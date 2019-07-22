 "Слуга народа" может получить 227 мандатов, ОПЗЖ - 43, ЕС - 27, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК

По данным на утро, ЦИК обработала 35,51% бюллетеней, передает Цензор.НЕТ.
Согласно подсчетам, "Слуга народа" набирает 42,19% голосов и получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего – 227), пишет УНИАН.
"Оппозиционная платформа – За життя" набирает 12,75% голосов и получает 37 мест по спискам и 6 по "мажоритарке", "Европейская солидарность" имеет 8,71% голосов – 25 мест по спискам и 2 – по "мажоритарке", "Батькивщина" набирает 8,15% – 24 места по спискам и 2 по "мажоритарке", партия "Голос" с результатом 6,39% имеет 18 мест по спискам и 2 – по мажоритарным округам.
Другие партии, что не преодолевают 5-процентный проходной барьер, получат 11 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы – 60.
Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой "монокоалиции". При этом, ситуация может измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.
Проходные партии 42.19+12.75+8.71+8.15+6.39=78.19. Следовательно, СН из них получает 42.19/78.19=0.539=53.9%.
53.9% процентов от 225 это 121 мандат
Скільки котлів уже організував?
Скільки складів розікрав і спалив?
Якщо порох зараз не наживається на війні, то хто це зараз робить? Невже...?
А що буде замісь складів ми всі вже знаємо - надлишкове майно.
😁
...Не вдавіться !..
. ...
Проходные партии 42.19+12.75+8.71+8.15+6.39=78.19. Следовательно, 12.7/78.19=0,162=16.2%. 16.2% от 225 = 36.54 места. Но так как вряд ли какой депутат согласился бы быть разрезанным напополам, то округляют до 37
Тепер влада буде в руках 1 молодої команди і вони можуть родити все що хочуть - подивимся на їх роботу, єдине що погано в цьому - те що українців у цій владі буде ще менше а керувати будуть нацменшини
Русцкий язык самый украинский язык в мире!
Даже сам перЗЕдент с трыбуны говорит на чистейшем украинском!
Да здравствует Хйуло - атэц всех маларассоф!
Ура, таварищчи, ура!
От ЕС нам нужен только безвиз, и он, спасибо прошлой власти (будем честными), есть.
Сейчас там намечаются тенденции к сближению всех стран и в итоге федерализации. А нам это не подходит, у нас своя страна и мало кто захочет стать штатом в ЕС.
НАТО - это безопасность прежде всего и военная поддержка. Нам это нужно, но без реформ и обновления власти нас туда никогда не возьмут. Коррупция в оборонке должна быть для начала побеждена, а этого ПЕС/Батькивщина/ОПЗЖ не обеспечат никогда.
я в этом неуверен
Оранжевых нормальные люди как раз за сговор с януковичами и критиковали ,а не еще за что-то. Именно по этому Ющенко политический труп.
Ні одна баба не натворила б стільки х., скільки нібито зробив Яхве.(майже цитата Дж. Карліна)
P.S.Ось так ось "неопитний політік" , "клован", "наркаман", "зелена сопля" і тд. вжарив офігенно опитних, умних "честних" Палітіков. МОЛОДЕЦЬ🤗😊. Це нада вміти.
napalm
Ні. Чекаємо на:
1. Відміну закону про мову.
2. Початок переговорів з сепаратистами.
3. Відновлення подачі води і електроенергії в Крим.
4. Відновлення авіасполучення з кацапією.
5. Відновлення і розширення еконмічних стосунків з ***********.
6. Закон про продаж землі.
Во-вторых, политика в Украине обещает быть интересной, непредсказуемой. А это повышает тонус людей, они начинают интересоваться процессами в стране. Растёт осознанность и у нерадикальной категории граждан.
В-третьих, блогеры и ведущие прошедшие в Раду, десакрализируют ее. Рада перестаёт быть сборищем «богатых уродов и бездельников», повышается доверие к ней со стороны обычных граждан.
В общем, выборы очень удачные, но войну бы надо уже закончить и территории вернуть.
Ну ты и лох ,, редкостный .
Уверена, что чем ближе итоги, то тем сильнее будет меняться риторика Голоса и Батькивщины. Они-то считали себя "золотой акцией", необходимой СН для коалиции, и меньше чем за премьерское кресло не пошли бы. А там, глядишь, можно начинать продавливать тему с "правление канцлера по типу Германии". А теперь не они, а СН будет диктовать условия их коалиции
Верить никому нельзя,
все врут,
все воруют -
ну, кроме нашего узкого круга, -
Президент всей УКРАИНЫ Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. .
Гончаренко в прямом эфире , заявил , если он проиграет - станет к л о у н о м на "прямом" !