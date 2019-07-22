 ЦИК обработала 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, по результатам обработки 95,09% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,00%.

"Европейская солидарность" - 28,80%, "Голос" - 19,03%, "Партия Шария" - 4,60%, ВО "Свобода" 4,26%, "ОП - За життя" – 3,78%, Политическая партия "Сила и честь" - 3,04 %, "Батькивщина" – 2,04%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.