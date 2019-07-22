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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Паспортизация РФ жителей Донбасса - спланированная провокация. Мы не оставим это просто так, - секретарь СНБО

Власти Украины намерены отреагировать на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, рассматривают возможность введения национальных санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал Данилюк в  воскресенье вечером в избирательном штабе партии "Слуга народа", отвечая на вопрос о том, готова ли Украина ввести национальные санкции за паспортизацию РФ жителей оккупированных территорий Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль продемонстрировал откровенное намерение продолжать гибридную войну, - МИД о новой попытке РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3138847
 
 
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питання--- і що? порвете у них паспорти?..неоставіте просто так---а як?
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"Ударте" по ним особым статусом и амнистией. Их это добьет окончательно т.к. Украина станет единственным в мире государством, в котором иностранный анклав имеет особое положени и особые пономочия .Они умрут ои смеха сами. Аминь, мля.
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Ой ой..
Такий суворий...
Паспортизация РФ жителей Донбасса - спланированная провокация. Мы не оставим это просто так, - секретарь СНБО - Цензор.НЕТ 8756

Ну побачимо ще і почуємо чим ви відповідатимите.
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Раздадут 10 млн паспортов русне с "украинскими корнями" и привет СССР 2.0. Думаю это и есть план.
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Надо жестоко наказать РФ за паспортизацию, точно так же, как уже давно наказаны Венгрия и Румыния за то же самое.
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***** потребує все більше і більше гарматного м'яса.
Якщо хтось хоче здохнути за парашу, то як йому завадиш...
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А,что думать?Визы с РФ и при обнаружении рос.паспорта,автоматически лишение украинского гражданства.
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Головне - суворо так насупити брівки. Ото вони злякаються. А якщо ще кулаком по столу гепнути - то зовсім всеруться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПаспортизация РФ жителей Донбасса - спланированная провокация. Мы не оставим это просто так, - секретарь СНБО
 
 
 
 
 
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