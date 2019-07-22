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 Политика Украины, Происшествия
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 Члены комиссии в Киеве подписали протоколы до завершения голосования: открыты уголовные производства, - полиция

В Киеве члены участковых избирательных комиссий в Голосеевском и Соломенском районах подписали протоколы подсчета голосов до окончания голосования на выборах в Раду, полиция возбудила уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Так, в Голосеевском районе столицы наблюдательница сообщила в полицию, что обнаружила подписанный членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов. К тому времени процесс голосования проходил.

В адрес выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции: информация подтвердилась. По данному факту начато уголовное производство за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

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Аналогичная ситуация случилась и в Соломенском районе: наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. За указанное правонарушение предусмотрено от трех до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3138835
 
   
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Вот и вскрылся примитивный механизм фальсификаций. Поэтому все так точно по социологию - пришла разнарядка по цифрам , вписали и готово. Возьмите пересчитайте бюлетни и все откроется.
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если честно пересчитать голоса то опорыги на набирали бы и 7 вiдсоткiв. к бабке не ходить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧлены комиссии в Киеве подписали протоколы до завершения голосования: открыты уголовные производства, - полиция
 
 
 
 
 
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