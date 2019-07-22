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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 06:56 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 30,90% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 42,12%, "Оппозиционной платформы - за життя" - 12,69%, "Европейской Солидарности" - 8,70%, "Батькивщина" - 8,20%, "Голоса" - 6,41%.

ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138838
 
   
 Топ комментарии
 
Я у Пети профессионалов не видел, там одни мародёры
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І от тяжким каменем опускається на плечі Ебіла тягар відповідальності за всі свої обіцянки. Коли в тебе свій уряд і більшість в парламенті, то спроби перекласти відповідальність на когось виглядатимуть жалюгідно. Тут тобі й незнижені тарифи, і зовнішні борги, а ще - ЗИМА НА НОСІ.
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Мозг, он и есть мозг. Даже такой крохотный мышиный, как у подавляющей части населения Росиси и Украины.
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И нам с этим жить... Народ мой,чем же ты думал ?
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Как видно из результатов большинство вообще не думало, не имеет такой привычки.
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Избиратели зе, ожидающие манны небесной, по своей наивности, делают одну фундаментальную ошибку. Денег никто просто так (за красивые глаза) не даст. Запомните этот твит, как говорится. Кто не хочет ждать надвигающихся благ, может проверить сам, став, например, предпринимателем. Там где водятся деньги, там жестяк, конкуренция, борьба, затянутые пояса, лишения и прочие ништяки конкурентной борьбы. Придётся работать, и много, и экономить много, ещё больше чем сейчас. Никакие посадки коррупционеров не подымут экономику враз, это процессы на годы. Войну нельзя остановить, если ты её не начинал, можно только здаться или победить.
Так что, запасаемся попкорном и смотрим новое реалити шоу слуги урода 😀
Интрига: сможет ли зе стать самым хамским президентом в истории Украины.
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Серёжа, не расстраивайся. Мы пять лет ели попкорн, наблюдая как тужится пятый в своих реформах
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Зелена Шмаркля, чому кожен день гинуть українці, гине набагато більше ніж в останні місяці при Порошенко, перед тим, як дурнуваті ЗеБіли проголосували за тебе та твою шоблу? Чому ти, сволото, мовчиш про українські смерті, яких по кілька кожного дня?

Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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