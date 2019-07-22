 ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 42,12%, "Оппозиционной платформы - за життя" - 12,69%, "Европейской Солидарности" - 8,70%, "Батькивщина" - 8,20%, "Голоса" - 6,41%.

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Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.