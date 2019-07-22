 ЦИК обработал 95,09% протоколов заграничных участков: лидируют "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Так, по результатам обработки 95,09% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,00%.
"Европейская солидарность" - 28,80%, "Голос" - 19,03%, "Партия Шария" - 4,60%, ВО "Свобода" 4,26%, "ОП - За життя" – 3,78%, Политическая партия "Сила и честь" - 3,04 %, "Батькивщина" – 2,04%.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
Так усиленно кричал про иудеев и кацапов, что они заняли первых два места. Я бы на его месте
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