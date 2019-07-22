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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Слуга народа" может получить 227 мандатов, ОПЗЖ - 43, ЕС - 27, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК

Для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, а "Слуга народа" может получить 227.

По данным на утро, ЦИК обработала 35,51% бюллетеней, передает Цензор.НЕТ.

Согласно подсчетам, "Слуга народа" набирает 42,19% голосов и получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего – 227), пишет УНИАН.

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"Оппозиционная платформа – За життя" набирает 12,75% голосов и получает 37 мест по спискам и 6 по "мажоритарке", "Европейская солидарность" имеет 8,71% голосов – 25 мест по спискам и 2 – по "мажоритарке", "Батькивщина" набирает 8,15% – 24 места по спискам и 2 по "мажоритарке", партия "Голос" с результатом 6,39% имеет 18 мест по спискам и 2 – по мажоритарным округам.

Другие партии, что не преодолевают 5-процентный проходной барьер, получат 11 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы – 60.

Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой "монокоалиции". При этом, ситуация может измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3138846
 
 
 Топ комментарии
 
Це наскільки потрібно ненавидіти Батьківщину, щоб голосувати за клоуна, ригів які привели війну і............. і блять шарій ............ А сука любити, сватів, дешеву колбасу, і бл@ть "зменшіть нам комуналку" та кіл вам в сраку і олово в горлянку!!!
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"старим обличчям" не треба було три десятиліття професійно робити з України європейське Гаїті..нічого тепер волати, що хтось винен..
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Виноваты во многом именно украинские журнашлюхи. Хуйлу и рыговским (газпромовским) СМИ удалось хорошо распорошить украинцев на мелкие партии полезных идиотов. Раньше украинцы шли единым блоком. СМИ пересрали всех и вся, плюс тяжелая болезнь украинцев под названием гетьманизм и как результат: Голос может еще и пройдет, хотя не факт, а Смешко, Гриценко, Свобода, всякие самопомичи, деминициативы и пр. ПРОСРАЛИ Украину! Только единый блок после предварительного праймериза мог спасти Неньку. Кацапы будут постоянно трахать тупых хАхлов, пока не останутся только две партии, которые имеют примерно равное количество голосов - проукраинская и пророссийская.
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Я то знаю, а ты свой пук пояснить могешь?
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наверняка не занешь если пишешь глупсти. 43% от голосоваших, при томчто 21% не прошел. Распредели их прпоционально, получишь 50%+
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Ты лошара! 106 мандатов мажоритарки практически подтверждены. Иди подмойся.
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43% от ВСЕХ проголосовавших. Включая и тех, кто не набрал 5%. А места распределяются только между проходными партиями.
Проходные партии 42.19+12.75+8.71+8.15+6.39=78.19. Следовательно, СН из них получает 42.19/78.19=0.539=53.9%.
53.9% процентов от 225 это 121 мандат
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Снова двое погибших. Когда Зеленский прекратит наживаться на этой войне?
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чим нажився?
Скільки котлів уже організував?
Скільки складів розікрав і спалив?
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Котлы были результатом непродуманных наступательных действий и открытого вмешательство рег. войск параши. А Зеленый пока только оставляет украинскую земли своим разведением войск.
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чекаєш на котли? тобто тобі недостатньо що за 3 місяці Зе в нас втрати майже як за рік?
Якщо порох зараз не наживається на війні, то хто це зараз робить? Невже...?
А що буде замісь складів ми всі вже знаємо - надлишкове майно.
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Никто , кроме Медведчука , не заметил оглушительного провала прокремлевских сил на вьіборах ? А зря , ведь они могли собрать минимум 20% , пойдя на вьіборьі одной колонной. Но, что случилось , то случилось , благодаря Вилкулу и Шарию. А Ахметов , как та змея , укусил собственньій хвост , вместо Украиньі...
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Настоящая коалиция будет СН+ЗаЖ. А будет она оформлена официально или подковёрно - не суть важно.
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будет оппокоалиция между псом и зажопом, официально или подковерно--не суть важно))
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за кацапа--в спам, а то что эти две политсилы будут в опозиции, и дефакто будут против коалици тут и к гадалке не ходи
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От лише позиція в них принципово різна.
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но цель одна, бороться против коалиции
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По такій логіці і проукраїнські (умовно) сили провалились, бо також значно розділені
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Помню в 2014 году голосовали против Пети, чтобы он не узурпировал власть. Здесь дружно понесли голосовать за Коломойского. Смешные ребята. Зато теперь отмазок нет.
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как может баллотироваться террорист шарий если его сняли обьясните мне дебилу что нафиг за шабаш "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 2598
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Дебилу объяснить не получится. А шарий бродит лесом!
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Сняли его как кандидата, убрали из списка партии. А саму партию зарегистрировали по закону. Если бы они прошли - Шария в Раде не было бы, но его партия сидела
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партия его . партию. ему самому не разрешили
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То ще мислітєля найшли, садіста- збоченця, в рамочку, чи в ікону відразу його не став (так само як і путлєра, палка з двох кінців завжди, якою тебе луплять), а почитай історичні свідчення і документи, в УПА ОУН, були набагато достойніші люди гаприклад Мельник, та навіть Шухевич.?
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Пішов ти в кобилі в тріщену, чи отому кацапу, що ти маєш на увазі, Дебіл.
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Вот только бред не надо писать.Мельнык не однозначная личность и его история вызывает вопросы,ведь именно ииза него ОУНу приписывают сотрудничество с фашистами(он был главой ОУН(м) ).А вот Бендера( ОУН(б) ) воевал и против совка, и против фашистов.К статии Шухевич генерал ОУН(б), Бендера его глава, так что сам почитай историю внимательно.
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а дети у твоей жены твои или .....? - откуда такая забота о пети, протокольная прямо таки))))))))
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униан коломойского уже по мажоритарки все подсчитала - а вот и нет - по сему они сильно торопяться с результатами - вернее выдают желаемое за действительное - но не чего - слугам и спикера и премьера назначать не своего - как то так)))))))
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У них желаемое всегда сходится с "действительностью". Ибо действительность у них липовая.
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Краснокожий вишь не помогли пляски вокруг тотемного столба с удодом Дфшорный диабетик пролетел с треском а появится новый прокурор то будет сидеть в допре как сливка в жопе Мне просто любопытно Заплатил етот чмошник тебе за твои умничания индейские Аль как водится нае
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Петя даже во Львовской области пролетел, лузер...
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Просто подготовились лучше к фальсификации.
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Фальсификации здесь ни причем, нужно было больше о людях думать, а не о себе и коллегах по олигархическому цеху. Теперь в результате Петиных договорняков имеем путинскую крысу медведчука в парламенте.
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Пети уже три месяца нет, через три года тоже будешь на петю кивать? Зебил, как есть зебил "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 2937
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Їжте манкурти. перевертні та запроданці .
...Не вдавіться !.. "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 6938
."Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 3673 ...
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Нагадаю склеротикам - восени 2014 року в самий розпал війни за жопоблок проголосувало... 9,6%. "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 5822 З урахуванням збільшення кількості переселенців, а також катастрофічно низької явки виборців на Зах Україні нинішні цифри абсолютно адекватні. Біда в тому, що в кращу сторону не змінились. Я чудово розумію, що для того, щоб оцінити, що ВПЕРШЕ за 30 років на півдні і сході переміг не комуняка або риг, а лівоцентрист, тобто стався величезний злам у поглядах мільонів людей, потрібно мати мізки. Тому скажу всім тим, хто ховає Україну - не дочекаєтесь! "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 5719 Пролетіли ваші хазяї, Україна ВІЧНА! "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 6635
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в Украине пока левое-правое крыло очерчено не очень сильно, в первую очередь из-за того, что фокус на геополитике, а не на внутренней системе. Но НС, вообще-то, можно условно назвать более левой, чем ЕС
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Считай проценты только проходных партий.
Проходные партии 42.19+12.75+8.71+8.15+6.39=78.19. Следовательно, 12.7/78.19=0,162=16.2%. 16.2% от 225 = 36.54 места. Но так как вряд ли какой депутат согласился бы быть разрезанным напополам, то округляют до 37
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Влада була у вашивати 5 років - вони говорили гарні патріотичні лозунги а крали ркугом як при зеку.
Тепер влада буде в руках 1 молодої команди і вони можуть родити все що хочуть - подивимся на їх роботу, єдине що погано в цьому - те що українців у цій владі буде ще менше а керувати будуть нацменшини
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Па морди их пабачать, губенку не спрячешь. "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 3387 "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 3387 "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 3387
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Прочитал проходной список ТО"слуга лоха".До 34 номера,на первый взляд,вроде и ничего.Но потом начался такой винергрет,что просто ужас.Там и люди коломойского,пинчука,авакова,регионалов,воздыхатели мураева и януковича,сторонник свободы,ювелиры,фармкомпании,охранной фирмы,стоматологи и просто доверенные лица.Что их объединяет?Думаю одно - желание использовать момент и отодвинув старых,сами дорваться до кормушки.Думаю будет не 95квартал,а цирк на дроте.
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Здравствуй Украинский Федеральный Округ!
Русцкий язык самый украинский язык в мире!
Даже сам перЗЕдент с трыбуны говорит на чистейшем украинском!
Да здравствует Хйуло - атэц всех маларассоф!
Ура, таварищчи, ура!
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Вчера вечером два порохососа, снимающих соседскую квартиру, бурно праздновали ПРОХОЖДЕНИЕ соевым мародером 5-ти процентного барьера, представляя это как гигантскую перемоху проевропейских сил... Не хотелось расстраиваить макак и напоминать, что совсем недавно это была президентская партия с самым большим числом депутатов в Раде! Походу свинорошен ******* все что только можно, и это с учетом огромной ботофермы, развившей перед выборами невиданную активность
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Ботоферма якраз топить рейтинг Пороха, а не піднімає.
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НАТО нам нужно, ЕС нет. Объясню почему.
От ЕС нам нужен только безвиз, и он, спасибо прошлой власти (будем честными), есть.
Сейчас там намечаются тенденции к сближению всех стран и в итоге федерализации. А нам это не подходит, у нас своя страна и мало кто захочет стать штатом в ЕС.
НАТО - это безопасность прежде всего и военная поддержка. Нам это нужно, но без реформ и обновления власти нас туда никогда не возьмут. Коррупция в оборонке должна быть для начала побеждена, а этого ПЕС/Батькивщина/ОПЗЖ не обеспечат никогда.
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А нам это не подходит, у нас своя страна и мало кто захочет стать штатом в ЕС.
я в этом неуверен
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НАТО нам нужно, ЕС нет.......и мало кто захочет стать штатом в ЕС))"Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 6393.Нет слов .
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Все ваши сопли порохоботские оставьте при себе. Вам пять лет говорили как делать надо, а порох делал все наоборот. Из-за него это все говно и вылезло. То что он здесь родил, то и вылезло. А он ничего кроме клоунады не родил. Уже в 14 м Юра Луценко заявил что террорист ахметов это классный пацан. Идите на йух с такими классными пацанами ,бандитами и террористами .
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Так вперед. Делайте как нужно. Помнится оранжевых критиковали за то, что они плохие хозяйственники и пришел Янукович. Что теперь выдумаете?
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И не подумаю, тогда не хотели слушать людей, променяли их на бандитов и террористов ахметовых и ко? Будете теперь слушать клоунов.
Оранжевых нормальные люди как раз за сговор с януковичами и критиковали ,а не еще за что-то. Именно по этому Ющенко политический труп.
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Зелюки думают что схватили Бога за бороду , но теперь за всё ( за все косяки ) будут отвечать лишь только они , а не коалиция . Праздник для зебилов закончился , наступают трудовые будни . С чем я их и поздравляю . "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 29.
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А може Боб - баба?
Ні одна баба не натворила б стільки х., скільки нібито зробив Яхве.(майже цитата Дж. Карліна)
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Навіть таку х...ню під ніком Борис Козлов зробив Яхве, оце натворив ( Господи прости).
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не, ну с той ху..й, что под твоим ником , ни одна ху..я не сравнится "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 4268
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Та будуть отвєчать, а если будет все хуже, исходя из твоей логики (шизоидной- раздвоеной), то і отвєчать они не будут, как і перед ними никто нє овєчал.
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Все три парашеновских вора Пашинский, Кононенко, Грановский пролетели мимо Рады и больше не смогут обворовывать Украину прикрываясь неприкосновенностью! Теперь хочу видеть эту троицу в одной камере!
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Не знаю, ніколи ні за кого не топив, а завжди фактам вірив. Вже при зеленському курс бакса упав, газ на 600 грн зменшили, безвіз, як тут кричали, не скасовано, а навпаки підписано ще з декільками країнами, Дааа на фронті стало більше гинути- факт, може із за заборони відповідвти, але ериторій ніхто не здав, і не потрібно сюда клеїти станицю лушанську. Далі подивимось, якщо 227 ( дай Бог) депутатська недоторканність улетить відразу і не допоможе ні Пеці ні Бойку ні Медвечуку, розберуться і з розмитненням авто ітд. А там подивимось.
P.S.Ось так ось "неопитний політік" , "клован", "наркаман", "зелена сопля" і тд. вжарив офігенно опитних, умних "честних" Палітіков. МОЛОДЕЦЬ🤗😊. Це нада вміти.
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ну надо все же мониторить в течении более продолжительного времени, вот тут канадский тролль озаботился такими перспективами УКраины:
"Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 7879 napalm
Ні. Чекаємо на:
1. Відміну закону про мову.
2. Початок переговорів з сепаратистами.
3. Відновлення подачі води і електроенергії в Крим.
4. Відновлення авіасполучення з кацапією.
5. Відновлення і розширення еконмічних стосунків з ***********.
6. Закон про продаж землі.
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Ой, ляляля, тутут, блаблабла, а все ж український народ молодець (більшість).
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Почему на 600, было 8550 а сейчас 6700, в мае на 3% в июне на 7% и в июле на 12%
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Во-первых, плюс Зе в том, что он работает. Это видно, люди не тупые. Его хвалят и его очень мощно обсирают. А значит, что равнодушно к нему никто не относится. Это важно для здоровья страны, потому что такой апатии как в России («стабильности мнения») нет. Похоже на ситуацию с Трамом, хотя и не во всем.
Во-вторых, политика в Украине обещает быть интересной, непредсказуемой. А это повышает тонус людей, они начинают интересоваться процессами в стране. Растёт осознанность и у нерадикальной категории граждан.
В-третьих, блогеры и ведущие прошедшие в Раду, десакрализируют ее. Рада перестаёт быть сборищем «богатых уродов и бездельников», повышается доверие к ней со стороны обычных граждан.

