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 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 35 человек, во время пожаров - 21, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 15.07 по 21.07) во врем пожаров погиб 21 человек, на водных объектах - 35.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали 39 человек.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 754 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 28 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 342 пожара, спасены на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 397 зданий и 47 ед. техники. На пожарах погиб 21 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 11 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 314 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 149 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 35 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3138849
 
 
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