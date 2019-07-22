 Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.
Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.
Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.
Кто ему доктор?
Отсюда следует логический вывод - вся болтовня Зеленского и К о социальном запросе на проведение внеочередных выборов была банальным манипулированием и враньем, организованным исключительно для того, чтобы провести выборы до начала падения уровня электорального доверия.
Следующий раз когда в виде оправдания каких либо действий со стороны Зеленского мы услышим слова о "социальном запросе"...
Эта група принадлежит Медведчуку и Смешку.
Они делали разные провокации что бы очернить настоящих националистов.