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 Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков

Партия "Слуга народа" уже начала подготовку коалиционного соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "theБабель" 21 июля сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство или с кем-то обсуждать", – сказал он.

По словам Разумкова, после этого обществу могут показать готовый текст документа.

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Он отметил, что "Слуга народа" готова обсуждать соглашение с партиями, которые близки ей по идеологическим и морально-этическим ценностям.

Разумков предположил, что партия "Голос" может быть партнером "Слуги народа" по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию "Батьківщини" Юлии Тимошенко.

"Я не хотел бы говорить о конкретике, потому что вы вряд ли сможете мне сейчас ответить, сколько народных депутатов есть у политической силы "Слуга народа" по мажоритарке и по спискам, и вряд ли сможете сказать, сколько же будет депутатов у Юлии Владимировны Тимошенко или уже у "Голоса", – добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138823
 
 
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може нарешті "Великий немой" слуга щось бовкне про наше світле майбутнє Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков - Цензор.НЕТ 478
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Воно зараз якраз =торчит=, йому не до спічів.
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Это будет не Рада а шапито с беганьем депутатов от спонсора к спонсору Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков - Цензор.НЕТ 2916
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А ця істота у ВР так само =прінціпіально= варнякатиме москальською, порушуючи Конституцію і закон про Мову ?
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Когда в 2010 году победил янукович, даунбассяне радовались как дети, поливая в комментах дерьмом избирателей тогдашней оппозиции. Прошло почти 10 лет, и где эта орда, голосовавшая за зэка? А их ведь тоже предупреждали, чтобы не упивались своей победой, но кто ж тогда слушал? Вот и сейчас избирателям слуги народа стоит свои языки спрятать кое-куда и следить за ловкостью рук Коломойского и других хозяев этих слуг. Через 5 лет разговор буду начинать с вопроса "Голосовал за Зе?". И что-то мне подсказывает, что утвердительно ответят даже не 25%, а гораздо меньше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков
 
 
 
 
 
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