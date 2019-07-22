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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработала 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос"

ЦИК обработала 95,09% протоколов заграничных участков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, по результатам обработки 95,09% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,00%.

"Европейская солидарность" - 28,80%, "Голос" - 19,03%, "Партия Шария" - 4,60%, ВО "Свобода" 4,26%, "ОП - За життя" – 3,78%, Политическая партия "Сила и честь"  - 3,04 %, "Батькивщина" – 2,04%.

ЦИК обработала 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют Слуга народа, Европейская Солидарность и Голос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138840
 
 
 Топ комментарии
 
Его мочили все кому не лень. Такова судьба любого проукраинского президента. Зато потом умылись кровью за предательство. Кто-то думает, что сейчас будет иначе?
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жаль что малоросы побеждают... опять придется Украине бороться...
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На жаль, дійсно «маємо те, що маємо»! Невелику частину людей, готових розвиватися, рухатися вперед, бути відповідальними й отримувати дивіденди від свого еволюціонування, та ментально «совкову» більшість, яка навіть не замислюється про причини свого «відставання» ...
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Барыга и тут обосрался, это дерьмо никому ненужно.
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Я спокійний.. Буде боротьба однієї націоналістичної партії проти гівна з кацапським уклоном! Ця партія одна - ЄС. Захід проголосував за українофобську шоблу! Вам ***** мова,віра.Ви суки, кацапському богу молитесь! Малороси і ви! І доноси на мене напишите ви! Бо бидлу треба стійло
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панама за петра! к гадалке не ходи.. ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 8108
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США, Германия, Австралия, Сингапур - за Петра. Что еще надо? Там ублюдочных "Сватов" не смотрят.
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я тоже только ПЯМОЙ с 5м каналом зыряю..

...конфетку, хочешь?! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 4842
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Тебе и Раши Тудей со Шмарием вполне хватает
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с бабой Жулей зазнакомь, парня.. та тоже то в борьбе то в работе..
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Лисиця~Кіцуне‏
@lisitcya 8 ч.8 часов назадЕще
Ну, що ж. Будемо спостерігати за тим, як будуть збуватися дитячі мрії дорослих людей, які так і не подорослішали.
Нам дійсно треба пройти через це.
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мы будем наблюдать за тем, как будут рушиться достижения Украины за 5 лет....
жаль, что это мы уже успели увидеть и на международной арене и внутри страны....
и мне кажется, будет еще хуже, в краме, вата в экстазе, верещат, что как только Хунта перестанет Зе мешать, так они (вата) и начнут, как сыр в масле кататься...........
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Про що це говорить?

Насамперед про те, що люди, які побачили світ, побачились щось, крім совкового луГандону,задріпаних копанок та напівзруйнованих відсталих савєцькіх заводів, які випускали непотріб, не голосуютъ за Жопоблок хАхлів-малоросів, манкуртів, прорашистських підстилок та совкодрочерів, які живуть спогадами про ковбасу за 2,20 та маячнею про найкраще в світі савєцькеморозиво.))
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кстати и о мороженом - не такое уже оно хорошее было, сейчас полно более вкусного.
про колбасу с туалетной бумагой не продолжаю.
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Ничего не может сравнится со свежеприготовленным итальянским джелато, из нормального молока, с нормальными фруктами, с настоящей ванилью..какое нафик савєцкає мароженное, с кучей жира, тяжелое и свехкалорийное?
а ежели учесть качество молока на паРаше - говно из сухого молока, пальмового масла, кучи сахара и искусственных добавок, то чтоб они, совкодрочеры жрали это дерьмо до самой своей смерти, идиоты.
Нормальное мороженное и дома можно сделать, нужно лишь мороженницу нормальную иметь, естественно, итальянскую.))
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"В Италии только в 2015 году ввели норматив, который обязывает указывать точное название жиров, содержащихся в продуктах. Проявилось очень много интересных деталей. Например, половина итальянской пищевой промышленности пользуется Olio di palma. Это не очень хорошее масло, но зато очень дешевое. Раньше производители прятались за обобщенным названием Olio vegetale (растительное масло).
Мороженое тоже содержит пальмовое масло. Только замороженные ghiaccioli не содержат в себе пальмового масла."

https://mundam.livejournal.com/34786.html
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Я говорю о свежеприготовленном мягком мороженом, продающимся в джелатериях, а не заводского изготовления.в джелатериях качество нормальное, часто отличное.
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Пальмовое масло это и есть один из видов растительного масла, не самое страшное. Но в классическом мороженом его быть не должно.
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когда то это уже было,последствия известны всем,ну кроме зебилов
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья , а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
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точно як по книжці--в два гетьмана
порохососи і зебіли--а то нічого що в Раді проросійська партія кума пуйла? нє? ідіоти
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тут идет естествестный отбор,жопоблок уже отжил своё,уйдут и эти
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уйдут..уйду..і скільки нервів і крові ? Україна крок вперед-два назад--ось так танцюємо
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Это просто позорище, ПЕС получает только 2 мандата по мажоритарке.
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и то, от своего врага Садового.
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Решту 98 він докупить пізніше, коли сторгується ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 3937
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а ваши дорогие товарищи мертветчуки сколько?...
ах вы ж скоты...... ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 9715
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Тепеь понятно вечернее рвение слуги договариваться с Вакарчуком- у них были реальные рейтинги, а не придуманные
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Слугна Народа 226+ мест в ВР. Зачем нам голос?
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да вас, малоросов зеленых ,права голоса надо просто лишить .
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Немножко отрегулировать популяцию ЗЕбилов надо- развесить их как флаги на гиляках .
И демократии легче станет 😀😀😀
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Попробуй зайти на американский форум и написать там что-то подобное.
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Ого, ..уже против "зебилов" и "малоросов" - быстро же ты переобулась ! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 2795
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Это эпично. Тов. Тягнибог даже за границей обосрался и даже 5% не набрал ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 5719
Так усиленно кричал про иудеев и кацапов, что они заняли первых два места. Я бы на его месте застрелился выпил "бояры" и закусил мацой ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 6764
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Тягнибоку нужно просить прощения и уходить , пока еще есть запрос общества на националистов .Жирный крикун дискредитирует Свободу .Вождь обосрался - гоните вождя .( и пол партии с ним )
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в Свободі є декілька толкових людей--а інші на прикормці сидять
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Думае.те шо обосравшийся не поставит на свое место такого же? Фарион бы подошла. ДА и корова бы подошла - "Свобода" уже всем побоку, а что-то новое националисты не слепят из-за национальной черты характера - постоянных срачей за булавку. То есть за портфель лидера, или с чем он там ходить будет(не будет)
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я бы доверил - Фарион . Кошулинскому ,Коханивському , нав еще есть ребята . Но всех старых .кто запятнал себя выгнал бы с позором .И конечно им надо признать - по Махницкому ,и др министрам .
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Переживать нужно .что ОППО-ЖОППА набрала -12 , что Петушарий -3 % - вот где враги. А малоросы - порохососы все рыдают по поводу ЗЕ . Встряхните мозги и радуйтесь каждому хорошему действию и решению ЗЕ ,а так же критикуйте все .что не в тему . чего выть то ?
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У нас всегда было 20% ваты, пээровский электорат. Радует что он вымерает...
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потихоньку мрет, скоро не будет таких как ты.
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Я вже пережив купу ідіотів навколо себе, і тебе переживу.
Ти мою улюблену Помолову не бачив?
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та за деньги. тут только упоротые остались. ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 1831
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Ходити у охвіс перзидента у трусах - це без сумніву хорошеє дєйствіє
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Это вообще не имеет значения .чем меньше всяких дресс-кодов тем лучше .Нужно избавляться от стереотипов - дресс код , образование .опыт управления. форма .подача . стать , рост Это все для лохов ! Только действия , которые улучшают жизнь народа имеют значение . и конечно же РФ - враг . остальное пустое . внутри враг это - ОППО зжп, ОППО 2 .Петушарий .и в каждой партии по чуть чуть ( без говна никуда ) .а самое главное олигархат все и не только Колома .
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Хорошему действию? Да там даже с назначениями мрак. Один фейковый "лейтенант" с купленным дипломом частной шараги, второй ФСБшный орденоносец, третий удрал в кусты от своих войск, из-за чего группировка в Иловайске потеряла управление. Где хоть одно хорошее решение, если даже партийный список - мешок с чертями и хитрожопыми решалами и схемниками?
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ну такого много было и у Педро , я тоже этому не доволен ,надеюсь или они засунут головы в песок и будут нормально работать или их уволят . Пепа не увольнял заметь . Это не смертельно ,у нас же не Степан Бандера у руля .у всех президентов было куча гандонов вокруг .Надеяться на резкий переворот не стоит . но по крупице и уже хорошо .тут есть шансы . с Пепой их не было ,то болото .
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Панове , а хто за шмарія , вибачаюсь Шарія , проголосувати умудрився ? Чи то справді такий великий вплив мають кремлівські хлопці ?
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лесик довгий побеждает по мажоритарке,Что вообще можно ожидать от этогог народа.
СТАДО ТУПЫХ БАРАНОВ.
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Как говорится, Бобик т.е. ПЕСик сдох.. Выносите труп вперед ногами
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Будет он работать в ВР, будет. А потом пересобирать коалицию под себя, когда криворожская шпана поедет на Ростов, а остальным придется плакаться на камеры, что они не этого хотели
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надо радоваться ? ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 8546 украинцы! вы не народ,а стадо созданное Богом для черной работы...скот одним словом! баньте ! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 8546 это все на что вы способны.
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Давно пора закрыть все заграничные участки к чертям собачьим
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И там нашлись долбоёбы голосовавшие за жОПу рабиновича)))
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Парадокс! Народ батрачит на полях Польши, а слуга народа катается на мерсе. Слава ЗЕбилам!
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При Офшорного народ уехал, а виноват Зеленский? Может Обама?
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Ранее никто не говорил, что диффузия рабочей силы это плохо. Она будет продолжаться, несмотря на популистские обещания вернуть заробитчан. Потому что таковы законы глобализованного мира.
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самая приятная новость утра - "слуги" будут иметь в Раде ЕДИНОЛИЧНОЕ БОЛЬШИНСТВО!!!!!!!!!!!
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Собрать 227 депутатов в Раде своих да ещё чтобы они проголосовали все за

