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 Гражданин РФ с удостоверением на право проживания в Украине пытался проголосовать в Херсоне, - ОПОРА

На Херсонщине зафиксировано несколько случаев, когда люди хотели голосовать без паспорта гражданина Украины, причем один из них оказался гражданином России.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

"На ИУ № 650740 в Херсоне избиратель, который является гражданином РФ, хотел проголосовать с удостоверением на право проживания в Украине. Но председатель комиссии разъяснила ему закон и не позволила этого сделать", - говорится в сообщении.

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На участке № 650755 в Херсоне мужчина и женщина хотели проголосовать по загранпаспортам. Когда член комиссии зачитала им нормы закона и сказала, что они не имеют такого права, они начали спорить и заявляли, что "у них есть номер Садияра", вероятно, имея в виду кандидата в депутаты в 182-м округе Садияра Мамедова. Однако увидев, что их угрозы бесполезны, избиратели ушли с участка.

На ИУ № 650264, что в 186-м округе, также были попытки проголосовать без паспорта, но после разъяснения наблюдателя ОПОРЫ, члены УИК отправили всех, кто не имел с собой документа, домой.

Подобный случай произошел и на участке в селе Молочное (185-й округ), а в 184-м округе, в поселке Нововоронцовка и городе Бериславе, избиратели дважды голосовали без паспорта, о чем было сообщено полиции и составлен соответствующий акт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138830
 
 
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