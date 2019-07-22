 "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт ЦИК.
Так, после того как обработано 3,03% бюллетеней "Слуга народа" имеет 40,36%, "Батькивщина" - 10, 24%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 10,06%, "Европейская солидарность" - 8,54%, "Радикальная партия" - 6,49%, "Голос" - 5,82%.
Также читайте: Нарушений, которые существенно повлияли на ход и результаты голосования, не зафиксировано, - ЦИК
Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитполаИсточник: https://censor.net.ua/n3138816
СН - 40.88%
ОПЗЖ - 10.34%
Батьківщина - 10.12%
ПП ЄС - 8.52%
РПЛ - 6.20%
Голос - 5.70%
СіЧ - 3.42%
ОБ - 3.16%
Свобода - 2.67%
Гройсман - 2.63%
Спасибо за инфо
Кстати в Инсте сегодня 3 поста выложил как он проголосовал за все хорошее, как он против реванша и прочая агитация
150тыс голосов - это не 3.03%
Проголосовало15млн!! а не 5млн как утверждает ЦВК
Результати трохи ближче до даних екзит-полу, але Скотиняка не здається!
СН - 41.45%
ОПЗЖ - 11.04%
Батьківщина - 9.52%
ПП ЄС - 8.41%
Голос - 5.78%
РПЛ - 5.62%
СіЧ - 3.45%
ОБ - 3.25%
Свобода - 2.56%
Гройсман - 2.46%
Зелебобики, вам небо в мелкую клеточку покажется.
Эта група принадлежит Медведчуку и Смешку.
Они делали разные провокации что бы очернить настоящих националистов.
Вот уточненный экзипол:
1 hr
Переміг телевізор та малоросія.
Дива не сталося. Російська та олігархічна пропаганда, яка масовано працювала останні роки дала свої результати.
Вже 22 липня ми прокинемося в країні з новою реальністю.
Там не буде реформаторів та волонтерів-депутатів, борців за українську мову, а міністрами стануть креатури Коломойського та Портнова.
Налоголосували. Зробили ще раз. Не «їх», а свою країну і себе.
В Києві з 13 округів практично у всіх перемагають фейкові кандидати від «Слуги народу». Чому фейкові? Про жодного з них я не чув до 1 липня. Навіть не знаю хто це. Набір облич та «персонажів».
«Дякую» за Куницького, Дубинського, Бужанського, Бойка, Медведчука, Рабіновича тощо. Цей список можна продовжувати до безкінечності. До краю.
І так. Тепер вони спробують скасувати всі наші проукраїнські напрацювання. Так, тепер це буде країна «сватів» та «кварталів». У Верховній Раді, Кабміні, парламенті, а згодом і в місцевих радах.
А ще це парламентські вибори з НАЙНИЖЧОЮ явкою в історії парламентських виборів - 49%. Легітимність такого процесу досить сумнівна. Якщо не юридично, то морально.
Що ж, тепер вся відповідальність в країні лежить на одній особі та одній політсилі. Всі питання до них.
Жаль лише часу та країни, яка може і не пережити таких телевізійних експериментів над собою...