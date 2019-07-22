 Абсолютно убежден, что мы проходим в Раду, - Смешко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук политика, об эитом он заявил журналистам.

"Первая реакция на экзит-полы? Вы сами слышали, что целый день были определенные нарушения действующего законодательства.

Экзит-полы на прошлых президентских выборах давали мне 1,6% голосов. На самом деле проголосовали 2 миллиона и официально я получил более 6%. Экзит-полы, к сожалению, не находятся вне влияния олигархически-клановой системы, которая никуда не делась и существует до сегодняшнего дня.

По партии "Сила и Честь" нет олигархов, у нас нет бюджетов. Вы видели нашу скромную рекламу, практическое отсутствие билбордов. Но я благодарен всем избирателям.

Абсолютно убежден, что мы на самом деле проходим в парламент. Я верю в честный подсчет голосов.

И мы сделали выводы из прошлых президентских выборов - у нас есть возможность параллельно проверять ОИК, УИК и, в определенной степени, ЦИК. Я настроен оптимистично. Давайте дождемся официального подсчета голосов".

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