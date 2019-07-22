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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11042) МВФ (2700) Рашкован Владислав (1)

 При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован

У страны появилась новая возможность совершить рывок вперед и есть как минимум две причины, почему в этот раз все может получиться.

Об этом пишет в блоге на НВ экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вновь получила шанс для рывка. Первые две возможности мы упустили, не выбрав европейский вектор развития в 1991 и 1994 годах. В 2005‑м власти не поняли важности проведения реформ, а кризис 2008‑го свел на нет все зачатки роста. С 2014‑го мы дальше всего продвинулись по пути модернизации, но и эту попытку нельзя назвать рывком. И вот новая возможность в 2019‑м", - сообщил Рашкован.

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По его мнению, в это раз возможность отличается от предыдущих "как минимум по двум причинам".

"Во-первых, в стране нет кризиса: ВВП растет, внешний долг снижается, реальные доходы населения увеличиваются. И в то же время все международные партнеры заявили, что готовы нам помогать. Такого раньше не было: МВФ приходил, когда страну нужно было вытаскивать из кризиса взамен на необходимость проведения реформ, в которые сами правительства особо не верили. Поэтому в прошлые годы, выбираясь из кризисной ямы, элиты страны шли новым курсом по старым граблям к светлому будущему. Сейчас же кризиса нет, а деньги готовы давать Украине не только официальные кредиторы, но и инвесторы.

Во-вторых, в стране есть новый президент с рекордной поддержкой избирателей, который вскоре может получить большинство в парламенте, а программа его партии будет доминировать даже при формировании коалиции с другой политической силой. Такой ситуации не было ни у одного президента", - отмечает эксперт.

По его словам, теперь политическая воля главы государства необходима для начала структурных реформ, способных дать шанс экономическому рывку Украины. При этом в программах кредиторов страны нет прорывных идей, способных обепечить стране сокращение отставания от основных стран-соседей.

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Рашкован предлагает адаптировать для Украины опыт таких быстроразвивающихся стран, как Азербайджан, Индия, Казахстан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, изложенный в недавнем исследовании McKinsey.

"Во-первых, вопрос в демографии: главным приоритетом должно стать повышение качества и количества трудовых ресурсов - нам нужно больше рук и хорошо обученных голов. А значит, нужны инвестиции в образование и создание рабочих мест, в том числе для трудовых мигрантов. Иначе к 2035 году работать будет практически некому.

Во-вторых: фокус на повышении производительности труда, которая гораздо выше в частном секторе, чем в государственном. Важны ускоренное разгосударствление, дерегуляция - все, что может делать частный бизнес, должен делать частный бизнес. Государство должно по максимуму не мешать, как бы ни хотелось помочь.

Третий рецепт - создание внутреннего спроса. Другими словами, то, что мы производим - от товаров внутреннего потребления и машиностроения до IТ-решений, - должно находить своего покупателя, в том числе внутри страны. Речь не о протекционизме, а о том, что рост экономики за счет импорта не является успешным в долгосрочной перспективе.

Четвертое: развитие конкуренции и устранение внутренних монополий, в том числе олигархических.

И пятое: привлечение в Украину транснациональных корпораций с целью локализации производства внутри страны и включения Украины в глобальные цепочки создания стоимости. Если у нас будут расположены сотни филиалов международных предприятий, производящих товары на экспорт, то и рабочие места появятся, да и о безопасности страны иностранные партнеры станут заботиться больше", - пишет эксперт.

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Также он рекомендует президенту рискнуть и при формировании правительства поставить на профессионалов, а не просто на лояльных людей.

Отметим, что СМИ со ссылкой на источники в партии "Голос" называют Владислава Рашкована возможным премьер-министром в новом правительстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3138814
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Короче прокатили Рашкована с премьерством, видимо
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Отметим, что СМИ со ссылкой на источники в партии "Голос" называют Владислава Рашкована возможным премьер-министром в новом правительстве. Источник: https://censor.net.ua/n3138814
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МВФ почувствовал что-то неладное.

"Винни, Винни, эти пчелы неправильные....."

Рекомендация всем, кто еще имеет вклады в банках и тем более в гривнах - снимате денежки и займитесь домашней консервацией - «Зима близко» (англ. Winter Is Coming).....
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«Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках...
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Бо хтось вчився бацати х... на роялі.
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Все резко возжелали премьерства. Рашкован, например. Хватит ванов, вона одного Ньюсвана хватает. Вот, ещё один никак не успокоится: 00:00 Гордон: Я бачу Смешка прем'єр-міністром України (НВ)
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РашкоВаня якийсь, що за безглузде призвище?
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он думал шо поставят на него, а на него положили?
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Что должен а что не должен делать президент решать будет народ Украмни, а не шайка международних ростовщиков и аферистов
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Президент Зеля это тот который ничего и никому не должен. Сам сказал
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Ну і хто приїде будувати заводи в Україну? Де бажаючі? Це все пуста відома балаканина, яка не має матеріального підтвердження. Жодна велика корпорація ще не виявила бажання випускати щось в Україні. Схоже, Україна в прольоті.
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Рашкован предлагает адаптировать для Украины опыт таких быстроразвивающихся стран, как Азербайджан, Индия, Казахстан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Источник: https://censor.net.ua/n3138814

Ща заплачу... от ужаса. Мы, пля. должны ориентироваться на нищую Индию с 1,5 млрд голодного населения? В Харькове множество студентов из Индии - у нас дешевое и образование, и жизнь. И их нельзя назвать цивилизованными людьми - это грязные человекообразные. не знающие, что такое постельное белье, уборка квартиры, стиральная машина и т.п. Рашкован пусть едет в Индию и живет там, а нас в это дерьмо незачем втягивать.
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Не поедет он в Индию, его и тут неплохо раскормили, верно в первом комменте отмечено.
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у индийцев тоже есть чему поучиться. я например обалдел когда увидел, как они качество варёного риса определяют. помнут, помнут, помнут его в пучках пальцев и отставляют, если шо то не намяли. заодно и пальцы вытрут. для мну это был шок! я всегда варю рис в термосе. залил его 1:2 на час и никогда даже не думал, шо он после этого может быть разным))))
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При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован

Ага, воно вже послухало ...
І попризначало ...
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Профессионалы скажут, что надо повышать уровень продукции, чтобы можно было продавать на европейском рынке... Но уровень Сватов не поднимешь до европейского. Так что будут ставить лояльных людей.
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Це, в цілому, рівень рядового українського економіста - він говорить очевидні речі, які можна говорити про будь-яку країну. Для цього потрібно лише одне - інвестиції, які і є причиною росту економік з будь якої точки зору. Нічого з таких схем не вийде без грошей зовні. Он Зеленський їздив шукав інвестицій - багато знайшов?
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Только что, на УКРНЕТе, наткнулся: "В течение последних трех месяцев в Украину пришли 4,5 миллиарда долларов независимых инвестиций"(с). Даже не открывал... Можете попробовать...
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Чому до Зеленського не йдуть інвестиції?
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в воюющую, политически нестабильную страну, с большим уровнем коррупции много инвестиций придет?
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Инвестиций не будет с таким налоговым кодексом как сейчас, коррупцией и отсутствием судов.

Нельзя уговорить инвестиции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован
 
 
 
 
 
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