейчас сказывается. ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6781
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пропагандист пять лет перепечатывая сайты ДНР и РФ хотел как лучше.
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Гарний вірш. Плодяться, шоб ше й діти їхні мучились. Замість "козак - стріляй рушниця, пани - тікай"))
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Песики в прольоті
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Тебе главное шо Петя в пролёте, а шо Украина в заднице, тебе покуй.
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после "дня тишины" и "дня выборов", предлагаю назвать сёдняшний день "день перелогинов" и только уж потом "дни новосрачу".
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Победа СН это не трагедия и даже не беда. Это случайный результат застоя украинской политики.
Истинная беда это огромное количество ватников которые проголосовали за смерть Украины. И это не только безмозглые опо-бабульки , а и подросшая ватная младо-наволоч "за шария".
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Комментарии смешные, правда это единственное хорошее после выборов.
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Результаты по регионам на сайте ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp310pt001f01=919.html Донецкая и луганская области - единственные где побеждает ОП-ЗЖ.
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Просто цікаво б почитати думки тих людей --українців !
які залишились в Криму і на окупованих землях Донбасу,які за Україну і чекають повернення України!
що вони думають ,?
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Успехи Украины -наш главный козырь.5 лет их нет.Посмотрим на походку молодых.
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Они сейчас получают российские паспорта (на Донбассе).
В Крыму - уже получили.
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радості з того мало..як Україні так і їм з расейскімі паспортамі...
)(уйло не вічне..підорація в застої,ще гіршому ніж при брежнівських часах..вони не знають куди рухатись а йдуть по інерції...це буде ще в підорації-ого-го соціальний вибух
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меня радует, шо сила и честь - все бывшие и не рядовые - сбеушники,прокуроры и менты не прошли - справедливо
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"Переможці виборів - Коломойський і Рабинович.
Знай чужинець - тут господар українець!" ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 8768
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Цеж треба таке , просрати країну своїми руками. Вічні раби.
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им в стойле комфортней, и на газ ***** даст скидку, мертвечук уже договорился, дебилы ***.
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Пролетел барыга со своей кодлой, как "фанера над Парижем".
И это очень радует.
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За Дария уже 120000! Хотел бы глянуть на их хлебала с полным отсутствием мозгов.
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Как только будет обещанный серьезный наезд на Порошенко, все международные кредитные линии остановят. На что будет гордо сказано, что МВФы всякие лезут в наши суверенные дела. А баблишко то надо. И придется идти к Путину за 15 лярдами...
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С какого перепугу? А то шо нам транш больше года не давали потому шо ворье керувало - то тебе ни на шо не намекает?
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А хто знає, коли відбудеться пряма трансляція ісходу порохоботів із Цензора? ЦВК опрацювала 41,7% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4248
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Хорошая наметилась тенденция, на покой ушли коммунисты,социалисты,прогрессивные социалисты,ляшко. Народ умнеет понемногу,но донецк и луганск как были крипаками региональными ,так и остались,и война мозги на место не ставит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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