 ЦИК обработала 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
При этом у "Слуги народа" 42,12%, "Оппозиционной платформы - за життя" - 12,69%, "Европейской Солидарности" - 8,70%, "Батькивщина" - 8,20%, "Голоса" - 6,41%.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
членом... кхм, однопальцевою рукою...
10-е место так сильно припекает ?
Как там говаривал проф. Ф.Ф.Преображенский: "Пропал дом!"
Тётя Роза @Anakoyher
19 мин
Сегодня Всемирный день мозга.
Украинцев и россиян не поздравляю.
Мы чужие праздники не празднуем.
Так что, запасаемся попкорном и смотрим новое реалити шоу слуги урода 😀
Интрига: сможет ли зе стать самым хамским президентом в истории Украины.
Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
но ведь вы так этого хотели, правда?
популист это плохо, а вот популист который ни разу не представляет как это работает - вообще пипец.
жалко страну, а вот людей - не очень, вы сами его выбрали, вам и хавать эту хню...
ты уже приготовил большой черпак?
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди стояли на Майдані і чи був там хоч раз сам Зе?
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди воювали в АТО?
- Скільки кандидатів зі списку зеко-манди є свідомими українськомовними українцями?
У мене все!
ну і АТОшники у списку є - Яна Зінкевич та ж...
Ти з якого дуба впав? Я не те щоб фанат Пєті, але в нього у списку поголовно одні майданівці та АТОшники
І у Вакарчука, і в Юльки АТОшників і майданівців вистачає. А у Зе???
Якщо людина була в АТО чи на Майдані, то це показник її національної свідомості, патріотизму та громадянської активності, а якщо ховалася від повісток, як Зе, то і в політику їй - зась!
І так, не всі, хто стояв на Майдані, виявилися гідними, але ті, хто не підтримав Майдан і ховався від повісток в АТО, - однозначно гірші і не мають бути у владі взагалі!
Чи може там все-таки і ІТ-шники стояли, і юристи, і економісти, і представники творчої та наукової інтелігенції?
А почав Майдан хто? Часом не студенти-інтелектуали із кращих вузів України - КНУ Шевченка, КПІ, Могилянки?
На Майдані стояла ВСЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА! Хтось щодня стояв, хтось час від часу приходив. Але якщо людина ні разу не була на Майдані у Києві, Львові, Дніпрі чи Харкові, то нєфіг лізти у владу!
Поговорили и за иловайские офшоры с журналисткими расследованиями, и про назначения Демчишина, Гонтаревой, Муженко и Полторака, череду генплокулолоф, создание потешных "антикоррупционных" конторок, за безвиз, за томос тоже поговорили и его косяки.
Встал по сути один вопрос - Вы за то, чтобы нас грабил умный вор и талантливое брехло?