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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:выборы (22802) Киев (17716) экзитпол (159) Прокопив (34) Слуга народа (134)

 Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на 12 мажоритарных округах в Киеве, один округ под вопросом, - экзитполы

На внеочередных парламентских выборах в 12 одномандатных округах Киева побеждают кандидаты от партии "Слуга народа". На округе 211 экзитпол Центра социологических исследований им. Драгоманова победителем определяет кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", согласно данным экзитпола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", кандидаты от "Слуги народа" побеждают в следующих округах.

В округе № 212 побеждает кандидат от "Слуги народа" Максим Перебыйнис, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог, с 35,9% голосов избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Андрея Задерейко проголосовали 16,4%, за самовыдвиженца Игоря Мирошниченко - 8,8%, за Александра Попова - 7,9%.

В округе № 213 - 35,4% голосов набирает Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой" Стоматология", президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины". За члена партии "Европейская солидарность" Анну Старостенко отдали голоса 20,1% избирателей, за самовыдвиженца Борислава Березу проголосовало 17,8%.

В округе № 214 за Сергея Швеца, специального корреспондента и ведущего в ООО ТРК "Студия 1+1" проголосовали 33,4%, за Олеся Маляревича - 21,2%, за выдвиженца партии "Гражданское движение "Хвыля" Виктора Чумака проголосовали по 10,2%.

В округе № 215 с 36,9% голосов лидирует Богдан Яременко, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". За выдвиженца ВО "Свобода" Андрея Ильенко проголосовали 19,8% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Артеменко - 13,5%.

В округе № 216 37% голосов набрала Леся Забуранная, профессор кафедры менеджмента имени профессора И. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Витаклий Павлик набрал 16% голосов, а кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Левин набрал 9,9%.

В округе № 217 за Марьяну Безуглую, руководителя программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины отдали голоса 36,4% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Людмилу Костенко проголосовали 16,8% избирателей, за выдвиженку "Оппозиционной платформы - За жизнь" Оксану Гаврилюк - 8%, за самовыдвиженца Максима Жорина - 7,8%.

В округе № 218 лидирует Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования, которого поддержали 36,2% избирателей. За самовыдвиженку Викторию Муху проголосовали 20,3% избирателей.

В округе № 219 за телеведущего, общественного деятеля, ресторатора Николая Тищенко проголосовали 34,6%, а за самовыдвиженца Александра Третьякова 16,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,8% по данным 188 округов, - ЦИК (обновляется)

В округе № 220 за Анну Бондарь, общественного деятеля, заслуженного архитектора Украины проголосовали 37,3% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Алексея Окопного проголосовали 17,5% избирателей, за самовыдвиженца Сергея Лещенко - 14,3%.

В округе № 221 за Анну Пуртову, разработчика концепции электронного образования, отдали голоса 23,2% избирателей. За кандидата от партии "Голос" Леонида Емца проголосовали 17,5% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Терентьева - 15,2%, за самовыдвиженца Романа Бессмертного - 11,3%.

В округе № 222 Роман Грищук, художественный руководитель студии "Мамахохотала", набрал 44,1%. За кандидата от ВО "Свобода" Владимира Назаренко проголосовали 14,8%, за Дмитрия Андриевского - 13,2%.

В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей. За кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей.

Опросы избирателей проводились на 300 избирательных участках (по 20 в каждом округе) в Киеве и области. Метод: личное интервью на выходе с избирательных участков (экзит-пол).

Теоретическая статистическая погрешность выборки для каждого округа - не более 3,1%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, учитывающего и систематические погрешности (например, не охват специальных участков), Кантар TNS и Info Sapiens предполагают, что погрешность не превысит 5% для каждого округа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Что касается округа № 211, то тут, по данным экзитпола ТСН, побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Юрченко, общественный активист, за которого проголосовали 32,4% избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива проголосовали 24,6% избирателей, за выдвиженца партии "Голос" Тараса Козака - 8,8%, за Кирилла Мешковского - 5,9%.

