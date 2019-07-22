 ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
При этом у "Слуги народа" 42,03%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,64%, "Европейской Солидарности" - 8,64%, "Батькивщина" - 8,33%, "Голоса" - 6,38%.
В пределах зарубежного избирательного округа обработано 90,19% протоколов. Здесь "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" набирают почти одинаковый процент голосов - 29,34% и 28,78% соответственно.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
Это один распорошеный избиратель.
Возможны разные варианты.
Так, вы уже давно все просрали.
А теперь, ловите ушами моих слов: если "слуги Урода" + жопаблок = около 53-55%. Сидите на жопе дальше. Не верите в такую коалицию? Спросите жулю, она и не в такое говно вступала. Неяк сумна за Украину. Кремляди бухают и ржут в голосину с того, что за них всё сделали местные зебуратины на лесапеде. Лехаим!
Сравнение , конечно, гротескное, ... пока что.
в незручний для людей час.
Какой все таки народ в Украине умный. Не поддался на петин гговносрач.
переварится и это ЗЕленское дерьмо.
В країні он неврожай на овочі, як би восени борщовий набір делікатесом не став... пани то може й прогодуються а от слугам, "слуг народу" як би без хліба на пирогах перебиватися не довелося!
когда у него было 2.2% я считал - получалось гос.финансирование 850$\день на 5 лет а сейчас даже боюсь считать.... Получается раньше хулио его финансировал дабы нас обсирать а теперь мы будем его сами финансировать дабы он нас обсирал!
пока ЗЕбилы радуются - Украине пришла звезда.
p.s. расслабься, Я ТУТ ЖИВУ (с)