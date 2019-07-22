 Наблюдатели зафиксировали 75 нарушений режима прекращения огня 21 июля на Донбассе, - ОБСЕ

"В период между 00:01 и 16:00 21 июля Миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - цитирует Цензор.НЕТ отчет СММ, опубликованный на сайте ОБСЕ.

Уточняется, что практически все нарушения (74, включая 2 взрыва) зафиксированы в период с полуночи до 8:00 в Луганской области - "в районах к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)".

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До полудня СММ зафиксировала еще один взрыв в Донецкой области недалеко от Авдеевки, а с того времени и до 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.