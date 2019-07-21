 Садовый подал в отставку с должности главы "Самопомочи"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он сказал в эфире "1+1".

Садовый назвал невозможнымв будущем совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.

При этом Андрей Садовый отметил, что останется в "Самопомочи" как член партии. Имя возможного нового лидера политсилы он не назвал.

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