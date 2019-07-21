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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:выборы (22802) Киев (17716) Свобода (2700)

 В 223 округе в Киеве на 5 участках остановлен подсчет голосов, "Свобода" блокирует ОИК, - "Слуга народа"

Члены пяти участковых избирательных комиссий по 223-му избирательному округу в Киеве с момента закрытия участков не могут начать подсчет голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в киевском штабе политической партии "Слуга народа".

"Избирательные комиссии закрылись в 20.00 для подсчета голосов, 5 из них в 223-м избирательном округе уже два часа сидят и ничего не делают - моют полы, снимают шторы, разбирают свои бумаги, просто сидят за столами, будто они ждут какие-то указания", - говорится в сообщении.

Тем временем, возле окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО "Свобода" и столько же правоохранителей.

"Левченко (действующий народный депутат, кандидат в народные депутаты Юрий Левченко. - Ред.) призвал представителей "Свободы" начинать "раскачивать" ситуацию в ОИК", - заявили в штабе.

"Мы считаем, что те избирательные комиссии, которые не распечатали ни одну урну, не гасят бюллетени, они ждут какой-то сигнал", - убеждены в политсиле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138810
 
 
 Топ комментарии
 
Ті, хто пише проти Левченка, 100% не живуть на цьому окрузі. А я живу і знаю всі обставини. Не могли тут проголосувати за Бурмістер, яка виринула перед виборами, як Пилип із конопель. Ну не знає її тут ніхто! А тут незрозумілий екзит-пол їй малює перевагу в 2-3% над Левченком. А Левченко дійсно багато уваги приділяв району, зустрічався із виборцями регулярно, різні свята проводив, концерти і тд.

Тим паче у Левченка уже вкрав один раз 100% перемогу негей Пилипишин, але на наступних виборах ми, шевченківці, проголосували за нього. Наш район стабільно за Левченка останні роки голосував, навряд чи маловідома особа змогла б його переграти.
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Левченко - відомий на своєму окрузі, він як депутат чимало заходів організував, пенсіонерам у нас на КПІ допомагав. У Раді купу законопроектів подав. Він за всіма опитуваннями передвиборчими опитуваннями був першим. А тут якийсь мутний екзит-пол віддає перемогу нікому невідомій тут Брумістер. Хто це??? Значить можлива спроба фальсифікації!
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а зелене лахміття все мріє про розправи
ви такі смішні, жебраки
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Все отнять и поделить. Это типичный представитель простого нариду.
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А завод индуса тогда здесь каким боком? В голову не приходило, что это просто передел собственности намечается (как в 90-е, как в 2010-м)? Хотя, о чем это я ? В какую голову?
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что ты высеры всякого биомусора тут выставляешь?
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Ті, хто пише проти Левченка, 100% не живуть на цьому окрузі. А я живу і знаю всі обставини. Не могли тут проголосувати за Бурмістер, яка виринула перед виборами, як Пилип із конопель. Ну не знає її тут ніхто! А тут незрозумілий екзит-пол їй малює перевагу в 2-3% над Левченком. А Левченко дійсно багато уваги приділяв району, зустрічався із виборцями регулярно, різні свята проводив, концерти і тд.

