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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22802) ЦИК (3218)

 ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на три часа ночи 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 12,8% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 41,65%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,16%, "Европейской Солидарности" - 8,73%, "Батькивщина" - 8,64%, "Голоса" - 6,36%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники полярной станции "Академик Вернадский" проголосовали за "Голос", "Слугу народа" и "Европейскую Солидарность", - ОПОРА. ФОТО

ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

В пределах зарубежного избирательного округа обработано 78,43% протоколов. Здесь "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" набирают почти одинаковый процент голосов.

Также смотрите: Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года. ИНФОГРАФИКА

ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 02

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138826
 
 
 Топ комментарии
 
А скільки ж месія-істерик набрав ?
Куди сектанти мішутки поділися, "рятівника" України ?
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Щось Юльку і зебанутих за кордоном не сильно поважають...
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Тобто слуги ще не стали комуністичною партією.
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Якщо буде однопартійна система, то вони такою тоталітарною партією стануть.
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це називається - вялотєкущая шізафрєнія ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1924
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А шо такая разница? пачиму в гейропах за ЗЕ не как у людей... ну тупые - Кино не смотрят или в Кино не верят ?

ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6489
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Щось Юльку і зебанутих за кордоном не сильно поважають...
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Оно и понятно, активные и думающие выезжают, люмпен остается!
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Так це і не дивно. Бо більшість тих хто голосував за кордоном то працівники закордонних посольств та місій. Тобто чиновники на теплих місцях. Ви вважаєте вони їх хочуть втрачати?
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убогое ватоголовое, не тебе судить совкопитек конченый)))
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Спасибо, ЗЕпитеки ! Благодаря Вам "малдавашки" не самая "тУпая" нация !

Передаем эстафету ЗЕголовкоБородькам со спокойным сердцем шо это НАВСЕГДА !
ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5086
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А скільки ж месія-істерик набрав ?
Куди сектанти мішутки поділися, "рятівника" України ?
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За Міхо не треба турбуватися. Він себе ще покаже. ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - за жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9085
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Во как женщин гузинское кое-что интересует.Ведь ПOП лживый снова проиграл после заявления Саакашвили к своим сторонникам голосовать за СН.Рейтинг ЕС упал с 11,2% до 8,8% а рейтинг СН вырос с 39,1 до 44,3%.Не переживайте-Михо должность получит,а из под какой лавки задзяворит Мопеська на Слона в Парламенте-этот хохмо цырк увидим обьязательно.
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Він знявся з перегонів за день до виборів (наскільки я пам'ятаю), і закликав своїх прихильників голосувати за узеленського
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дятел вышиватный он голоса отдал за Зеленского, но вас шворок барыжных ещё поимеет во все входящие, усьо ишо впереди погодь лохопед)))
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Интересно сколько времени будут радоваться ленивые ЗЕ-ПЛЕБЕИ пока им снова придётся оплачивать коммуналку по высоким,для них,тарифам ???
ПС.Их слоган "ЗРОБИМО ЇХ ЗНОВУ" явно рассчитан на люмпенов,кого эти приматы собрались снова делать и куда идти не ясно...
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Что-ПОП снова в жОП?Так им и надо-их адепты "Свидетелей ПОкравщення"кроме дерьма из рыла ничего не изрыгают-оттого и рыги рыгональные -на обочине им и место.А скоро и штырь металёвый им засунут прокуроры,чтобы не дырыбанили-будут и в фонтане и даже на шаурму!Гы-гы!
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теперь всё Бенино! не даст он своё дербанить. вот уже криворожсталь берёт.
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СН перемогла майже у всіх регіонах України, включно зі Львовом.. Лише в Донецькій і Луганській областях перемога за медведчуками.. Неприємно здивував Київ результатом партії шарія - відсоток підтримки такий самий, як і в Донецькій області..
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А шо тебя удивляет. В Киев понаехало куча того самого даунбасячего быдла вот и голосуют за своих. Это ж не имено коренные киевляне так голосуют. Тут в Киеве быдла даунбасского валом..
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ну чё рыгошлюшки и шворки барыжные сухарики сушим ужо?
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Пєця вже шуршить бешкетливими ручками під столом і домовляється скупити тушек. В першу чергу у зєлі. Бо зєля набирав собі кандидатів лопатою не розбираючись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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