В то же время, как сообщает Главком со ссылкой на данные экзитпола Центра социологических исследований им. Драгоманова, в 211 округе столицы побеждает именно Прокопив. За него проголосовало 26,4% опрошенных.

А представитель партии "Слуга народа" Александр Юрченко занимает второе место с небольшим отрывом - 25,2%.

Выдвиженец партии "Голос" Тарас Козак, согласно этому экзитполу, получил 8,5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3138808
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы скажут свое слово на Майдане. Который ,похоже,неминуем
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"Мамахохотала"?! Дебіли обирають дебілів!
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хм, и что же теперь скажут порохоботы???
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Ты от куда? Майдан начался в 2004 - с тех пор он перманентный. Разгромное олосование за Зе это бархатный Майдан.
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Тищенко от слуги народа - чего не ожидал того не ожидал, человек который слова толком не выучил ещё в свои 40 прошёл в депутат.
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Главное не то кто как голосует, а кто как считает. Коломойский, он и в Африке коломойский. Поэтому их и притесняли всегда во всех странах.
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215 порадовал. Яременко - классный мужик. Имел хлебную дипломатическую должность в Турции. После избиения Беркутом студентов первым публично и открыто назвал режим Януковича и Беркут фашистским. Был отозван и уволен. Создал организацию "Майдан Иностранных дел".
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Ну там ще є пара - трійка щось значащих людей, а інші - сірі миші.
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В Києві такий великий відсоток підтримки мажоритарників від "Свободи" (в районі 10%-25%), але по партійних списках "Свобода" отримує лише 3%. Дивний парадокс. Сподіваюсь, кілька мажоритарників від націоналістів пройдуть, хтосб має товкти пику Медведчуку.
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Эмпирический опыт неведом киевлянам, - Лёня космос (дважды!), Янукович, теперь за пустую Зеленую фишечку проголосовали.. А еще удивляемся как это Мунтян Палац Спорту собирает на свои недельные семинары.. Идиоты-с..
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Ежики плакали,но продолжали жрать кактус (с)
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Юрий Тихонский

Ну, всё, граждане, можете выдохнуть. Добро пожаловать в ад.
Всё, чего вы хотели, свершилось.
От "новых лиц" рябит в глазах.
Украину возглавил Квартал-95 в полном составе. Пять лет смеха сквозь слёзы вам обеспечено. Если выживете.
Второе место рыго-медведчуков - достойное продолжение ВАШЕЙ "революции достоинства" (где вы его нащупали, достоинство это, ума не приложу).
Наверное, в том, что отдали третье место Мародёру, который ещё толком не успел заглотить и переварить награбленное у вас вчера бабло, но вы тут же заботливо снова пристроили его к кормушке, он же вам уже как родной, да?
Дя-ку-є-мо!!!
Отдельно хочу поздравить Юлию Владимировну с почти безболезненным избавлением от иллюзий и попросить её не пачкаться более в вонючей выгребной яме под вывеской "Украина". Не стоит она того.
Я без всякой иронии рад тому, что её премьерство в этой помойке с опарышами не состоялось. Оно могло бы плохо кончиться, не принеся никакой пользы Украине. Жертвовать собой ради стада тупых хахлов не стоит.
В заключение, хочу ещё раз поздравить многочисленных полезных (и опасных) идиотов Украины с тем, что они сотворили менее чем за полгода своими собственными кривыми ручонками и пожелать от всей души, чтобы ручонки эти отсохли навсегда.
Слава Украине?!
Аминь!
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Украина таким образом очищается от скверны идиотов. В свое время Донбасс уже голосовал за ЗЕка. И где сейчас Донбасс? Голосовавшие за ЗЕ получат от Судьбы очень сильный урок, не все его переживут.
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Понятно конечно.
Но не хочется находится где то рядом.
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Ага, то есть кругом дураки, одня Юля в белом пальто стоит красивая.
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Совместили 2 опроса. По 1 побеждают во всех округах от Зе. По 2 (некий экзитпол Центра социологических исследований им. Драгоманова - кто слышал ранее о нем?) побеждает какой-то мини олигарх порошенковского разлива.
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Киевляне отдали столицу бене. Ну, он вам ещё покажет бенькину мать 🤬 .
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Для меня что порохобот, что гомосек. Что у тех, что у тех, не традиционная сексуальная ориентация.
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"гомосеки" - люди все же, а порохоботы - нелюди.
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ПРОБЛЕМА ПОРОХОБОТІВ.
навіть у гомосєків зараз кращий імідж))
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Зебилы абсолютно все пассивные гомосеки. Поэтому им все равно
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А ти що латентнмй гей? Гомофоб? Чи просто зебіл?
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нет, про вас латентных заботимся.. мойте свои популички на ночь.
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Бизнес-проститутки, теле-проститутки, опчественные "деятели"... Интересно каким боком ресторатор Тищенко к опщественным "деятелям" относится?!
Как там в басне "Беда коль пироги начнёт пекти сапожник, ну а законы измышлять нам рестораторщик-пирожник"... Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 5804
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В окрузі №219 у телеведучого, громадського діяча, ресторатора Миколи Тищенка 34,6% голосів, а у самовисуванця Олександра Третьякова 16,7%.

