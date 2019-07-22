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 Политика Украины, Происшествия
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 Несколько избирательных комиссий в Сумской области заранее подписали протоколы о подсчете голосов, - полиция

В Сумах, а также Путивльском, Сумском и Шосткинском районах полиция открыла уголовные производства по факту фальсификации избирательной документации.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что председателем и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей. Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими", - отметила Биганова.

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На месте происшествия была следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая провела первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Несколько избирательных комиссий в Сумской области заранее подписали протоколы о подсчете голосов, - полиция 01

Позже Биганова уточнила, что первое уголовное производство было открыто в Сумах, другие - в Путивльском, Сумском и Шосткинском районах.

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Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Несколько избирательных комиссий в Сумской области заранее подписали протоколы о подсчете голосов, - полиция 02

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Напомним, по данным Нацполиции, с начала внеочередных выборов народных депутатов зарегистрировано заявлений и сообщений о нарушениях 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов.

Источник: https://censor.net.ua/n3138822
 
 
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Мабуть якась політична сила проплатила такі дії по фальсифікації підрахунку голосів. І взагалі є підозра, що обрання невідомих людей є скоординованою масовою технологією фальсифікацій виборів.
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Это всегда было... И дело не в фальсификации... Все хотят пораньше домой... Это первые выборы с 2006, в которых я не в комиссии... И почти всегда были желающие подписать протоколы заранее, покуда есть свободное время... Приходилось доходчиво обьяснять, что в течении 5-7 лет его будет вообще дохрена, но в ограниченном пространстве) А избрание никому не известных, это больше к психиатрам, наверное) Они книги скоро будут писать на эту тему))
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Я із свого підприємства у Києві був делегований у виборчу комісію близько 10 разів. Жодного разу подібних випадків у нас не було.
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Рыговские методы. А Шостка всегда была подконтрольна рыгам. Они то теперь по-другому называются но методы всё те же.
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нуу, если так прикинуть, везьде побеждают слуги и поголовное подписание зарание. рьіги многолики.
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Голів та секретарів обіцяють не карати, адже вони все зробили згідно вказівок з Києва і змахлювали не за когось, а виключно за слуг народа.
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"Хахлы"... Что с них взять... Были-бы, украинцы - такого-бы, не было...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесколько избирательных комиссий в Сумской области заранее подписали протоколы о подсчете голосов, - полиция
 
 
 
 
 
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