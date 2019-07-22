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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 3,03% избирательных бюллетеней во многомандатном избирательном округе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, после того как обработано 3,03% бюллетеней "Слуга народа" имеет 40,36%, "Батькивщина" - 10, 24%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 10,06%, "Европейская солидарность" - 8,54%, "Радикальная партия" - 6,49%, "Голос" - 5,82%.

Также читайте: Нарушений, которые существенно повлияли на ход и результаты голосования, не зафиксировано, - ЦИК

Слуга народа, Батькивщина, ОП - за жизнь, Европейская солидарность, Радикальная партия, Голос, - ЦИК обработал 3% бюллетеней 01

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Источник: https://censor.net.ua/n3138816
 
 
 Топ комментарии
 
что-то у зебилов проблемка возникла: где. собственно, 73%?)) убежали к бойко и медведчуку, шарию и жопоблоку? "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 987
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главное у пебилов нет проблем и нет вопросов, типа куда подевались 25% "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 4583
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Свинорусы негодуют - петушарик лопнул
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хм, а если бы объединился с ахметовский оппоблоком(за которого он топил одно время), гляди, еще и в раду бы попал
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не мечтай свинорус. Даже в самой петушарской Одессе наблюдатели от петушария говорят об 2% максимум.
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ни, я за Порошенко, він був дуже доже добрим презом, але згорів на роботі, мир його прахопороху
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что-то у зебилов проблемка возникла: где. собственно, 73%?)) убежали к бойко и медведчуку, шарию и жопоблоку? "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 987
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ну теперь я точно уверен, что это порохоботная методичка)))то то тролли носятся с этим 73, как дурень с писаной торбой)))
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главное у пебилов нет проблем и нет вопросов, типа куда подевались 25% "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 4583
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куда подевались хотя бы 15 с 1ого тура...хотя, тут все ясно, вакарчук выгрыз)))
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8 с копейками плюс 6 с копейками 15 и будет...ну ты ж не тупой порохобот и не станешь тут цифрами 2ого тура оперировать, я надеюсь?)
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так мне интересны именно цифры со второго тура, потому шо у зе в первом не было 73%, понимаешь надеюсь)
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шо, крыса кацапская, не спится? ты уже прокричал "Чечня -круто?", на бутылку присел? "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 2194 как там твоя лишняя хромосома, прислуживать китаезам не мешает? "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 5810 кстати, вчера опять партию ваших "ванек-отпускников" двухсотыми в твой кацапстан рефрижераторами повезли из ЛуГандона, беги встречай...
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да вата только и ждет когда пороха вернут ,чтоб еще 5ть лет канифолить про хохлов -дураков ! отвлекая от своих -срать на улице , и копить говно на скульптуры!
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Не совсем: Петушарий, 5 лет поливавший Украину говном и отмазывавший рашку набирает 3% и получает финансирование из гос.бюджета Украины. - https://twitter.com/i/status/1152992551634386946
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А вот и первая неожиданность - Ляшко проходит.
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думаю, просто пришли протоколы, по округам, где он что то набирал...не думаю, что все экзитполы настолько ошиблись
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Бачу, що він набрав добрі відсотки навіть на півдні, тому цілком можливо, що проходить.
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ну скоро точно узнаем...если вдруг пройдет, это будет ударом по всем социологическим службам...насколько я знаю, никто из них ему не давал большие проценты
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Люди просто стеснялись говорить, что голосовали за этого придурка.)))
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надо поднять цифры, как было в 1ом туре президентских у ляшко
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Ще замало бюлетенів порахували, щоб мати певність. Але Ляшко мав дуже виразну і чітку позицію в кампанії, не боявся називати речей своїми іменами. Коли він і Вакарчук проходять, то це поховає мрії Богдана та Разумкова про автономії для російськомовних, відмову від курсу на Захід, тощо.
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Прошлый раз голосовал за радикалов. Но разочаровал он меня. Под Пороха прогнулся.
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О чем либо еще оооооочень рано говорить. Можно говорить что в Раду однозначно проходит "Слуга народа". И то неизвестно какой процент окончателен. С остальными покуда полная интрига. Но тренд как говорится уже намечается.
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свынярчуки в пролете..
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Как это возможно, что Ляшко проходит? Если по всем рейтингам он - в пролете был? Что-то тут нечисто.
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порох тоже был на 1м месте в начале в президентских выборах.
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да подождите вы, обработано 3 процента всего
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Виборці Ляшка переважно з сільської місцевості, можливо представники екзит-полу не заїжджають в глушину, максимум до райцентрів добираються
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Це теж означувало б, що "Батьківщина" матиме кращий результат, ніж в екзит-полах. Побачимо. Я лопну з реготу, коли кінець кінцем Юля за посаду прем'єра утворить коаліцію з Порошенком, Ляшком і Вакарчуком та мажоритарщиками.
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А рейтинги - это чисто? Их вообще перед выборами запретить нужно, чтобы избиратели голосовали по уму, а не как "все нормальные люди"
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Уже оброблено 3.82%

СН - 40.88%
ОПЗЖ - 10.34%

Батьківщина - 10.12%
ПП ЄС - 8.52%

РПЛ - 6.20%
Голос - 5.70%
СіЧ - 3.42%
ОБ - 3.16%
Свобода - 2.67%
Гройсман - 2.63%
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Я знаю одного, мой коллега по работе. Отличный специалист и хороший человек...но за Гройсмана.
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У него Гройсман ассоциируется со строительством дорог, развитием, децентрализацией и всем хорошим что происходит. Как то так вкратце, я сильно глубоко стараюсь людям в душу не лезть)
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А! Понятно. Крепкий хозяйственник.

