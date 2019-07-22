 ЦИК подсчитал 12,8% протоколов, проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 41,65%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,16%, "Европейской Солидарности" - 8,73%, "Батькивщина" - 8,64%, "Голоса" - 6,36%.

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В пределах зарубежного избирательного округа обработано 78,43% протоколов. Здесь "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" набирают почти одинаковый процент голосов.

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Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола