EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  403  11
Материалы по теме:
Все про:выборы (22802) Молдова (1035) Майя Санду (7)

 Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах

Премьер-министр Молдовы Майя Санду считает, что убедительные результаты партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины свидетельствуют о том, что украинцы голосовали против коррупции.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дорогие украинцы! Поздравляю вас с сегодняшней мобилизацией и голосованием против коррупции. Вы голосовали за изменения, за новых политиков, которые готовы защищать национальные интересы. Поздравляю президента Зеленского с полученными на выборах убедительными результатами партии, которая его поддерживает", - написала молдавский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По итогам обработки 19,59% протоколов кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева, - ЦИК

Она также подчеркнула, что кредит доверия, полученный партией "Слуга народа" на выборах - это и огромная ответственность.

Санду пожелала президенту Украины и его партии сил и уверенности в продвижении реформаторской повестки дня в интересах граждан Украины.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138831
 
   
 Топ комментарии
 
красиво украинцы убрали банду мародёров от корыта.
 показать весь комментарий
 
Красиво украинцы сменили одних мародёров на других мародёров.
 показать весь комментарий
 
"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/
хрякоботы вы жалкие убогие твари.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах - Цензор.НЕТ 7353 Подкацапники кремлёвские холуи самые первые начали своих коллег поздравлять
 показать весь комментарий
 
красиво украинцы убрали банду мародёров от корыта.
 показать весь комментарий
 
 
Красиво украинцы сменили одних мародёров на других мародёров.
 показать весь комментарий
 
 
Этой ЗЕбилке малороске как и её подельникам ЗЕбилам Разумковы, Портновы, Бабломойские, Шефиры, Комарницкие сепары намного ближе по духу..Ей плевать шо они мародёры и украинофобы намного хуже, этой люмпенше главное шоб именно её царь сидел на троне. А Украина? А какое этой покацапленной малороске дело до Украины??
 показать весь комментарий
 
Ты д**ил или притворяешся ?
Вас пидаров слугойсватов закодировали
или вы **...ые от рождения ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/
хрякоботы вы жалкие убогие твари.
 показать весь комментарий
 
 
Почитав статейку. Так а де там про ботоферму? Розсилка смс? Мені магазини шлють смс про акції, то що, всі кому вони роблять розсилку- боти?
 показать весь комментарий
 
Ну разноботов тут хватает, и не только тут, но результат их "работы" мягко говоря обратный, за что им платят - пусть их хозяева с ними разбираются и спрашивают с них
 показать весь комментарий
 
Санду, грабеж Украини по-взрослому только начинаєтся.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах
 
 
 
 
 
 вверх