 Несколько избирательных комиссий в Сумской области заранее подписали протоколы о подсчете голосов, - полиция

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что председателем и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей. Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими", - отметила Биганова.

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На месте происшествия была следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая провела первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Позже Биганова уточнила, что первое уголовное производство было открыто в Сумах, другие - в Путивльском, Сумском и Шосткинском районах.

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Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

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Напомним, по данным Нацполиции, с начала внеочередных выборов народных депутатов зарегистрировано заявлений и сообщений о нарушениях 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов.