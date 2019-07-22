 ЦИК обработал 41,7% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным ЦИК 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос".
Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,87%, "Сила и честь" - 3,74%, "Оппозиционный блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,27%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,09%.
Когда-нибудь.
https://lb.ua/news/2019/07/22/432735_kolesnikov_priznal_porazhenie.html
Такой поток инвестиций хлынет с Украины, шо они еще и на Марс полетят и построят еще 100 синагог.
за мерзляву маму
за ахвіцерську честь
за родіну
і за те, що петю мочили, чим дікридитували європейський вектор розвитку
і за те, що роздробили проукраїнській електорат
і ще багато за що
от і маємо оце
але хохлам і малоросам це визнавати не хочеться, будуть відмазуватись до останнього, як кацапи галімі
і *нех пенять .коль рожа крива !
може, мочило кацапську нечисть?
ні, ти мочило справжнього проукраїнського президента, дискредитуючи саму ідею українства, яку він відчайдушно пропагував
так шо, затулило пельку, дурне, - і не гавкаєш, ок?
Теж мені знайшов Пецю *поцріота * баригу !
Подбривайтесь,подмывайтесь и за гуманитаркой(новое министерство гуманитарной политики вместо троих:культуры,молодь-спорта и минстеца)Слыхал выдавать будут брусями,кольцами и гантелями хоть и культурно,но больно)
Истинная беда это огромное количество ватников которые проголосовали за смерть Украины. И это не только безмозглые опо-бабульки , а и подросшая ватная младо-наволоч "за шария".
які залишились в Криму і на окупованих землях Донбасу,які за Україну і чекають повернення України!
що вони думають ,?
В Крыму - уже получили.
)(уйло не вічне..підорація в застої,ще гіршому ніж при брежнівських часах..вони не знають куди рухатись а йдуть по інерції...це буде ще в підорації-ого-го соціальний вибух
"Переможці виборів - Коломойський і Рабинович.
Знай чужинець - тут господар українець!"
И это очень радует.