Спасибо за инфо
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Ну да, типа того. Этакая версия "крепкого хозяйственника", но без ватного налета (как у Гепы или Труханова)
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Петя уже на 4 месте

Кстати в Инсте сегодня 3 поста выложил как он проголосовал за все хорошее, как он против реванша и прочая агитация
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думаю, всем пора спать уже)))утром будут уже более менее адекватные результаты
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не спать, я переживаю за Украину, несчастный ребенок
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ну переживай, переживай, если это тебе как то поможет...Украине твои переживания точно не помогут)))а я спать, утро вечера мудренее))
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Можно и во сне переживать.Ничего не теряешь "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 4961
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Что то какие то глюки на сайте...
150тыс голосов - это не 3.03%
Проголосовало15млн!! а не 5млн как утверждает ЦВК
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Ляшко... где-то ещё и Льошик Гончаренко вынырнет... Нет! Хватит с меня. На ночь такое нельзя.
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А я и не шучу, бо не сомневаюсь. У него- плавучесть отменная, как у всех сортов гавна.
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Да? Ну, вот, спасибочки друже, за Спокойной ночи.
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Ну він влупив зебобика, хоч щось добре зробив.
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Главное шо воровку бортонули с премьерства - это радует.Особенео радует что все жюлькоботы топили за ЗЕбила , а ЗЕбил их Жюльку на пенсию отправил лол))))
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кто о чем, а порохобот о йуле)))это уже на манию похоже))
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Если б порохоботы умели думать, то осознали бы, что у Юльки щас что-то вроде золотой акции. Если СН+Голос не наберут 226 штыков, то будут вынуждены идти на поклон к "Воной"
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йуля вроде готова не претендовать ни на какие посты, была новость на цензоре...при такой постановке вопроса, могут и взять, если вдруг не доберут...хотя, я смотрю, по мажоритарке у сн тоже все неплохо
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всьо порохоскоты - ВЫ УВОЛЕНЫ! БУГАГА
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Калоботы , ваш план по сдаче Украины ***** не прошёл,а это -главное
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Уже оброблено 5.37%. Це значна вибірка, більше ніж у екзит-пола.
Результати трохи ближче до даних екзит-полу, але Скотиняка не здається!

СН - 41.45%
ОПЗЖ - 11.04%
Батьківщина - 9.52%
ПП ЄС - 8.41%
Голос - 5.78%
РПЛ - 5.62%
СіЧ - 3.45%
ОБ - 3.25%
Свобода - 2.56%
Гройсман - 2.46%
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ЗАО "Верховная Рада" скоро начнёт работу.
Зелебобики, вам небо в мелкую клеточку покажется.
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Мой знакомый работал в С-14 (СІЧ) походна от Сила і Честь.
Эта група принадлежит Медведчуку и Смешку.
Они делали разные провокации что бы очернить настоящих националистов.
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У СЛУГИ НАРОДА ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ БУДЕТ СОВСЕМ НЕ ПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ "Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 5828

Вот уточненный экзипол:

"Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней - Цензор.НЕТ 564
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Никто не признаётся что голосует за Ляшко, но Ляшко всё равно переизбирается в Верховную Раду. )))
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За Ляшка ********** голосувати бабусі з сільских районів.
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Щас отменят неприкосновенность и порошка за граты
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Андрій СмолійFollow

1 hr

Переміг телевізор та малоросія.
Дива не сталося. Російська та олігархічна пропаганда, яка масовано працювала останні роки дала свої результати.
Вже 22 липня ми прокинемося в країні з новою реальністю.
Там не буде реформаторів та волонтерів-депутатів, борців за українську мову, а міністрами стануть креатури Коломойського та Портнова.

Налоголосували. Зробили ще раз. Не «їх», а свою країну і себе.
В Києві з 13 округів практично у всіх перемагають фейкові кандидати від «Слуги народу». Чому фейкові? Про жодного з них я не чув до 1 липня. Навіть не знаю хто це. Набір облич та «персонажів».
«Дякую» за Куницького, Дубинського, Бужанського, Бойка, Медведчука, Рабіновича тощо. Цей список можна продовжувати до безкінечності. До краю.
І так. Тепер вони спробують скасувати всі наші проукраїнські напрацювання. Так, тепер це буде країна «сватів» та «кварталів». У Верховній Раді, Кабміні, парламенті, а згодом і в місцевих радах.
А ще це парламентські вибори з НАЙНИЖЧОЮ явкою в історії парламентських виборів - 49%. Легітимність такого процесу досить сумнівна. Якщо не юридично, то морально.
Що ж, тепер вся відповідальність в країні лежить на одній особі та одній політсилі. Всі питання до них.
Жаль лише часу та країни, яка може і не пережити таких телевізійних експериментів над собою...
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На мажоритарці "Слуги" набирають біля 30%. Коли Бабломойський не скупить самовисуванців, то про "однопартійну коаліцію" можна забути й лягати спать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней
 
 
 
 
 
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