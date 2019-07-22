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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:результат (112) ЦИК (3218)

 ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 05:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 42,03%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,64%, "Европейской Солидарности" - 8,64%, "Батькивщина" - 8,33%, "Голоса" - 6,38%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах

ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

В пределах зарубежного избирательного округа обработано 90,19% протоколов. Здесь "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" набирают почти одинаковый процент голосов - 29,34% и 28,78% соответственно.

ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 02

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138833
 
 
 Топ комментарии
 
За всю историю Украины ни у одной партии на выборах не было такой поддержки, так что свиновывоводок сидите там в уголке и плакайте, или радуйтесь своим 8%.
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У вас ЗЕбилов шо одна методичка на всех? Лутше думай куда 40% ЗЕбилов свалило!!!
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У вас убогих одна методичка на всех? Лучше думай куда 2/3 от свиноматки свалило!
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Ну так за границей газ вполовину дешевле на#рен не нужен, их там и так неплохо кормят.
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Не повезло порохоботам с народом. ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4871
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Кровь-то проливать, выковыривая очередную банду, явно не овощам с бюллетенями.
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Надо же как быстро считают, уже 25%. А вот при Порошенке такого не было!
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Так они ж просто складывают, а при порошенко еще и вычитать надо было. ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 313
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А деж 25 % як кричав парашаєнка я президенских виборах? що 17 % накрутили?
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А где ж 73% как визжали ЗЕбилы на президентских выборах?? Шо 30% накрутили???
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У вас убогих одна методичка на всех? Лучше думай куда 2/3 от свиноматки свалило!
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У вас ЗЕбилов шо одна методичка на всех? Лутше думай куда 40% ЗЕбилов свалило!!!
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Купи себе счетные палочки и в первый класс считать учиться.
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ЗЕбилятник у тебя две счётные палочки давно заменили мозг - 1+1 вот твои палочки ЗЕбильчик. Иди считай дальше Голоумко.
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Да со школой я погорячился, вам прямо в зоопарк в клетку с шимпанзе, там таблички стоят с предупреждением, что кидаются какашками.
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Сложи всех, кроме ПЕСа и Голоса и получишь 73%.
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15 за порошенко = ЕС + Голос.
Это один распорошеный избиратель.
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ПЕС+Голос+Гройсман+националисты+немного сторонников Смешко и Гриценко=вот тебе и 25%
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За всю историю Украины ни у одной партии на выборах не было такой поддержки, так что свиновывоводок сидите там в уголке и плакайте, или радуйтесь своим 8%.
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радует одно,как бы там небыло,у зебила нет большинства в раде для принятия законов одноособно
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Тем хуже в плане ответственности. Регионалы тоже очень быстро открестились от того, кому вчера клялись в верности. А потом нам приходилось узнавать из видеообращения Ефремова, что лидер-то, оказывается, предатель, вор и убийца. Любая одно-двухпартийная диктатура в Украине заканчивается только так.
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Это не важно. Решают кадры, которых нет и переучить которых - работа на десятилетие. А еще всё будет упираться в судебную реформу. Реальную, а не массовую скупку судов имени Портнова. Иначе новой власти вывернут матку через ЕСПЧ.
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Як би натужно не репетували петіні прихильники з тутешнього форуму, а СН на даний момент виходить на 227 голосів в ВР- 121 по списку і 106 по мажоритарці..
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Значит бабушка всия Ботокса пролетает с претензиями на премьерство, лол))
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Это только ваше злорадство и не более.
Возможны разные варианты.
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Якщо так, то для Вовіка це - не кращій варіант. Пєця скупить третину(половину) його нардепів, а відповідальність буде на Вові.
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Она на нем уже есть. Влез туда- пусть отвечает
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У пэсыкив траур.
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Траур начнется, когда новая генпрокуратура начнет работать.
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Так шо Бабломойского и Ахметку таки посадят??
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Спочатку з Пєці знімуть недоторканість ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9227