Тим паче у Левченка уже вкрав один раз 100% перемогу негей Пилипишин, але на наступних виборах ми, шевченківці, проголосували за нього. Наш район стабільно за Левченка останні роки голосував, навряд чи маловідома особа змогла б його переграти.
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на мажорке голоса тупо рисуются на уровне участков
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Не тільки це, людина реально працювала на окрузі і дослухалася до проблем виборців!
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я бы тоже мог прислушаться не хуже него, думаю не только я, результаты есть от этого прислушивания или только концерты и праздники? бо концертов и праздников на всех округах хватает от кого-нибудь
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Ну, приміром, він відстояв будинок дитячої творчості в центрі Києва, який хотіли відібрати...
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До того ж, він дуже активно законотворчою діяльністю займався - чимало корисних законопроектів підготував. Наприклад, Левченко є одним із авторів закону про безплатну розтаможку електромобілів - це якраз для киян, бо в Києві їх більше всього купує народ.
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ну да тут Энергия, куча ТЕЦ, Бортничи, отсутствие толковых перерабатывающих предприятий, застройки бетонными коробками парков, перенаселение "спальных" районов, безжалостная урбанизация... а ты мне про забаганки богатых киевлян, которые хотят покупать электрокары... не ну не плохо, ничего не имею против, если есть возможность, тем более, только плюсую, но как бы не особо спасает, даже тех кто пересел на электрокар, как думаешь?
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Энергия, куча ТЕЦ, Бортничи, отсутствие толковых перерабатывающих предприятий, застройки бетонными коробками парков, перенаселение "спальных" районов - це все не є проблемами саме нашого району...
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ну да, а загрязнение воздуха в летнее время тоже не проблема вашего района, вы же на другой планете живёте
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ты и на второй не ходил...лузер, а к третьему призываешь.
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5 лет Порохосрань обливала говном Свободу а тут вдруг взялись защищать. Не поздно ли вы усрались? Теперь уже все, нужно не раструсить и ждать пока остынет.
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а кто тут свободу защищает? а ну как давай ссылку на пост с защитой?
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"націоналісти" спілкуються мовою окупанта
націоналісти - такі націоналісти!
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Херню не мели. Никто из так называемых "порохоботов" здесь на форуме и слова плохого не сказал о том же Кошулинском (по крайней мере я не помню такого)! Когда были дебаты перед парламентскими выборами, я сказал, что лучше всех выглядели Притула и Тягнибок (я знаю, что Притула не свободовец). Мне и Ярош нравится (если не обращать внимания на то, что он забил на работу в Раде). А вот объединение Свободы с нацженами выглядит странным.
У поклонников Пети общего с националистами больше, чем ты думаешь. Чего стоит только "армія, мова, віра". У нацжен, похоже, идеи отличались...
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Это вряд ли. Я к месту не привязан. Выехал раз - выеду снова. БОльших потрясений, чем в 2014-м для моей семьи уже не будет. Сейчас хоть какой-то запас прочности есть, а в 2014-м его не было.
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Свобода має недобру карму, а націоналісти не спромоглись створити партію на вибори, тому змушені були тулитись до Свободи.
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Свобода уже давно не соответствует запросам общества. Мне нравятся выступления Тягнибока. Но это только слова... А дел Свободы я не видел. Печально то, что на местном уровне полно достойных членов от Свободы, а вот в ВР...
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а справи рабіновича,бойка,мураєва,зеленського та інших з цієїж кодли ви бачили?-----подивіться серіал ''чорне дзеркало''--сезон 2 серія 3.----там про те,що народ навіть за мультяшку голосувати може.В показ вийшов в 2011 році.------Пояснюючи зміст і структуру телесеріалу, Брукер стверджує, що кожна серія має своїх окремих персонажів, антураж і реальність. Однак всі епізоди «про те, як ми зараз живемо, і про те, що з нами може статися, якщо ми будемо необачні»----чи не про наші теперішні вибори-----''той уявний образ, який ми собі створюємо онлайн та зростання залежності від віртуальних життів''
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Свобода зі своїм вічним керовником тягнибокрм в заднему місці він як комуняка незмінний ось і поплатилися
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Вітаю, малороси! Разом із сєпарами, і разом з відвертими ворогами України ви вибрали собі своє персональне *****.
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У меня то же самое выдаёт
Сайт открывается, а страница там с выборами - нет
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согласен, дальше стартовой сразу не посмотрел, да, по на текущие выборы всё глухо
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может сайт не выдержал большого числа запросов?
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хз, вряд ли... со стартовой же обычно начинается загрузка
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націоналісти просрали своєю бездіяльністю і хохли тут ні до чого), просто ці хлопці вкрай ліниві і ні до чого не здатні. Нац. - геть
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аргументуй, буков. Націоналісти нічого корисного не зробили, один пафос і пусті обіцянки, чи не так?
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А ти кого націоналістами звеш, Свобода це не націоналісти.
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а хто, корпус і.т.д? Це хлопчики за викликом. Вибач, нема в Україні націоналістів,оказія, якщо є то вже давно за кордоном)
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В нас взагалі нема отого корпусу, якщо ви помітили, вони не дуже на захід лізуть, їм Київ, Харків цікаві.
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ДУК ПС, Азов, Батальйон ОУН, Батальйон Січ (від Свободи), Легіон Свободи - дійсно нічого не зробили?
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всі ці угруповання тимчасові, в подальшій перспективі вони нічого не значать.
