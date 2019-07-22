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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:партия (442) финансирование (1340)

 Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер

Политические партии, которые принимали участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии политической коррупции", принятому осенью 2015 года, будут получать государственное бюджетное финансирование на свою деятельность. За это финансирование они должны будут ежегодно отчитываться

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом пишет "Громадське".

Всего на получение финансирования от государства могут претендовать не менее 11 партий, т.е. все политические силы, которые сумели преодолеть планку в 2%. 11 партий – ровно половина от всего числа заявленных на выборах политических сил.

Больше всех получит "Слуга народа", которая лидирует с большим отрывом от ближайших конкурентов – "Оппозиционной платформы". "Слуги народа" получат от государства 537 миллионов гривень на институциональное развитие в год, что в сумме за пять лет работы Рады составит около 2,5 млрд гривень.

Ежегодные "денежные призы" ожидают и другие десять партий, у которых рейтинг 2+% голосов. В частности, "Оппоплатформа" будет получать 141 млн грн/год, "Европейская солидарность" – 109 млн грн/год, ВО "Батькивщина" – 93 млн грн/год и партия Вакарчука "Голос" – 77 млн грн/год. Партии, которые не прошли в Раду, но набрали более 2% голосов, тоже не останутся без денег – "Сила и честь" будет получать 54 млн грн/год, "Оппозиционный блок"– 40 млн грн/год, "Партия Шария" – 38 млн грн/год, "Радикальная партия Ляшко" - 34 млн грн/год, "Украинская стратегия Гройсмана" – 27 млн грн/год и ВО "Свобода" – 26 млн грн/год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По итогам обработки 19,59% протоколов кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева, - ЦИК

Напомним, по состоянию на 05:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% протоколов. Как и прежде, лидируют пять партий –"Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос". Они гарантированно проходят в Раду.

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Они проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избираются по закрытым партийным спискам, 199 – в одномандатных мажоритарных округах. Свои партийные списки в ЦИК зарегистрировали 22 партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3138837
 
 
 Топ комментарии
 
От всех украинцев, которые налоги платят.
Этот народ проклят.
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За Шария 3.1% мда бл@ть.
Це на мою думку головний результат виборів, якби ЗЕбіл зменшив прохідний бар'єр до 3 відсотків, Шарій був би в Раді. У нас хвора нація.
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почему украинцы должны кормить этих дармоедов? почему из бюджета?
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О шЛяшко без копейки не остался, главный радиКал может спать спокойно.
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Шарий получит 1,5 миллиона долларов, за пять лет семь с половиной.
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От всех украинцев, которые налоги платят.
Этот народ проклят.
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Популісти в ВР проголосували за зменшення прохідного бар'єру для фінансування. Спочатку він був 4%, потім 3,5, але деяким захотілося 2% або вони взагалі за закон голосувати відмовлялися.

Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер - Цензор.НЕТ 1638
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Из бюджета Украины. Для тех, кто читать умеет.
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а тут зе карты в руки,выборы в раду прошли ,пусть отменяют. Ой не будет большинства голосов у зе,надо коалицию? Ну это дело долгое,пока проект ,пока согласования,а там он ешё где то обосрется,так про это тихонько и забутся. Проверенно как говорится.
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За Шария 3.1% мда бл@ть.
Це на мою думку головний результат виборів, якби ЗЕбіл зменшив прохідний бар'єр до 3 відсотків, Шарій був би в Раді. У нас хвора нація.
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Люди голосуют за мошенников. Нет дерьмофильтра. Это те же люди, которые в 91 году восхищались Чумаком и Кашпировским, а после несли деньги в Белое Братство и к Мавроди. Сомнительное время рождает брожжение в головах. Собственно победа Слуг, Шариев, Ляшка или даже Самопомиччи это признак того, что в обществе нет ориентиров.
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почему украинцы должны кормить этих дармоедов? почему из бюджета?
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эта скотобаза - меньше брать не будет, только больше...
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Пусть 43 % зебилов их и кормят, раз они так радуются всем изминениям
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Теперь Шарий деньги от Украины получает? Как же так могло случится?!
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И Шарик , и Мудачук .. Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер - Цензор.НЕТ 4717 . Теперь украинский бюджет , будет оплачивать их , сепаров и коллаборантов , антиукраинскую деятельность .
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якщо ми платимо, то потрібно і вимагати прискіпливого нагляду за такими з сторони ГПУ
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Это надо спрашивать у Пеци,и ПаУбия- "борцов" с коррупцией..
Верховная Рада Украины приняла закон о бюджетном финансировании политических партий. За изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно недопущения и противодействия политической коррупции №2123а в целом проголосовали 229 народных депутатов.
Представлял законопроект в парламенте Сергей Лещенко. Во время своего выступления он отметил, что президент Украины Порошенко ранее обещал подписать закон в день его принятия.
Главные авторы законопроекта - народный депутат от БПП Серегей Лещенко, вице-спикер ВР Андрей Парубий
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Так хороший закон. Он делает партии более независимыми.
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За что не возьмись - у нас все хорошее. А разве в конце 2015 г у нас не было военной агрессии РФ? Или не знали кто-такие сине голубые в ВРУ? Или вот пример- «Партия Шария» - политическая партия Украины, возглавляемая украинским журналистом и блогером Анатолием Шарием. Как так- лидер не проходит кандидатом в ВРУ, партия проходит?? Лидер думает одно- партия думает по другому?? Почему она еще партия Украины?? Сколько еще таких вопросов можно задать?
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Це треба в людців спитати, які за лайно проголосували.
А з нинішнього преза мирного голуба- про загибель військових від його перемир'я довбаного
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1. Повторяю для тех, кто плохо читает-инициатор БПП "ЗА" голосовала "Коалиция", не голосовали- Опозиция, Ляшковцы, часть партии Юли.
2.Хватит пиарится на гибели защитников Украины.
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Ви про що, нешановний ?
Умови останнього ппремип'я погодив Зеля. Головнокомандуючий.
Він і відповідає за життя військових.
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Главный итог выборов для меня - меня перестали банить в фейсбуке. Я то думал, что что-то не то, а то просто лютовали с украинскими IP.
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Вообще-то, хоть и стрёмные результаты, но не удивительные. После около 300 лет кацапского геноцида, а особенно XX ст., украинцев в несколких поколениях приучали к кацапскому господству. Так что борьба за независимость продолжается.
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Та ні. Мені здається, що боротьба за незалежність України закінчується. Мабуть жирик був правий, коли сказав о до 24 року України як держави не буде. Печалька.
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Бузині мабуть скучно там без без "повстанців" Стало відомо, яке фінансування отримають партії, які подолали 2% бар'єр - Цензор.НЕТ 2424
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А что это за закон такой ? Он народу не нравится. Давайте, слуги , отмените его.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер
 
 
 
 
 
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