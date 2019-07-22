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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года. ИНФОГРАФИКА

Украинцы на выборах 21 июля установили исторический антирекорд. Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду, по данным ЦИК на 20:00, составила лишь 49,8%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138819
 
 
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Вот так вот. 44 % от 49% зазелебобили всю страну. Одно стадо проголосовало, другое на выборы не пошло.
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Усбогойся! Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года - Цензор.НЕТ 7655 Пеце нужно было 5 лет про народ думать, а не про свои карманы - был бы сейчас президентом!
Кто ему доктор?
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(С) Уже сейчас можно подвести первые итоги выборов. Явка избирателей на внеочередные выборы 2019 года дала наихудший результат за всю историю выборов в независимой Украине.
Отсюда следует логический вывод - вся болтовня Зеленского и К о социальном запросе на проведение внеочередных выборов была банальным манипулированием и враньем, организованным исключительно для того, чтобы провести выборы до начала падения уровня электорального доверия.
Следующий раз когда в виде оправдания каких либо действий со стороны Зеленского мы услышим слова о "социальном запросе"...
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Пуйло будет визжать, что Рада - нелегитимна...
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перепись надо проводить, а не на лето всё списывать
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Не могло ж 13 відсотків зникнути за 2 місяці, в квітні було 62,8 %
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Є індифікаційний код там все видно і без перепису, вже 2019р. а не 1980р.
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ну да идентификационный код точно показывает жив ли человек, проживает ли в Украине... а так да уже 2019, а не 1980 тут не поспоришь
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За исключением 2006 года явка постоянно снижается.
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Я теж чув від знайомих, що вони не встигають повернутися із відпустки і проголосувати.
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Мой знакомый работал в С-14 (СІЧ) походна от Сила і Честь.
Эта група принадлежит Медведчуку и Смешку.
Они делали разные провокации что бы очернить настоящих националистов.
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как всегда Цензор нагнетает, поскольку 5 лет назад было всего на 2.1% больше чем сейчас.
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В Австралии явка 3%. Люди уехали и забыли как страшный сон ! 😂
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Щось "еліта" набрала в 5 разів менше голосів чим Зекоманда. Ще про щось верещать. Мабуть з радості....
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ЗеКі в тренді, а от якщо не виправдають сподівань...
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Это уже неважно. Отказались от "Армия, мова, вера" - взамен получили ЗАО "Верховная Рада", т.е. клуб миллионеров, у которых собственность и ПМЖ-визы в Австриях и Кипрах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯвка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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