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Коли було потрібно, то на захист України стали саме націоналісти, а Зе в цей час від повісток ховався...
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я тебе розумію, але подібні організації не можуть споглядати, руйнувати їх значення.
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Пропустіть Левченка, хтось же має товкти пику медведчуку
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Левченко блокирует подсчет голосов на основании того что по результатам опроса он проиграл, совсем охренел.
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Звідки знаєте, 5 дільниць тупо не рахують.
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Швидше навпаки, Свобода підтягнула своїх до ОВК саме тому, що 5 дільниць не рахують голоси... Свободівці ж конкретно до тих дільниць не пішли. Ну і за опитуванням відстань між 1 і 2 місцем - пару процентів, у межах похибки. Тому тут ще важко однозначно сказати, хто виграв.
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Нужно признать, что руководители всех националистических партий с треском провали идею украинского национализма. А учитывая огромный спрос украинцев на национализм такой результат националистов похож на забалтывание, а значит саботаж национализма в угоду антинародному олигархату. Выборы это чётко показали, чтобы уже не вякали тягнебок и его фээсбэшная соратница фарион.
Рядовых членов всех националистических партий это не касается - Вы молодцы, вожди - не хочется матом.
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Яких всіх, крім Свободи більше не зареєстровано націоналістичних партій.
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Все националисты по партийным спискам шли от Швабоды - НК, ПС.
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Ты хочешь сказать, что если б Свобода шла одна она б прошла? Я правильно тебя понял?
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ну це ви вже загнули---''А учитывая огромный спрос украинцев на национализм''----В Україні цього спросу немає.Знаю добре настрій виборців в нашому смт.За рабіновича---він гарно говорить,за бойко---йому путін обіцяв дати гроші.за зеленського---всі пішли і я пішов,ніхто не цікавиться програмами партій,та тим що вони роблять.Часто чую---гордон сказав.Тягнибоку не пробачають того,що він майже 20 років тому сказав на Говерлі.
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Ну надо понимать, что такое украинский национализм - наши националисты не понимают, поэтому главный националист на сегодняшний день у нас оказался Зе. Понимаешь о чём я? То чего ждал народ от националистов показал в кино "слуга народа" Зе, а в это время националисты раскручивают малопопулярного Бандеру, непопулярные Круты, переименовуют улицы, валят памятники почему-то считая, что это и есть национализм - от и получили болт от народа, вернее народный болт.
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Як за часів овоча. Намалються слузі урода - стільки відсотків скільки їм треба.
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Левченко, это который лет до 16 жил в Москве, в семье крупного партработника, потом учился на Кипре и Лондоне, а потом приехал в Украину, оказался патриотом и в течении считанных месяцев получил одну из руководящих должностей в Свободе? У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1268 Вот ни разу не агент ФСБ У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1268
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"свобода " это всегда выступал как ЖУПЕЛ для росСМИ !!! помню как ОЛЕЖЕК рвал голосовые связки на МИТИНГАХ в 90х , а потом рос СМИ парили своим как ФАШИЗМ поднимает голову в-на Украине ((((
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.....нет , Левченко , уходи ты . (диалог Шарапова и бандитом Левченко из кинофильма "Место встречи изменит нельзя " )
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Как же задрали дибилы из Свабоды...при Яныке они хоть кормились из одного корыта и были ему полезны чтоб мобилизировать ватный лохторат, но тогда их присутствие было противовесом...а сейчас этот якорь только мешает движению в сторону Европы и НАТО.
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Забудь о Европе. Здравствуй малоросская губерния Украина
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і вигнали Янека, і на своїх спинах винесли до президента Порошенка, а самі поїхали захищати Україну від руського міра - от же дебіли, скажи?
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Так не буває, спостерігачі на ДВК мають отримати копії протоколів, сама ОВК нічого не зробить.
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Я відстежив за останні сто років з часів УНР таку тенденцію, коли в Україні настає страшна біда яка загрожує втратою суверенітету нашої Української Батьківщини. Тільки тоді притому завжди український народ біжить за допомогою до патріотів націоналістів, мовляв гине врятуйте незалежну Україну .. Раніше по приколу вибрали продажного ЗЕКА- Іуду з його ригоАнальною бандою і почали вони на догоду Кремлю злочинно вбивати державність України. Ось тільки тоді українці звернули увагу і згадали про націоналістів та вибрали їх в парламет проголосували 11% і це з фальсифікаціями а по суті всі 15%. А раніше могли ж вибрати замість ворогів ригоАналів і тоді не було б ніякої зради просто націоналісти не допустили б її, і ліквідували в початковій стадії. Ось і виходить що рятуючи Україну на Майданах і АТО загинули тисячі націоналістів патріотів Українців .. Потім всі заспокоїлися і захотіли приколів ось і прийшла така ж антиукраїнська влада ЗЕбілів українофобів майже таких як і бандитів ригоАналів кривавого ЗЕКА. А тепер це виправляти і вже не по приколу знову прийдеться патріотам націоналістам і знову втрачати багатьох своїх кращих синів українського народу. А щоб не було маячних приколів і смертельної загрози Українській державі треба було раныше добре думати як голосувати щоб потім не виправляти свої жахливі помилки.
Ну а тепер ми маеммо те что маемо, але ніякого реваншу продажних кремлівських сил не буде, вороги не переможуть. Просто жорстка боротьба патріотів - націоналістів за суверенну європейську Україну з продажними промосковськими ворогами не закінчилася вона буде позапарлментом ... протести, майдани, походи, демонстрації, революція .... І Українську державу нікому і ніколи не перемогти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 223 округе в Киеве на 5 участках остановлен подсчет голосов, "Свобода" блокирует ОИК, - "Слуга народа"
 
 
 
 
 
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