 Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.