 При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован

Об этом пишет в блоге на НВ экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вновь получила шанс для рывка. Первые две возможности мы упустили, не выбрав европейский вектор развития в 1991 и 1994 годах. В 2005‑м власти не поняли важности проведения реформ, а кризис 2008‑го свел на нет все зачатки роста. С 2014‑го мы дальше всего продвинулись по пути модернизации, но и эту попытку нельзя назвать рывком. И вот новая возможность в 2019‑м", - сообщил Рашкован.

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По его мнению, в это раз возможность отличается от предыдущих "как минимум по двум причинам".

"Во-первых, в стране нет кризиса: ВВП растет, внешний долг снижается, реальные доходы населения увеличиваются. И в то же время все международные партнеры заявили, что готовы нам помогать. Такого раньше не было: МВФ приходил, когда страну нужно было вытаскивать из кризиса взамен на необходимость проведения реформ, в которые сами правительства особо не верили. Поэтому в прошлые годы, выбираясь из кризисной ямы, элиты страны шли новым курсом по старым граблям к светлому будущему. Сейчас же кризиса нет, а деньги готовы давать Украине не только официальные кредиторы, но и инвесторы.

Во-вторых, в стране есть новый президент с рекордной поддержкой избирателей, который вскоре может получить большинство в парламенте, а программа его партии будет доминировать даже при формировании коалиции с другой политической силой. Такой ситуации не было ни у одного президента", - отмечает эксперт.

По его словам, теперь политическая воля главы государства необходима для начала структурных реформ, способных дать шанс экономическому рывку Украины. При этом в программах кредиторов страны нет прорывных идей, способных обепечить стране сокращение отставания от основных стран-соседей.

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Рашкован предлагает адаптировать для Украины опыт таких быстроразвивающихся стран, как Азербайджан, Индия, Казахстан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, изложенный в недавнем исследовании McKinsey.

"Во-первых, вопрос в демографии: главным приоритетом должно стать повышение качества и количества трудовых ресурсов - нам нужно больше рук и хорошо обученных голов. А значит, нужны инвестиции в образование и создание рабочих мест, в том числе для трудовых мигрантов. Иначе к 2035 году работать будет практически некому.

Во-вторых: фокус на повышении производительности труда, которая гораздо выше в частном секторе, чем в государственном. Важны ускоренное разгосударствление, дерегуляция - все, что может делать частный бизнес, должен делать частный бизнес. Государство должно по максимуму не мешать, как бы ни хотелось помочь.

Третий рецепт - создание внутреннего спроса. Другими словами, то, что мы производим - от товаров внутреннего потребления и машиностроения до IТ-решений, - должно находить своего покупателя, в том числе внутри страны. Речь не о протекционизме, а о том, что рост экономики за счет импорта не является успешным в долгосрочной перспективе.

Четвертое: развитие конкуренции и устранение внутренних монополий, в том числе олигархических.

И пятое: привлечение в Украину транснациональных корпораций с целью локализации производства внутри страны и включения Украины в глобальные цепочки создания стоимости. Если у нас будут расположены сотни филиалов международных предприятий, производящих товары на экспорт, то и рабочие места появятся, да и о безопасности страны иностранные партнеры станут заботиться больше", - пишет эксперт.

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Также он рекомендует президенту рискнуть и при формировании правительства поставить на профессионалов, а не просто на лояльных людей.

Отметим, что СМИ со ссылкой на источники в партии "Голос" называют Владислава Рашкована возможным премьер-министром в новом правительстве.