 ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
При этом у "Слуги народа" 42,12%, "Оппозиционной платформы - за життя" - 12,69%, "Европейской Солидарности" - 8,70%, "Батькивщина" - 8,20%, "Голоса" - 6,41%.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
Так что, запасаемся попкорном и смотрим новое реалити шоу слуги урода 😀
Интрига: сможет ли зе стать самым хамским президентом в истории Украины.
Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!