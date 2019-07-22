 Гражданин РФ с удостоверением на право проживания в Украине пытался проголосовать в Херсоне, - ОПОРА

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

"На ИУ № 650740 в Херсоне избиратель, который является гражданином РФ, хотел проголосовать с удостоверением на право проживания в Украине. Но председатель комиссии разъяснила ему закон и не позволила этого сделать", - говорится в сообщении.

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На участке № 650755 в Херсоне мужчина и женщина хотели проголосовать по загранпаспортам. Когда член комиссии зачитала им нормы закона и сказала, что они не имеют такого права, они начали спорить и заявляли, что "у них есть номер Садияра", вероятно, имея в виду кандидата в депутаты в 182-м округе Садияра Мамедова. Однако увидев, что их угрозы бесполезны, избиратели ушли с участка.

На ИУ № 650264, что в 186-м округе, также были попытки проголосовать без паспорта, но после разъяснения наблюдателя ОПОРЫ, члены УИК отправили всех, кто не имел с собой документа, домой.

Подобный случай произошел и на участке в селе Молочное (185-й округ), а в 184-м округе, в поселке Нововоронцовка и городе Бериславе, избиратели дважды голосовали без паспорта, о чем было сообщено полиции и составлен соответствующий акт.

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