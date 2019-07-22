 Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дорогие украинцы! Поздравляю вас с сегодняшней мобилизацией и голосованием против коррупции. Вы голосовали за изменения, за новых политиков, которые готовы защищать национальные интересы. Поздравляю президента Зеленского с полученными на выборах убедительными результатами партии, которая его поддерживает", - написала молдавский премьер.

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Она также подчеркнула, что кредит доверия, полученный партией "Слуга народа" на выборах - это и огромная ответственность.

Санду пожелала президенту Украины и его партии сил и уверенности в продвижении реформаторской повестки дня в интересах граждан Украины.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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