Ну это вряд ли
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ты мало того, что выбрал хлеб, ты за него агитировал остальных. придурок.
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Ну подобаються мені сек...всіляких *зе-песиків *. які пишуть навіть на мові *хруського міра * ! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 404
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За Офшорного пекаря-кондитера тільки за кордоном ті хто повтікали від мобілізації і голосують, а от в Україні вибрали свободу від Порошенковськой олігархії.
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дорогі бандерівці/ На сайте ДНР Последний рубеж, который перепечатывал пропагандист , изображен орден с надписью НКВД. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс ./Пропагандист ,перепечатывая пять лет по 16 часов в сутки сайты ДНРи РФ,заслужил орден от Путина. И благодарность от Зеленского и Шефира. У меня отец воевал с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, С. Шефир/ Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев.
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Зелена Шмаркля, чому кожен день гинуть українці, гине набагато більше ніж в останні місяці при Порошенко, перед тим, як дурнуваті ЗеБіли проголосували за тебе та твою шоблу? Чому ти, сволото, мовчиш про українські смерті, яких по кілька кожного дня?

Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
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Надеюсь что Запад понимает нынешний вектор украинцев и делает выводы.
Предвижу что через год большинство украинцев будет против войны, за мир с россий, а там и не долго ждать таёженный союз. А Запад обратно будет главный враг, а уж как "пиндосам" достанется...
Прав был Пуйло, русские и украинцы один народ. Ну повздорили, бывает. А менталитет один и тот-же. Не бывать никогда Украине в западном мире.
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ты уже интегрировалось в западный мир, кацапсина? Или строчишь из сраней-рязаней?
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Вот так голосуют те, кто сериалов не смотрит
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А из-за кого по всем волнам мобилизации недоборы? Кто у нас там "устал от войны"?
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А ты не убежал? Или у вас на замкадье ещё нет мобилизации? Пока нет
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Заробитчане поддерживают Офшорного, неудивительно - он их стимулировал бросить Украину и уехать за границу, и создал все условия чтобы миллионы уехали.
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Всё только начинается. Впереди вынос днепровских силой улицы, как до этого вынесли донецких.
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Ой, да подавят вашу кучку, а народ будет аплодировать, или вы думаете, что киевляне вас дебилов поддержат, хватит, герои делают революции, а подонки пользуются ее плодами, постепенно уничтожая героев революции. Хватит революций.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская Солидарность" и "Голос"
 
 
 
 
 
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