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 ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на три часа ночи 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 12,8% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 41,65%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,16%, "Европейской Солидарности" - 8,73%, "Батькивщина" - 8,64%, "Голоса" - 6,36%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники полярной станции "Академик Вернадский" проголосовали за "Голос", "Слугу народа" и "Европейскую Солидарность", - ОПОРА. ФОТО

ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят Слуга народа, ОП - за жизнь, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

В пределах зарубежного избирательного округа обработано 78,43% протоколов. Здесь "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" набирают почти одинаковый процент голосов.

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ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят Слуга народа, ОП - за жизнь, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 02

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138826
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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