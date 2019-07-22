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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:результат (112) ЦИК (3218)

 ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 05:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 42,03%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,64%, "Европейской Солидарности" - 8,64%, "Батькивщина" - 8,33%, "Голоса" - 6,38%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах

ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - за жизнь, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

В пределах зарубежного избирательного округа обработано 90,19% протоколов. Здесь "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" набирают почти одинаковый процент голосов - 29,34% и 28,78% соответственно.

ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - за жизнь, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 02

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138833
 
 
 Топ комментарии
 
У вас убогих одна методичка на всех? Лучше думай куда 2/3 от свиноматки свалило!
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Купи себе счетные палочки и в первый класс считать учиться.
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На зарубежных округах Жюлькина Гробовщина слила даже Шарию)))))) Там сразу видно люди поумнее местного люмпена зебильного.
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Ну так за границей газ вполовину дешевле на#рен не нужен, их там и так неплохо кормят.
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Надо же как быстро считают, уже 25%. А вот при Порошенке такого не было!
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Так они ж просто складывают, а при порошенко еще и вычитать надо было. ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 313
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А деж 25 % як кричав парашаєнка я президенских виборах? що 17 % накрутили?
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А где ж 73% как визжали ЗЕбилы на президентских выборах?? Шо 30% накрутили???
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У вас убогих одна методичка на всех? Лучше думай куда 2/3 от свиноматки свалило!
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У вас ЗЕбилов шо одна методичка на всех? Лутше думай куда 40% ЗЕбилов свалило!!!
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Купи себе счетные палочки и в первый класс считать учиться.
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ЗЕбилятник у тебя две счётные палочки давно заменили мозг - 1+1 вот твои палочки ЗЕбильчик. Иди считай дальше Голоумко.
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Да со школой я погорячился, вам прямо в зоопарк в клетку с шимпанзе, там таблички стоят с предупреждением, что кидаются какашками.
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Сложи всех, кроме ПЕСа и Голоса и получишь 73%.
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15 за порошенко = ЕС + Голос.
Это один распорошеный избиратель.
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ПЕС+Голос+Гройсман+националисты+немного сторонников Смешко и Гриценко=вот тебе и 25%
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Зекомандівські шавки що гавкали про зникнення порохоботів зранку 22 липня- будуть розчаровані : ми -"порохоботи" на стажі інтересів України а не москальського каганату! І ще - всі хто вангував (були й такі ідіоти) про непроходження "ЄС" у нову Раду-підмитися бо обісралися по повній ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 3967
П С І не козиряйте тут відсотками : 44 з 49- оце вже планетарна перемога!
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За всю историю Украины ни у одной партии на выборах не было такой поддержки, так что свиновывоводок сидите там в уголке и плакайте, или радуйтесь своим 8%.
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Як би натужно не репетували петіні прихильники з тутешнього форуму, а СН на даний момент виходить на 227 голосів в ВР- 121 по списку і 106 по мажоритарці..
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Значит бабушка всия Ботокса пролетает с претензиями на премьерство, лол))
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Это только ваше злорадство и не более.
Возможны разные варианты.
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Якщо так, то для Вовіка це - не кращій варіант. Пєця скупить третину(половину) його нардепів, а відповідальність буде на Вові.
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Траур начнется, когда новая генпрокуратура начнет работать.
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Так шо Бабломойского и Ахметку таки посадят??
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Спочатку з Пєці знімуть недоторканість ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9227
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ЗЕбилы так это вы так Петю посадили?? Дупутатом в Раду)))) А как же всё вот это вот сопли слюни... Петя в Ростов... парахаботы в тюрьму?? Или шо дата опять переносица на будущее так понимаю на потом??
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Это все сделано специально, чтобы порох не сбежал, чтобы после снятия неприкосновенности его с рады на нары отправить.
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ты дебил от рождения или это у тебя приобретенное?
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Это ты каждое утро перед зеркалом такое говоришь.
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Ну что понравились выборы? Напомню..просрали два миллярда гривен. Ню- ню,ню- ню.
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"просрали", это ты про соеголовых? ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7267
Так, вы уже давно все просрали.
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Не так, избирателей ок 30млн, пришли 15млн, за "слуг Урода" - 44% = ок 7млн . Итого , загиливайте прайсы : от 7млн зедебилов зависит судьба страны, и тех 50.2% утырков, которым трудно жопу поднять и проголосовать. И я меркую, что зестадо и жопаблок мобилизовались по максимуму, а ******** всё - все остальные : жули, пэти, эльзаоушины , чесносилые и тд и тп.
А теперь, ловите ушами моих слов: если "слуги Урода" + жопаблок = около 53-55%. Сидите на жопе дальше. Не верите в такую коалицию? Спросите жулю, она и не в такое говно вступала. Неяк сумна за Украину. Кремляди бухают и ржут в голосину с того, что за них всё сделали местные зебуратины на лесапеде. Лехаим!
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Только ваши фантазии. Кстати, называть 7 миллионов дебилами адекватный человек не станет. Вы подумайте лучше - среди них те люди, которых вы уважаете или любите
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Партия пороха на мажоритарке - это провал. По факту мы имеем уже большинство однопартийное.
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Всё из-за нескоординированности "незелёных" сил. В той же Западной Украине по мажоритарке в Раду умудрились пройти рандомные зелеботы, которые не набрали и 20%. Именно поэтому мажоритарка должна уйти в прошлое.
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У порохоботов остался один аргумент - кнопка "СПАМ".
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Порохоботики. У ваших идолов с криминальными наклонностями, которые будут в раде, скоро зебилы будут снимать недоторканисть и садить за решеточку.

Какой все таки народ в Украине умный. Не поддался на петин гговносрач.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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