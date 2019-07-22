 По итогам обработки 19,59% протоколов кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева, - ЦИК

По данным ЦИК, по многомандатному округу во всех областях, кроме Донецкой и Луганской лидирует "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ. При этом в Донецкой и Луганской большинство голосов набрала "Оппозиционная платформа - за жизнь". Лидер гонки в округе №118 на Львовщине - "Европейская Стратегия", а в 123-м той же области - "Голос".

В то же время по одномандатному избирательному округу данные не такие однозначные. Хотя по Киеву везде побеждают кандидаты от "Слуги народа".

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Так, в округе № 211 по итогам обработки 8,98% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Александр Юрчишин, за которого проголосовали 38,18% избирателей.

В округе №212 после обработки 36,66% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Максим Перебийнис (34,9% голосов).

В округе №213 после обработки 21,25% протоколов лидерство удерживает кандидат от "Слуги народа" Артем Дубнов (37,13% голосов).

В округе №214 после обработки 20,98% протоколов также лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Швец (33,86% голосов).

В округе №215 после обработки 17,28% протоколов лидирует с 37,43% голосов также "Слуга народа" Богдан Яременко.

В округе №216 после обработки 17,1% протоколов убедительное лидерство удерживает кандидат от "Слуги народа" Леся Забуранная – за нее отдали свои голоса 42,72% избирателей.

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В округе №217 при обработке 16,45% протоколов также побеждает с 36,96% голосов кандидат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

В округе №218 после обработки 35,06% протоколов 40,74% голосов набирает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

В округе №219 по данным обработки 22,35% за кандидата от "Слуги народа" Николая Тищенко отдали свои голоса 32,56% избирателей.

В округе №220 после обработки 21,05% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Анна Бондарь (38,12% голосов).

В округе №221 после обработки 25,34% протоколов за лидирующую кандидата от "Слуги народа" Анну Пуртову отдали свои голоса 26,68% избирателей.

В округе №222 после обработки 24,13% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Роман Грищук (45,74%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

В округе №223 после обработки 22,54% протоколов за лидирующую кандидата от "Слуги народа" Людмилу Буймистер отдали свои голоса 33,91% избирателей.

Напомним, согласно экзитполу Центра социологических исследований им. Драгоманова, на внеочередных парламентских выборах в 12 одномандатных округах Киева побеждают кандидаты от партии "Слуга народа". На округе 211 победителем определили кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива.