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 "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости

Политическая партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады в День независимости, 24 августа.

Об этом лидер штаба партии Александр Корниенко сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы говорили предварительно, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символичная дата", - сказал он.

Корниенко отметил, что данная инициатива предлагалась разными членами партии.

"Я не исключаю (заседания 24 августа), я наоборот за это. Мы на День конституции проводили учебный семинар для наших списочников... Государственные праздники нужно праздновать по-новому", - подчеркнул лидер штаба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138821
 
   
 Топ комментарии
 
Дyбинский в Радe. Я же правильно понимаю, что теперь он владa и пратріотичні-патрiоти, которые всегда критичнo настроены к влaде, пойдут спрoсить его за эти oткровения?
Сепар Дубинский Слава Украине - нацистский лозунг "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 1400
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У мене нема ботоферми. За ці образи я звертаюся до Адміна. Прошу більше мені не писати.
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мася ты опять из под тви полез хотябы место сменил кацапоид "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 5504
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Так мальдивский реваншист и его шобла будут еще в отпуске.
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Тобто ще не підраховані голоси виборців, а одна із партій починає вирішувати?
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Тобто финансирование твоей родной ботофермы прикрывается. Остается надеяться только на "личные сбережения" мальдивского патриёта (из тех миллиардов, что за 5 лет были украдены у украинского народа). Но зная его природное жлобство, не думаю, что тебе хватить больше, чем на чей с сухарями. "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 9452
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У мене нема ботоферми. За ці образи я звертаюся до Адміна. Прошу більше мені не писати.
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У тебе- нема. Ессно. А у твоего работодателя- есть.

Звертайся хоть в лигу..... Алешки Ляшка. "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 6946
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мася ты опять из под тви полез хотябы место сменил кацапоид
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Тобто фсьо. Решают победители. А не ...электоральный шлак
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зеЛЕные сопли!
нормальные люди в этот день будут на параде.
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Тобто фсьо. Решают победители. А не ...электоральный шлак
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Дyбинский в Радe. Я же правильно понимаю, что теперь он владa и пратріотичні-патрiоти, которые всегда критичнo настроены к влaде, пойдут спрoсить его за эти oткровения?
Сепар Дубинский Слава Украине - нацистский лозунг
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О звчет, а че зашквар такой запоздальій?
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Дебіли та ідіоти ви, ЗеБільне лайно, ви ніколи нормально жити не будете,,ви зливаєте та знищуєте Україну таким вибором
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Найбільша милота - це недопатріоти, яким вічно хтось сере в штани, а головний ворог - не русня та їхні агенти, а Порошенко і Ко. На їхнє прозріння не чекаю (маркер: всі крім них давно знають, що Порошенко практично не вживає алкоголь), купив попкорн.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости
 
 
 
 
 
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