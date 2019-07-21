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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Садовый (441) Самопомич (909)

 Садовый подал в отставку с должности главы "Самопомочи"

Лидер "Объединения "Самопомощь" Андрей Садовый заявил о готовности уйти в отставку с поста главы партии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он сказал в эфире "1+1".

Садовый назвал невозможнымв будущем совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.

При этом Андрей Садовый отметил, что останется в "Самопомочи" как член партии. Имя возможного нового лидера политсилы он не назвал.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138811
 
   
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Срок жизни партии истёк.Избиратели похоронили на скору руку.
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Габріель Гарсія Маркес.Садовий.


Самонеміч.Сто тижнів самотності. Садовий подав у відставку з посади глави "Самопомочі" - Цензор.НЕТ 3221
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"спасение самопомочи дело рук самой самопомочи" ))
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Ну а что остается? Нужно адекватно реагировать на обстоятельства, что и сделал Садовой. Смысл тянуть кота за яйца.
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наи балл миллионы избирателей и спросу никакого
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вакарчук мотай на вус. одне і друге жидя тебе пережує і виплюне за рік ще і всіх собак на тебе повішає. а як будеш критикувати жидя за рік матемеш рейтинг в рази більший ніж сьогодні.
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Він би і сьогодні отримав би більше, якби прямо заявив, що в коаліцію не піде. А він почав торгуватися!
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він один з тих вірунів які вірують що мойша привів зекоманду щоб спасати Україну від мародеробариги. ******* дуркаїнці періодично здійснювати епічне самогубство
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Пора уходить ему из политики да и пртия уже разбежалась. На парламентских голосовал за Голос - нужно разбавить эти сумасшедшие 40+ процентов у СлуНа.
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Цивилизованный подход, молодец. Всем бы так . . . Гриценко, например, пора уже успокоиться, Юле, оппоблокам . . .
Тогда бы и не было такого общественного запроса на "новые лица" и такого протестного голосования, как на обоих выборах - 2019. Продула партия или кандидат в Президенты - отставка и новый партийный лидер, для избирателей новое лицо. Тогда бы традиционные партии были бы стабильны. А так маємо, що маємо . . .
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партия- однодневка - это очень цивилизованный подход
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый подал в отставку с должности главы "Самопомочи"
 
 
 
 
 
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