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А кадров для Генпрокуратуры, стало быть, с Марса подвезут, а не будут упорно переучивать по чайной ложке в течение 10 лет? Напомню, что отныне Генпрокурор не может шантажировать своих подчиненных увольнением - увольнять может только Рада прокуроров. Много ли Сакварелидзе сделал за год работы заместителем? А как у Горбатюка дела с Майданом, а то ведь при всех генпрокурорах работает в отдельном департаменте.
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ЗЕбилы так это вы так Петю посадили?? Дупутатом в Раду)))) А как же всё вот это вот сопли слюни... Петя в Ростов... парахаботы в тюрьму?? Или шо дата опять переносица на будущее так понимаю на потом??
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Это все сделано специально, чтобы порох не сбежал, чтобы после снятия неприкосновенности его с рады на нары отправить.
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ты дебил от рождения или это у тебя приобретенное?
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Это ты каждое утро перед зеркалом такое говоришь.
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да ,у него фотка зе на зеркале висит,что бы не забыть лицо врага Украины
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Ну что понравились выборы? Напомню..просрали два миллярда гривен. Ню- ню,ню- ню.
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"просрали", это ты про соеголовых? ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7267
Так, вы уже давно все просрали.
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Ну...зеленожопорылым...всегда надо быть в разы поскромнее.
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Не так, избирателей ок 30млн, пришли 15млн, за "слуг Урода" - 44% = ок 7млн . Итого , загиливайте прайсы : от 7млн зедебилов зависит судьба страны, и тех 50.2% утырков, которым трудно жопу поднять и проголосовать. И я меркую, что зестадо и жопаблок мобилизовались по максимуму, а ******** всё - все остальные : жули, пэти, эльзаоушины , чесносилые и тд и тп.
А теперь, ловите ушами моих слов: если "слуги Урода" + жопаблок = около 53-55%. Сидите на жопе дальше. Не верите в такую коалицию? Спросите жулю, она и не в такое говно вступала. Неяк сумна за Украину. Кремляди бухают и ржут в голосину с того, что за них всё сделали местные зебуратины на лесапеде. Лехаим!
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Только ваши фантазии. Кстати, называть 7 миллионов дебилами адекватный человек не станет. Вы подумайте лучше - среди них те люди, которых вы уважаете или любите
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За алоизовича десятки млн. голосовали на честных! выборах ( за НСДАП на парламентских +выборах в Германии (1924-1933) голосовали 17,277,180 млн. = 43.9% ! ), они дебилы или нет? , среди них тоже били люди, которых кто-то уважал и любил.
Сравнение , конечно, гротескное, ... пока что.
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Причем сказочные дебилы! Это те кто в сказки верит, вместо того чтобы работать и создавать свое ( а не чужое) будущее! Все же думают, вот сейчас пережсажаем и опять все поделим, только теперь по честному- кто был никем тот станет всем! Не находишь нет? Аналогии Зелюков с большевиками? Воруют? Так **** систему меняйте, чтобы не воровали! Симтему, Матрицу!
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Что ж ты такой вумный этот пример не распространил на порося?
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На "парася", ещё молиться будут лесапедисты , весной было 60% готовых голосовать за "слугу Урода" в Раду , сейчас 42 ,а пэтя хоть и сукин сын, но проукраинский, и на мировой арене его за кловуна не держали, в отличие от вовы зеро.
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на це і розраховували організатори виборів.
в незручний для людей час.
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Пора вводить штрафы за неявку на избирательный участок, все от равнодушных, от тех, кто не ходит на выборы, а потом ноет, что мы плохо живём.
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Партия пороха на мажоритарке - это провал. По факту мы имеем уже большинство однопартийное.
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Всё из-за нескоординированности "незелёных" сил. В той же Западной Украине по мажоритарке в Раду умудрились пройти рандомные зелеботы, которые не набрали и 20%. Именно поэтому мажоритарка должна уйти в прошлое.
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Пока лишь в +2 депутата. Хотя есть ещё другая сила обделённая вниманием- самовысуванцы!)) Их под шесть десятков. Кто куда продастся? Вот где дремучий лес.
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По факту мы имеем уже большинство однопартийное. ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6949 .)) И это хорошо ,, теперь любой провал в политике и экономике , будет " висеть" только на зеко.манде . Разделить ответственность , или и вовсе спихнуть будущие косяки на партнёра по коалиции , теперь не удастся . Поэтому узеленского и забегали , в поисках лоха ( партнёра по коалиции) . Брать всю ответственность лишь на себя , зебилам страшновато ..ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6663.
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У порохоботов остался один аргумент - кнопка "СПАМ".
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Порохоботики. У ваших идолов с криминальными наклонностями, которые будут в раде, скоро зебилы будут снимать недоторканисть и садить за решеточку.

Какой все таки народ в Украине умный. Не поддался на петин гговносрач.
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Околокриминальные людишки в списки слуги урода шли за неприкосновенностью, близостью к рычагам и потокам и возможностью безнаказанно мутить свои схемы. Поэтому любое голосование на снятие неприкосновенности обречено на провал. В любой ВР. Снять неприкосновенность обещают уже лет 15, а воз и ныне там. Приятная тема для пиара и популизма, но все в кусты, когда приходит время выполнять обещания.
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да у вас всё скоро,и вот вот начнем. Что вы можете начать,вы всё отработаный материал,вас больше никто ни о чем не спросит
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Конечно, умный. Зедебилов повыбирал-это ж сколько ума надо иметь!! Может, даже побольше, чем у улитки
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внимание вопрос, як свыня во второй тур пролезла? - шулер сывочолый
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Та к нему вопросов на 10 томов уголовных дел.) К сожалению пока остаётся открытым и вопрос- станет ли всерьёз их задавать новая власть? Или же тезис про "сажать петрушку" будет занесён в список ЗеТуфты.
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Каждая следующая власть пытается посадить старую, так что телодвижения в этом вопросе неудивительны. Но результат на табло. Не садился еще никто. Только овощ крайне тупо подставился, написав Путину письмо с просьбой ввести. Это и стало главной уликой в деле о госизмене. А с крупными рыбами вроде Фирташа и Коломойского надежда только на американское правосудие. В Украине и Лазаренко до сих пор был бы уважаемым человеком
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Как туда 40%зебилов пролезло? Вот что должно волновать
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Когда-то переварили партию ЗЕленых (где она сейчас???)
переварится и это ЗЕленское дерьмо.
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Шановні коментатори! Вам всім то "кой хрен" хто там "виграв" а хто "програв", це-ж не ви будете отримувати депутатську зарплату, депутатські пенсії, депутатські привілеії, поприлаштовуєте своїх діток , які в одну мить стануть надзвичайно "талановитими", на теплі місця...
В країні он неврожай на овочі, як би восени борщовий набір делікатесом не став... пани то може й прогодуються а от слугам, "слуг народу" як би без хліба на пирогах перебиватися не довелося!

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Пан це питання платним тролям ставить, чи всім іншим?
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с такими темпами шмара бородатая еще и в раду пройдет....
когда у него было 2.2% я считал - получалось гос.финансирование 850$\день на 5 лет а сейчас даже боюсь считать.... Получается раньше хулио его финансировал дабы нас обсирать а теперь мы будем его сами финансировать дабы он нас обсирал!

пока ЗЕбилы радуются - Украине пришла звезда.

p.s. расслабься, Я ТУТ ЖИВУ (с)
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ВО "Свобода" 2,35%. - я ещё в 2015 году говорил, что Тягнибока нужно гнать из "Свободы", а то "Свобода" будет там же, где сейчас находятся два Сенькиных фронта.
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Скоро у тебе не вистачить коштів навіть на сухарі. Популісти у Раді завжди розкручували інфляцію.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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