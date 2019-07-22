 ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
При этом у "Слуги народа" 42,03%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,64%, "Европейской Солидарности" - 8,64%, "Батькивщина" - 8,33%, "Голоса" - 6,38%.
В пределах зарубежного избирательного округа обработано 90,19% протоколов. Здесь "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" набирают почти одинаковый процент голосов - 29,34% и 28,78% соответственно.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
Это один распорошеный избиратель.
П С І не козиряйте тут відсотками : 44 з 49- оце вже планетарна перемога!
Возможны разные варианты.
Так, вы уже давно все просрали.
А теперь, ловите ушами моих слов: если "слуги Урода" + жопаблок = около 53-55%. Сидите на жопе дальше. Не верите в такую коалицию? Спросите жулю, она и не в такое говно вступала. Неяк сумна за Украину. Кремляди бухают и ржут в голосину с того, что за них всё сделали местные зебуратины на лесапеде. Лехаим!
Какой все таки народ в Украине умный. Не поддался на петин гговносрач.