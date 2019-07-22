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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработала 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 06:56 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 30,90% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 42,12%, "Оппозиционной платформы - за життя" - 12,69%, "Европейской Солидарности" - 8,70%, "Батькивщина" - 8,20%, "Голоса" - 6,41%.

ЦИК обработала 30,90% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138838
 
 
 Топ комментарии
 
Я у Пети профессионалов не видел, там одни мародёры
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І от тяжким каменем опускається на плечі Ебіла тягар відповідальності за всі свої обіцянки. Коли в тебе свій уряд і більшість в парламенті, то спроби перекласти відповідальність на когось виглядатимуть жалюгідно. Тут тобі й незнижені тарифи, і зовнішні борги, а ще - ЗИМА НА НОСІ.
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Під звуки "віртуозної гри" на піаніно членом... кхм, однопальцевою рукою...
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Да они и всю ночь бесновались - как же, великий Пепа в большой ...опе! Это ж истерика ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4626
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Вот Порох как раз в шоколаде. В раде, в оппозиции, А вотвы зедебилы, таки в жеппе
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Угу. Конечно в шыкаладе. Пока на свободе. Но там уже клетку ему готовят. Фокус с недрторканостью уже не пройдет, даже по старым правилам. У Зе в Раде тотальный перевес. Не отменят недоторканисть - так персонально для хряка снимут. Сбитый летчик ужн нах никому не нужен. А врагов е этого дурака шо блох на цуцыку.
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я думаю що в дупі всі ми, а вони хто в газі, хто в шоколаді
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Я хоч і професіональний порохобот і голосував за ЄС, але от кого-кого, а Ляшка не буде вистачати Раді. Як же без Ляшка? От жалко пацана.
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Проте буде стояти стійкий запах наркоти.
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а он мажоритаркой не подстраховался ли?
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Что за новая версия публикации результатов - 9 партий ?
10-е место так сильно припекает ?
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Тут много коментов, типа злорадных, что получите зеленожопые ПОЛНУЮ ответственность за страну. Смею быть уверенным, что для интернационального кагала, который сейчас стал властью в Украине (не Зюзя же со своими эстрадными клоунами-гопниками и мародерами типа Богдана) плевать на какую-то ответственность перед какой-то Украиной с ее дебилоидным на %% 85 (минимум) населением. Главное для кагала прибрать к рукам землю и то, что под ней, инфраструктуру, энергетику. А когда все это станет ЗАКОННЫМ способом собственностью международного кагала (соответствующие законы они теперь с легкостью примут), никакие революции не смогут КУПЛЕННОЕ по "рыночным ценам" у них отобрать. Вступит в силу главный принцип "свободного мира" - священное право частной собственности. Это вам не какой-то там суверенитет страны! Ради защиты этой священности демократии Запада вместе с ****** не остановятся и перед совместной интервенцией.

Как там говаривал проф. Ф.Ф.Преображенский: "Пропал дом!"
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ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9755 Тётя Роза @Anakoyher

19 мин

Сегодня Всемирный день мозга.
Украинцев и россиян не поздравляю.
Мы чужие праздники не празднуем.
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Мозг, он и есть мозг. Даже такой крохотный мышиный, как у подавляющей части населения Росиси и Украины.
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Жидовский праздник? А жидов поздравляешь?
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А тебе, кацап, мозга не положено от рождения?
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я так думаю не вітаєш що не вистачає розуму,а кістковим мозком думай і надалі
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И нам с этим жить... Народ мой,чем же ты думал ?
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Как видно из результатов большинство вообще не думало, не имеет такой привычки.
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Igor Budnik b2adf589, большинство вообще не думало? Это в смысле 91%?) Я так понимаю тоска - печаль по мародеру? Ну ладно, как любите говорить, "ЗЕдебилов" 41%, а остальные? Почему у мальдивского патриота нет хотя бы процентов 20? Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Так что ариведерчи Пеца, хотелось бы конечно увидеть его на нарах, ну да ладно... ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7067
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Это единственная радость зедебилов, больше-то радоватся нечему. Поэтому я и говорю - привычки думать нет, разве шо жопом и то не всегда.
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Избиратели зе, ожидающие манны небесной, по своей наивности, делают одну фундаментальную ошибку. Денег никто просто так (за красивые глаза) не даст. Запомните этот твит, как говорится. Кто не хочет ждать надвигающихся благ, может проверить сам, став, например, предпринимателем. Там где водятся деньги, там жестяк, конкуренция, борьба, затянутые пояса, лишения и прочие ништяки конкурентной борьбы. Придётся работать, и много, и экономить много, ещё больше чем сейчас. Никакие посадки коррупционеров не подымут экономику враз, это процессы на годы. Войну нельзя остановить, если ты её не начинал, можно только здаться или победить.
Так что, запасаемся попкорном и смотрим новое реалити шоу слуги урода 😀
Интрига: сможет ли зе стать самым хамским президентом в истории Украины.
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Серёжа, не расстраивайся. Мы пять лет ели попкорн, наблюдая как тужится пятый в своих реформах
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Зелена Шмаркля, чому кожен день гинуть українці, гине набагато більше ніж в останні місяці при Порошенко, перед тим, як дурнуваті ЗеБіли проголосували за тебе та твою шоблу? Чому ти, сволото, мовчиш про українські смерті, яких по кілька кожного дня?

Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
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До чого ця істерика??? Або у вас память відтяло про Іловайськ та ін.??? Де бували ваші очі, коли панамські петріоти розкрадали країну?
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Воно-то так, але і Зе - ну ні разу не АТОшник і на Майдані не був... От я проти панамських, але голосував не за Зе, а за Свободу, де кількість ветеранів АТО величезна і всі 100% стояли на Майдані!
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Черчіль також не сидів в окопах....
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Але звідки про те знати зеленим бидлоїдам.
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порошенківський парад під час Іловайського котла ти мабуть вже забув?
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порохососы! вывешивайте "траурный" флаг - у "слуг" будет в Раде ЕДИНОЛИЧНОЕ БОЛЬШИНСТВО!))))))))))))))))))))))вашему пете стоит приготовить мешок с сухарями и теплыми носками!)))))))))))))))))))))))))
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слабоумный, судя по первым действиям твоего любимого клована в ближайшее время будет очень не весело.
но ведь вы так этого хотели, правда?
популист это плохо, а вот популист который ни разу не представляет как это работает - вообще пипец.
жалко страну, а вот людей - не очень, вы сами его выбрали, вам и хавать эту хню...
ты уже приготовил большой черпак?
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Три простих питання до зе-фанатів:
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди стояли на Майдані і чи був там хоч раз сам Зе?
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди воювали в АТО?
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди є свідомими українськомовними українцями?
У мене все!
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Замініть зе-фанатів і зеко-манди на порохо-команду і результат буде точно такий же, 100%.
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Тобто? Пєтя на Майдані не стояв?))) А хто ж на трахтора лазив??? Чи Парубій?

ну і АТОшники у списку є - Яна Зінкевич та ж...
Ти з якого дуба впав? Я не те щоб фанат Пєті, але в нього у списку поголовно одні майданівці та АТОшники
І у Вакарчука, і в Юльки АТОшників і майданівців вистачає. А у Зе???
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Що ви причіпилися до тих АТОшників, майданівців. З них толку як з цапа молока, вони нічого не вирішують. Вони пішаки у руках олігархів.
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Тому треба обрати пішаків Бєні, які не були ні в АТО, ні на Майдані?

Якщо людина була в АТО чи на Майдані, то це показник її національної свідомості, патріотизму та громадянської активності, а якщо ховалася від повісток, як Зе, то і в політику їй - зась!
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І толку Вам , шановний, що Петя стояв на Майдані і лазив на трахтора, він за своє стояв, за свою владу, свої офшори і бізнес, схеми, а всі інші не за себе , а за нього стояли ( по факту так), бо самі , ті що стояли, стали ще біднішими і нещасливішими.
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Ну я стояв на Майдані, не за Пєтю, біднішим не став - якщо рахувати у баксах, то отримую десь так само, як і при Янику, але значно менше, ніж при Ющі...

І так, не всі, хто стояв на Майдані, виявилися гідними, але ті, хто не підтримав Майдан і ховався від повісток в АТО, - однозначно гірші і не мають бути у владі взагалі!
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Прошу пардлну - але це навіть не смішно. Які нах атошніки-майданівці в Раді?! Вам козака-гаврилюка мало було? В Раді потрібно працювати головою. А по Забролдському- Зінкєвіч.. Першому мабуть все таки треба було залишитись бойовим генералом. Бо за свиняки ми втратили главкома з досвітом, а тицяти кнопки в залі навіть папуга зможе. По Зінкєвіч. ЇЇ щиро жаль. Використали як ганчірку прикрити свинячих мародерів в списку. Хоча хай буде їй компенсація за втрачене здоровя. Хоя шось з кнура ...
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А на майдані тільки такі, як Гаврилюк були? Ти з-за порєбріка пишеш, чи що?

Чи може там все-таки і ІТ-шники стояли, і юристи, і економісти, і представники творчої та наукової інтелігенції?
А почав Майдан хто? Часом не студенти-інтелектуали із кращих вузів України - КНУ Шевченка, КПІ, Могилянки?
На Майдані стояла ВСЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА! Хтось щодня стояв, хтось час від часу приходив. Але якщо людина ні разу не була на Майдані у Києві, Львові, Дніпрі чи Харкові, то нєфіг лізти у владу!
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Можливо, парочка таких, хто відповідає вашим критеріям, серед зеленосраких переможців знайдеться. Але не більше. Зовнішнім кредиторам (МВФ та приватни), які володіють боргами держави Україна, такі особи не цікаві. Вони їм навіть ворожі. А от зелені компрадори, які міжнародному кагалу будуть продавати Україну, для тих, кто тримає зовнішній борг, саме те.
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В Украине власть критикует сразу после выборов,люди у нас верят в сказку.
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Не тільки в Україні, це приррдньо, що владу завжди і скрізь критикують, і критика це нормальне явище, погано тоді , коли на критику влада взагалі не реагує, от тоді капець владі.
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Ось нормальний рейтинг, а те те що опублікували продажні журналюги з цензора. Оброблено 41.70.


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Согл.шо журнашлюхи тут ще і як продвжні, але нас зараз заблокують, не ******* вони критик .
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Теперь вове осталось ,закопать золотую монету ,произнести волшебные слова и посыпать это место солью.
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В субботу жарили шашлычок на берегу Киевского моря с семьей порохоботов. В спокойной, почти семейном обстановке, барыга лишился 7ми голосов поддержки. Они, оказывается не знали всего!
Поговорили и за иловайские офшоры с журналисткими расследованиями, и про назначения Демчишина, Гонтаревой, Муженко и Полторака, череду генплокулолоф, создание потешных "антикоррупционных" конторок, за безвиз, за томос тоже поговорили и его косяки.
Встал по сути один вопрос - Вы за то, чтобы нас грабил умный вор и талантливое брехло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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