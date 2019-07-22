EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1977  20
Материалы по теме:
Все про:выборы (22802) Смешко (79) Сила и Честь (10)

 Абсолютно убежден, что мы проходим в Раду, - Смешко

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко верит, что его политическая сила проходит в Верховную Раду 9 созыва несмотря на результаты экзит-полов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук политика, об эитом он заявил журналистам. 

"Первая реакция на экзит-полы? Вы сами слышали, что целый день были определенные нарушения действующего законодательства.

Экзит-полы на прошлых президентских выборах давали мне 1,6% голосов. На самом деле проголосовали 2 миллиона и официально я получил более 6%. Экзит-полы, к сожалению, не находятся вне влияния олигархически-клановой системы, которая никуда не делась и существует до сегодняшнего дня.

По партии "Сила и Честь" нет олигархов, у нас нет бюджетов. Вы видели нашу скромную рекламу, практическое отсутствие билбордов. Но я благодарен всем избирателям.

Абсолютно убежден, что мы на самом деле проходим в парламент. Я верю в честный подсчет голосов.

И мы сделали выводы из прошлых президентских выборов - у нас есть возможность параллельно проверять ОИК, УИК и, в определенной степени, ЦИК. Я настроен оптимистично. Давайте дождемся официального подсчета голосов".

Также читайте: Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3138812
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Видно пирамидки Гордона таки не действуют) а тот Смешку видимо про них напарил)
 показать весь комментарий
 
 
пусть Гордон пирамидкой ю-шинсе Смешко обработает, - может поможет=)
 показать весь комментарий
 
Еще один умственно хворый. Димуля гондон не на того поставил.
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что все может быть. Пляшке.Эти пролетел, нацики тоже. Заложен хороший фундамент менять власть, но уже другим способом
 показать весь комментарий
 
Не хватит голосов, с такими процентами погрешность будет мизерная.
 показать весь комментарий
 
ну скоро узнаем...но что то мне кажется, что пролет будет
 показать весь комментарий
 
интересно, а после пролета мимо рады, он вернет деньги тем, кто ему заплатил что б в список партии попасть?)))
 показать весь комментарий
 
А зачем он врет? это же легко проверить. экзит полы Смешко давали 6%, он столько и набрал.
Это же легко проверить. Это тебе не пирамидки толкать людям с онкологией
Абсолютно убежден, что мы проходим в Раду, - Смешко - Цензор.НЕТ 7674
 показать весь комментарий
 
Когда ЗЕ соберёт коалицию , нашу страну ждёт чудесное разочарование. И вы увидите, что ЗЕ ни чем не отличается от , как некоторые называют, свинорылого. Это вторая серия в очень плохом фильме, который называется " Конец Украины". Первую серию вы смотрели последние 5 лет, когда занимали первые ряды на майдане, в надежде получше рассмотреть как живут в Европе. Вторая серия будет очень жёстким трэшем .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАбсолютно убежден, что мы проходим в Раду, - Смешко
 
 
 
 
 
 вверх