В общем, выборы очень удачные, но войну бы надо уже закончить и территории вернуть.
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Вы же наоборот сакрализируете власть. Вы сами тут пишите как Зеленский великолепен. Не его убеждения, не его личные качества, а ОН. Божество.
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курс бакса упав, газ на 600 грн зменшили"Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 9045. Это шо , заслуга Зели ?? "Слуга народу" може отримати 227 мандатів, ОПЗЖ - 43, ЄС - 27, "Батьківщина" - 26, "Голос" - 20, - попередні дані ЦВК - Цензор.НЕТ 7992.
Ну ты и лох ,, редкостный .
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Да в том то и дело что нет, но если бы бакс вырос и тарифы подняли то виноват был бы Зеля.))
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ты еще забыл что благодаря зеленскому упала мировая цена на нефть и газ и сомалийские пираты 2 месяца не инападают на корабли
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В общем, если судить по результатам выборов, то монокоалиции быть и это свершившийся факт. Даже если по окончательным итогам СН потеряет 5-10 мест, такое количество с лёгкостью можно найти в среде 50-60 самовыдвиженцев.
Уверена, что чем ближе итоги, то тем сильнее будет меняться риторика Голоса и Батькивщины. Они-то считали себя "золотой акцией", необходимой СН для коалиции, и меньше чем за премьерское кресло не пошли бы. А там, глядишь, можно начинать продавливать тему с "правление канцлера по типу Германии". А теперь не они, а СН будет диктовать условия их коалиции
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свыня на повном серьезе считала что за 2 месяца до президентских кинет подачку, пришлет карту строительства за следующие 5 лет социальных объектов (скромно умолчал сколько УЖЕ знаков и туалетов придорожных по открывал) , на вопрос о коррупции кричвть "Слава Украине" и все в ажуре, но что то пошло не так.
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https://censor.net.ua/news/3138169/verit_nikomu_nelzya_vse_vrut_vse_voruyut_nu_krome_nashego_uzkogo_kruga_zelenskiyi_video
Верить никому нельзя,
все врут,
все воруют -
ну, кроме нашего узкого круга, -

Президент всей УКРАИНЫ Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. .
Гончаренко в прямом эфире , заявил , если он проиграет - станет к л о у н о м на "прямом" !


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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" может получить 227 мандатов, ОПЗЖ - 43, ЕС - 27, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК
 
 
 
 
 
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