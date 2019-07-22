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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22802) Киев (17716) Левченко Юрий (24)

 Кандидат от "Свободы" по 223 округу Киева Левченко заявил, что никто не блокирует ОИК, а против него используется фальшивый экзитпол

Кандидат в депутаты по 223 округи в Киеве Юрий Левченко опроверг заявления "Слуги народа" и заявил, что никто из "Свободы" не блокирует окружную комиссию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Левченко отметил: "Официально сообщаю, что на данный момент в ОИК только 2 моих представителя (так больше и не надо, пока по крайней мере).

Но рядом несколько машин с титушками. Машины, кстати, которые мы гоняли в течение нескольких последних ночей и из которых выходили группы, клеили чернуху против меня.

Очевидно, эта фальшивка разгоняется для того чтобы объяснить, почему их вымышленный экзит-пол не соответствует действительности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 223 округе в Киева на 5 участках остановлен подсчет голосов, "Свобода" блокирует ОИК, - "Слуга народа"

Ранне Юрий Левченко заявил о том, что против него используется фальшивый экзитпол. 

Он подчеркнул: "Сейчас структуры Коломойского разгоняют бредовый так называемый "экзитпол" по киевским мажоритарным округам
Это делается для того, чтобы сформировать у избирателя определенное мнение, и таким образом прикрыть фальсификации".

Источник: https://censor.net.ua/n3138813
 
   
 Топ комментарии
 
Левченка на 223 окрузі вибирали двічі, причому в перший раз у нього банда Яника забрала 100% перемогу і віддала литвинівцю "не гею" Пилипишину.

У Левченка в нашому районі стабільна підтримка, він все-таки дбає про свій округ. Я не дуже-то вірю, що він міг би програти людині, яку тут ніхто не знає.
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І палки два кінця. Частина зебілів вже почала скиглити. Інша частина ще скрєпує за зебіла, але скоро почне хлєбати те, що намутили. Хочете бєню з тітушками - отримаєте.
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В твого чучела з Червоної площі в 1917 було 3 %.
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Спостерігачів треба було по дільницям класти, а не тільки в ОВК.
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шо бы признать себя лохом тоже нада иметь яйтса
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І палки два кінця. Частина зебілів вже почала скиглити. Інша частина ще скрєпує за зебіла, але скоро почне хлєбати те, що намутили. Хочете бєню з тітушками - отримаєте.
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Пилять... ну когда уже это закончится? против меня,бюллетени, не соответствует... Давайте закон, каждый вышел и своим лицом проголосовал, и денег сэкономим кучу, и уж подделать точно будет сложно, добавить что ли отпечаток пальца.. один черт к этому идем отпечатки на новых паспортах.. и избир. комиссии не нужны, и бумага не нужна на бюллетени, природу сохраним... И не будет этой хренотени забавы для политиков, а он а они и .т.д...
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Левченка на 223 окрузі вибирали двічі, причому в перший раз у нього банда Яника забрала 100% перемогу і віддала литвинівцю "не гею" Пилипишину.

У Левченка в нашому районі стабільна підтримка, він все-таки дбає про свій округ. Я не дуже-то вірю, що він міг би програти людині, яку тут ніхто не знає.
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та скоріше бюлетні вкинули ще вчора вночі, ці підрахунки підвели до екзит-полів, і результат сьогодні показали.
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та он сделал всё, от него зависящее, чтобы никому не известные украинофобы сейчас пачками захватили власть в стране
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А как именно он дбае про округ? Я думал он Верховную Раду ходи, что то там насчет НАТО законы принимает.. а он у вас на районе заборчики ставит? - молодец!
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Хто був його суперником від зебілоїдів ?
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Все нацики. Твоя песенка спета.В Украине не одно десятилетие подгоняют результат под экзит пол
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Я сьогодні був на двох виборчих дільницях Києва і бачив поруч з ними скупчення автівок з молодими хлопцями. Мабуть це тітушки, бо раніше їх у цих місцях не було.
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а чего делал на двух? ну на одном участке проголосовал, допустим, а на втором?
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как-то наплевал народ на лучших представителей великой нации
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В твого чучела з Червоної площі в 1917 було 3 %.
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крепись, свинобот, твоя жизнь теперь сплошное огорчение
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Центральна виборча комісія станом на 00.20 22 липня опрацювала 1.5 % протоколів по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.


Згідно з цими результатами, партія "Слуга народу" набрала - 38.56%; "Батьківщина" - 10.92%; "Європейська солідарність" - 8.87%; "Опозиційна платформа - За життя" - 8.56%; Радикальна партія Олега Ляшка - 7.96%, "Голос" - 5.90%.
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Никак не может поверить, что сладкая жизнь закончилась.
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Придется наверное ему вернуться к родителям, в Москву...
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Вибори воняють методами Партії Регіонів - купа зайвих бюлетнів, тітушня для охорони фальсифікацій, і відсутність українського в Україні. Тут за українців не те що соромно, тут ними не пахне.
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З іншого боку якщо ОВК провернули фальсифікації по всьому Києву, то виходить, що українці окремо, а державна влада окремо. Повернулась епоха Кравчука.
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вот это да. Левченко все таки пистабол. Не зря 5 лет назад на его участке был шухер
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Пролетела Свобода как фанера над Парижем, собственно, как и другие националистические партии. Их время ушло, за идеи 19 века люди уже не голосуют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат от "Свободы" по 223 округу Киева Левченко заявил, что никто не блокирует ОИК, а против него используется фальшивый экзитпол
 
 
 
 
 
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