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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработал 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос"

ЦИК обработала 95,09% протоколов заграничных участков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, по результатам обработки 95,09% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,00%.

"Европейская солидарность" - 28,80%, "Голос" - 19,03%, "Партия Шария" - 4,60%, ВО "Свобода" 4,26%, "ОП - За життя" – 3,78%, Политическая партия "Сила и честь"  - 3,04 %, "Батькивщина" – 2,04%.

ЦИК обработал 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют Слуга народа, Европейская солидарность и Голос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138840
 
   
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Тепеь понятно вечернее рвение слуги договариваться с Вакарчуком- у них были реальные рейтинги, а не придуманные
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Это эпично. Тов. Тягнибог даже за границей обосрался и даже 5% не набрал ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 5719
Так усиленно кричал про иудеев и кацапов, что они заняли первых два места. Я бы на его месте застрелился выпил "бояры" и закусил мацой ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 6764
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Тягнибоку нужно просить прощения и уходить , пока еще есть запрос общества на националистов .Жирный крикун дискредитирует Свободу .Вождь обосрался - гоните вождя .( и пол партии с ним )
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Переживать нужно .что ОППО-ЖОППА набрала -12 , что Петушарий -3 % - вот где враги. А малоросы - порохососы все рыдают по поводу ЗЕ . Встряхните мозги и радуйтесь каждому хорошему действию и решению ЗЕ ,а так же критикуйте все .что не в тему . чего выть то ?
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У нас всегда было 20% ваты, пээровский электорат. Радует что он вымерает...
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Ходити у охвіс перзидента у трусах - це без сумніву хорошеє дєйствіє
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Панове , а хто за шмарія , вибачаюсь Шарія , проголосувати умудрився ? Чи то справді такий великий вплив мають кремлівські хлопці ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос"
 
 
 
 
 
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