НУ ЩО,БАРИГО,ДОПОМОГЛИ ТОБІ ТВОЇ МІЛЬЙОНИ?
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Так вони обоє бариги! І занявший 3 місце Товмасян теж! Ну Борщага проміняла одного баригу на іншого, афігєть покращення!
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о господи, ты не особо видимо знаешь кто такой этот Тищенко) мне в целом не нрав Порох, но Тищенко это полный зашквар
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Після відновлення угоди про припинення вогню, яке почалося о 00:01 21 липня, на фоні угоди, досягнутої на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня, СММ продовжувала стежити за ситуацією в області безпеки. З 00:01 до 16:00 21 липня місія зафіксувала в цілому 75 порушень режиму припинення вогню (три вибухи, проліт 21 снаряда і 51 постріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї)", - йдеться в звіті.

Ну где там эти горлопаны что вчера орали про перемирие?
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Единственный округ где может победить не от СлуНа
В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей. За кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей.
Избирателей видимо смутило что "директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша)" ))))
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Та просто Левченка тут у нас стабільно підтримують уже не одні вибори.
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порохнявые! в Киеве полное у вас фиаско!
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Та ні, це Україні в Києві повне фіаско.
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не плачь канадский порохобот - купи леденцов "рошен"!
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Барига повністю просрав на цих виборах і Київ..
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Похоже , совсем наоборот . Это Киев просрал . И не столько барыгу как свои мозги . Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 8792 .
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порохоботам залишається лише скавуліти від образи.
У БУДЦІ,КОТРУ ЗБУДУВАВ ПОРОХ Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 6853
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Ты свои девичьи фантазии , лучше ту не рассказывай . Мало ли шо про тебя подумают ... Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 6928 .
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Порохосвиньи, читаю и диву даюсь.Вы конченные дебилы с неизлечимой вавкой в голове или таки да не можете простить, что вас оторвали от корыта? А, может, и то и другое??? Как может здравомыслящий человек и дальше доверять этой жирной офшорной свинье??? Просто мрак!!!!!!!!!
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Ти з Рашки пишеш, чи що? У половині округів головні конкуренти слуги народа не порохоботи, а представники Голосу, Свободи і безпартійні!
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читайте уважніше..
другі місця-ЄС.

