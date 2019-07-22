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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии, - Вакарчук. ВИДЕО

По словам Вакарчука, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

Святослав Вакарчук заявил, что партия "Голос" готова объединиться в коалицию с политсилами, однако для этого у них существуют четкие условия. Об этом Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

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"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – заявил лидер партии "Голос".

По его словам, четкими красными линиями партии "Голос" являются:

- Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;

- четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания;

- экономика без олигархов;

- депутатов спускаем с неба на землю.

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"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с теми партиями мы готовы садиться и договариваться", – объяснил Вакарчук.

"Сейчас из пяти партий, которые проходят в Верховную Раду, одна совершенно отпадает, это понятно. Потому что она декларирует ценности, которые являются несовместимыми с партией "Голос", – добавил политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3138843
 
   
 Топ комментарии
 
Економика без олигархофф!!!!!
Грозно так заявил шестерка пинчука обожеслав...
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Славик почувствовал себя важным.

Не хочу быть крестьянкою, хочу столбовой дворянкой
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Напиши про це пісню, Славко. Заспіваєш на відкритті сесії.
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Ти хочеш щоб він сказав тобі прямим текстом, що слід українцям, які дивом потрапили у ВР, об'єднуватися у боротьбі з єврейською мафією, якій наш "мудрий нарід" віддва Україну?
Ну і тупий!
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Слава не сци. Тепер ти зможеш кожен день видавати закон у стилі рок-пак. А на трибуну виходить з гітарою або арфою.
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"- Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;"
Украина однозначно должна двигаться в ЕС и НАТО. Только вот ведь нюанс - ПОКА Украина НЕ достигнет определенного уровня - нас не возьмут.

"- четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания;"
И? Все это уже итак указано в законодательных актах. Толку?

"- экономика без олигархов;"
Олигархи самоуничтожаться со словами "I'll be back" ? А что делать с депутатами, профинансироваными этими депутатами? Олигархов не один и не два, и даже не 10. И каждый имеет "группу" депутатов.

"- депутатов спускаем с неба на землю."
Что этим хотел Вакарчук? Может имеется ввиду снятие депутатской неприкосновенности?
Уже десятки лет говорят об этом...

Вот если бы Вакарчук написал четкий механизм КАК это он сделает (законопроект) так да.
А так "классическая вода" - землю-кретьянам...
Такие "програмки" можно за часик наклепать.
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нехреновая коалиция : ЗЕ и Голос.
ведь взятки не только берут их еще и дают... и отдают далеко не последнее.
может начнут щимить тех кто дает???
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Если подобная коалиция и случится, союз будет не долгим. С учётом появления фактического монобольшинства у СН, союз вырисовывается отнюдь не обязательный. Колоссальная разница в размере партнёрских фракций, при этом абсолютный паритет в амбициях звёздных лидеров. А если у ЗеКоманды ещё и хватит ума пойти на премьерство Вакарчука, всё закончится ещё быстрее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии, - Вакарчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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