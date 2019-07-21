 Садовый подал в отставку с должности главы "Самопомочи"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он сказал в эфире "1+1".
Садовый назвал невозможнымв будущем совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.
"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.
При этом Андрей Садовый отметил, что останется в "Самопомочи" как член партии. Имя возможного нового лидера политсилы он не назвал.
Габріель Гарсія Маркес.Садовий.
Самонеміч.Сто тижнів самотності.
Тогда бы и не было такого общественного запроса на "новые лица" и такого протестного голосования, как на обоих выборах - 2019. Продула партия или кандидат в Президенты - отставка и новый партийный лидер, для избирателей новое лицо. Тогда бы традиционные партии были бы стабильны. А так маємо, що маємо . . .