і лише "команді Зе" вдалося дерибанщиків Порошенка послати на..уй...
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2 місце зайняли (принаймні за екзит-полом) свободівці Іллєнко та Левченко, Ємець із Голосу і тд і тп...
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Это клиника вообще.
Люди голосующие за старых воров под издевательским ( как насмешка над дураками) названием "Слуга народа".
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Ляж под капельницу, дурында. Ваше фсё- засрать как можно больш. Как вы надоели...
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Короче ждём в следующем году к весне Украина признает Крым российским. Украина окажется напала на рф и ещё будет платить контрибуции. И признает что сбила боинг и отравила Скриполей в Солтбери
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Таки да. Киев забил последний гвоздь в гроб Незалежной Державы.
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Сдрысни кенгуру, твое мнение- мнение свалившего. Так что не ной.
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поздравляю Минстецботов и прочих придурков,
у Зе больше 50% даже без коалиции Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 7411
гнать вас всех надо ср.ной метлой за плохую работу по поддержке Барыги Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 375

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Так это четко дает ответственность одной силе. Пусть разваливают. Свалить на коалицию не выйдет.
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1.хріново рахуєш
2. рейтинги по мажоритарці дуже ненадійні..
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Плюс 12 голосов только по Киеву, похоже монокоалиция не так уж и фантастична.
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Там по Обухову и Василькову лидирует ещё и сепар Дубинский . Браво зе-быдло ,, ты сегодня побило все рекорды идиотизма . .
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КИЇВ БІЛЬШЕ ЗНЕНАВИДІВ БАРИГ НІЖ ВАТУ.

чому здивування?
природна більша ненависть до зрадників(укроборонпром),ніж ворогів..
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Ну пускай , те только воруют , а другие ведь и вовсе - убивают .!! И ты ненавидишь воров больше чем убийц Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 483 ... Ты в своём уме ?? Тогда и не спрашивай почему подобных тебе называют зебилами .
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песикам теперь только и остается что лаять о несбыточном майдане
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Молодёжи - совет: бегите. Этот режим похлеще Венесуэлы будет.
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Как то слишком быстро "посчитали" голоса...Как эти ущербные могут побеждать в Киеве
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це рейтинги..досить не точні..тому пару Свободівців мають шанси..
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Фальшивые выборы, фальшивые лидеры несчастной Украины. Вячеслав Осиевский
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Цифры четко показывают, что все что будет дальше с Украиной она заслужила. Вот именно по Киеву, по мажоритарке. Власть отдали шутам из Мамахохотала и прочему шоблу. Дальше будет капитуляция и дефолт. Ждем.
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Олег Стецишин
2 год ·

Кінець донецького клану.
Мураєв, Вілкул, Добкін 1+2, Шурма, Хомутиннік, Геллєр, Воропаєв, Кацуба, Бахтеєва. Більше ми не побачимо у великій політиці цих ще донедавна впливових людей
І хоча ймовірно до нової ВР все-таки пройдуть деякі мажоритарники від екс-"Регіонів" та окремі представники Донбасу з "Опоплатформи" (Королевська, Йоффе), можна сміливо говорити про поразку Р.Ахметова.
Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 7106 Поразку, яка може мати для нього катастрофічні наслідки.

Уперше з 2002 року в всесильного "господаря Донбасу", найбагатшого українця за версіями всіх журналів та сайтів не буде "своєї" фракції у ВР, яка з одного боку була його захистом, з іншого - неабияк піднімала його політичну вагу.
Натомість вони будуть в його суперників по олігархічному клану - Коломойського, Пінчука, Льовочкіна, Медведчука, братів Суркісів і навіть в австрійського підсудного Фірташа.
Чи не виникне у них бажання поживитися за рахунок Ахметова? Скажімо, під благовидними лозунгами "наведення ладу в енергетичній сфері (металургії, вугільній галузі)"?
Не здивуюся, якщо за рік-два ображений і на той час реально збіднілий Ринат Леонідович спробує підняти (і профінансує) антизелений Майдан. Під гаслами "Схід і Захід разом" і "Украина - превыше всего!" ))


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Не беспокойтесь. Зеленский его прикроет.
Он считает что Ахметов - это бизнес (а не олигархат). А с бизнесом нужно договариваться.
Получит ещё 20 скорых.
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219 Три братка 90-х. Третьяков, Тавмасян, Тищенко.

Победил - Тищенко.
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Путин ищет повод для ОТКРЫТОГО вторжения в Украину - Мирослав Гай
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты от "Слуги народа" побеждают на 12 мажоритарных округах в Киеве, один округ под вопросом, - экзитполы
 
 
 
 
 
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