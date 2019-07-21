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 Комитет избирателей заявляет о вмешательстве полиции в избирательный процесс в 207 и 210 округах в Черниговской области

Представители Национальной полиции Украины в воскресенье на 3 часа заблокировали работу окружной избирательной комиссии в 207 избирательном округе (центр - г.Корюковка, Черниговская обл.), на котором происходила передача избирательной документации участковым избиркомам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Комитет избирателей Украины.

"Официальной причиной было указано проведение следственных действий в отношении законности установления камер видеонаблюдения. Члены ОИК расценили действия по блокированию как давление на комиссию, что привело к подаче главой ОИК заявления в ГБР", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя ОИК №207 Андрей Чефранов сообщил, что представители полиции осуществляют проверку личных вещей граждан на входе в помещение ОИК.

"Причиной этого были указаны непрерывные анонимные сообщения о возможных заминированиях", - отметили в КИУ.

"По мнению наблюдателей КИУ такие действия представителей полиции в значительной мере можно трактовать как политически мотивированные", - подытожили в Комитете.

Также в день голосования на ОИК 210 имели место факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол в пределах избирательного округа.

"Адвокат общественной организации обратился с заявлением в ГБР о злоупотреблениях представителями полиции служебными полномочиями", - рассказали в КИУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138809
 
 
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Зебилизм це отскок дохлой рускомирной собаки. Мусим пережить
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Как там говорил таварисч сталин - главное не как голосуют а как считают.
Ждем сюрпризов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет избирателей заявляет о вмешательстве полиции в избирательный процесс в 207 и 210 округах в Черниговской области
 
 
 
 
 
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