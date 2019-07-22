 Сводка ОС за сутки: двое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения на Донбассе, враг один раз нарушил режим прекращения огня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник открывал огонь по украинским защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз в районе населенного пункта Хутор Вильный - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих погибли и двое получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.

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С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.