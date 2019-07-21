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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:выборы (22802) Киев (17716) Свобода (2699)

 В 223 округе в Киева на 5 участках остановлен подсчет голосов, "Свобода" блокирует ОИК, - "Слуга народа"

Члены пяти участковых избирательных комиссий по 223-му избирательному округу в Киеве с момента закрытия участков не могут начать подсчет голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в киевском штабе политической партии "Слуга народа".

"Избирательные комиссии закрылись в 20.00 для подсчета голосов, 5 из них в 223-м избирательном округе уже два часа сидят и ничего не делают - моют полы, снимают шторы, разбирают свои бумаги, просто сидят за столами, будто они ждут какие-то указания", - говорится в сообщении.

Тем временем, возле окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО "Свобода" и столько же правоохранителей.

"Левченко (действующий народный депутат, кандидат в народные депутаты Юрий Левченко. - Ред.) призвал представителей "Свободы" начинать "раскачивать" ситуацию в ОИК", - заявили в штабе.

"Мы считаем, что те избирательные комиссии, которые не распечатали ни одну урну, не гасят бюллетени, они ждут какой-то сигнал", - убеждены в политсиле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138810
 
 
 Топ комментарии
 
Левченко - відомий на своєму окрузі, він як депутат чимало заходів організував, пенсіонерам у нас на КПІ допомагав. У Раді купу законопроектів подав. Він за всіма опитуваннями передвиборчими опитуваннями був першим. А тут якийсь мутний екзит-пол віддає перемогу нікому невідомій тут Брумістер. Хто це??? Значить можлива спроба фальсифікації!
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В этот раз не проканает. Прощай, Левченко!
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Не тільки це, людина реально працювала на окрузі і дослухалася до проблем виборців!
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я бы тоже мог прислушаться не хуже него, думаю не только я, результаты есть от этого прислушивания или только концерты и праздники? бо концертов и праздников на всех округах хватает от кого-нибудь
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Ну, приміром, він відстояв будинок дитячої творчості в центрі Києва, який хотіли відібрати...
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ты и на второй не ходил...лузер, а к третьему призываешь.
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5 лет Порохосрань обливала говном Свободу а тут вдруг взялись защищать. Не поздно ли вы усрались? Теперь уже все, нужно не раструсить и ждать пока остынет.
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а кто тут свободу защищает? а ну как давай ссылку на пост с защитой?
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"націоналісти" спілкуються мовою окупанта
націоналісти - такі націоналісти!
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Херню не мели. Никто из так называемых "порохоботов" здесь на форуме и слова плохого не сказал о том же Кошулинском (по крайней мере я не помню такого)! Когда были дебаты перед парламентскими выборами, я сказал, что лучше всех выглядели Притула и Тягнибок (я знаю, что Притула не свободовец). Мне и Ярош нравится (если не обращать внимания на то, что он забил на работу в Раде). А вот объединение Свободы с нацженами выглядит странным.
У поклонников Пети общего с националистами больше, чем ты думаешь. Чего стоит только "армія, мова, віра". У нацжен, похоже, идеи отличались...
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Свобода має недобру карму, а націоналісти не спромоглись створити партію на вибори, тому змушені були тулитись до Свободи.
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Свобода зі своїм вічним керовником тягнибокрм в заднему місці він як комуняка незмінний ось і поплатилися
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Вітаю, малороси! Разом із сєпарами, і разом з відвертими ворогами України ви вибрали собі своє персональне *****.
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У меня то же самое выдаёт
Сайт открывается, а страница там с выборами - нет
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согласен, дальше стартовой сразу не посмотрел, да, по на текущие выборы всё глухо
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может сайт не выдержал большого числа запросов?
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хз, вряд ли... со стартовой же обычно начинается загрузка
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націоналісти просрали своєю бездіяльністю і хохли тут ні до чого), просто ці хлопці вкрай ліниві і ні до чого не здатні. Нац. - геть
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Пропустіть Левченка, хтось же має товкти пику медведчуку
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Левченко блокирует подсчет голосов на основании того что по результатам опроса он проиграл, совсем охренел.
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Нужно признать, что руководители всех националистических партий с треском провали идею украинского национализма. А учитывая огромный спрос украинцев на национализм такой результат националистов похож на забалтывание, а значит саботаж национализма в угоду антинародному олигархату. Выборы это чётко показали, чтобы уже не вякали тягнебок и его фээсбэшная соратница фарион.
Рядовых членов всех националистических партий это не касается - Вы молодцы, вожди - не хочется матом.
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Як за часів овоча. Намалються слузі урода - стільки відсотків скільки їм треба.
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Левченко, это который лет до 16 жил в Москве, в семье крупного партработника, потом учился на Кипре и Лондоне, а потом приехал в Украину, оказался патриотом и в течении считанных месяцев получил одну из руководящих должностей в Свободе? У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1268 Вот ни разу не агент ФСБ У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1268
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"свобода " это всегда выступал как ЖУПЕЛ для росСМИ !!! помню как ОЛЕЖЕК рвал голосовые связки на МИТИНГАХ в 90х , а потом рос СМИ парили своим как ФАШИЗМ поднимает голову в-на Украине ((((
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.....нет , Левченко , уходи ты . (диалог Шарапова и бандитом Левченко из кинофильма "Место встречи изменит нельзя " )
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Как же задрали дибилы из Свабоды...при Яныке они хоть кормились из одного корыта и были ему полезны чтоб мобилизировать ватный лохторат, но тогда их присутствие было противовесом...а сейчас этот якорь только мешает движению в сторону Европы и НАТО.
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Ну что, панове, виват Руина, бл*ть. Опять пошла раскачка, и теперь судя по всему начищенный до дыр кулемет нарешті вистрелить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 223 округе в Киева на 5 участках остановлен подсчет голосов, "Свобода" блокирует ОИК, - "Слуга народа"
 
 
 
 
 
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