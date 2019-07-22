 Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "theБабель" 21 июля сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков.



"Черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство или с кем-то обсуждать", – сказал он.



По словам Разумкова, после этого обществу могут показать готовый текст документа.

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Он отметил, что "Слуга народа" готова обсуждать соглашение с партиями, которые близки ей по идеологическим и морально-этическим ценностям.



Разумков предположил, что партия "Голос" может быть партнером "Слуги народа" по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию "Батьківщини" Юлии Тимошенко.



"Я не хотел бы говорить о конкретике, потому что вы вряд ли сможете мне сейчас ответить, сколько народных депутатов есть у политической силы "Слуга народа" по мажоритарке и по спискам, и вряд ли сможете сказать, сколько же будет депутатов у Юлии Владимировны Тимошенко или уже у "Голоса", – добавил он.





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