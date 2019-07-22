 Партия Порошенко заявила о победе на двух мажоритарных округах на Львовщине

В частности, по данным параллельного подсчета голосов, в 121 округе (Львовская область) побеждает кандидат от политсилы Михаил Задорожный, а в 125-м округе на Львовщине - Андрей Лопушанский, который шел на выборы при поддержке партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

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