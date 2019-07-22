 Несколько избирательных комиссий в Сумской области заранее подписала протоколы о подсчете голосов, - полиция

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что председателем и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей. Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими", - отметила Биганова.
На месте происшествия была следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая провела первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.
Позже Биганова уточнила, что первое уголовное производство было открыто в Сумах, другие - в Путивльском, Сумском и Шосткинском районах.
Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Напомним, по данным Нацполиции, с начала внеочередных выборов народных депутатов зарегистрировано заявлений и сообщений о нарушениях 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов.