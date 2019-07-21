 Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на 12 мажоритарных округах в Киеве, один округ под вопросом, - экзитполы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", согласно данным экзитпола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", кандидаты от "Слуги народа" побеждают в следующих округах.

В округе № 212 побеждает кандидат от "Слуги народа" Максим Перебыйнис, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог, с 35,9% голосов избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Андрея Задерейко проголосовали 16,4%, за самовыдвиженца Игоря Мирошниченко - 8,8%, за Александра Попова - 7,9%.

В округе № 213 - 35,4% голосов набирает Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой" Стоматология", президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины". За члена партии "Европейская солидарность" Анну Старостенко отдали голоса 20,1% избирателей, за самовыдвиженца Борислава Березу проголосовало 17,8%.

В округе № 214 за Сергея Швеца, специального корреспондента и ведущего в ООО ТРК "Студия 1+1" проголосовали 33,4%, за Олеся Маляревича - 21,2%, за выдвиженца партии "Гражданское движение "Хвыля" Виктора Чумака проголосовали по 10,2%.

В округе № 215 с 36,9% голосов лидирует Богдан Яременко, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". За выдвиженца ВО "Свобода" Андрея Ильенко проголосовали 19,8% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Артеменко - 13,5%.

В округе № 216 37% голосов набрала Леся Забуранная, профессор кафедры менеджмента имени профессора И. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Витаклий Павлик набрал 16% голосов, а кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Левин набрал 9,9%.

В округе № 217 за Марьяну Безуглую, руководителя программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины отдали голоса 36,4% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Людмилу Костенко проголосовали 16,8% избирателей, за выдвиженку "Оппозиционной платформы - За жизнь" Оксану Гаврилюк - 8%, за самовыдвиженца Максима Жорина - 7,8%.

В округе № 218 лидирует Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования, которого поддержали 36,2% избирателей. За самовыдвиженку Викторию Муху проголосовали 20,3% избирателей.

В округе № 219 за телеведущего, общественного деятеля, ресторатора Николая Тищенко проголосовали 34,6%, а за самовыдвиженца Александра Третьякова 16,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,8% по данным 188 округов, - ЦИК (обновляется)

В округе № 220 за Анну Бондарь, общественного деятеля, заслуженного архитектора Украины проголосовали 37,3% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Алексея Окопного проголосовали 17,5% избирателей, за самовыдвиженца Сергея Лещенко - 14,3%.

В округе № 221 за Анну Пуртову, разработчика концепции электронного образования, отдали голоса 23,2% избирателей. За кандидата от партии "Голос" Леонида Емца проголосовали 17,5% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Терентьева - 15,2%, за самовыдвиженца Романа Бессмертного - 11,3%.

В округе № 222 Роман Грищук, художественный руководитель студии "Мамахохотала", набрал 44,1%. За кандидата от ВО "Свобода" Владимира Назаренко проголосовали 14,8%, за Дмитрия Андриевского - 13,2%.

В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей. За кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей.

Опросы избирателей проводились на 300 избирательных участках (по 20 в каждом округе) в Киеве и области. Метод: личное интервью на выходе с избирательных участков (экзит-пол).

Теоретическая статистическая погрешность выборки для каждого округа - не более 3,1%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, учитывающего и систематические погрешности (например, не охват специальных участков), Кантар TNS и Info Sapiens предполагают, что погрешность не превысит 5% для каждого округа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Что касается округа № 211, то тут, по данным экзитпола ТСН, побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Юрченко, общественный активист, за которого проголосовали 32,4% избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива проголосовали 24,6% избирателей, за выдвиженца партии "Голос" Тараса Козака - 8,8%, за Кирилла Мешковского - 5,9%.

В то же время, как сообщает Главком со ссылкой на данные экзитпола Центра социологических исследований им. Драгоманова, в 211 округе столицы побеждает именно Прокопив. За него проголосовало 26,4% опрошенных.

А представитель партии "Слуга народа" Александр Юрченко занимает второе место с небольшим отрывом - 25,2%.

Выдвиженец партии "Голос" Тарас Козак, согласно этому экзитполу, получил 8,5%.