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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
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 Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева. ФОТО

Полиция Киевской области проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступил ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело, - МВД

Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева 01
Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138807
 
   
 Топ комментарии
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То что в ВР не зашла ниодна националистическая и патриотическая партия заслуга Парашенка и порохосрани. За 5 лет вся пропаганда Парашенка работала не на Украину, не против рыгов а против патриотических и националистических движений. Как вы там порохосрань радовались, что националистов на колени ставят перед Банковой и разгоняют блокаду дамбаса якобы организованную агентами кремля забыли уже? Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева - Цензор.НЕТ 7867
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ага.. ты надудел в штаны, а виноват Порошенко.. как всё просто в вашем тупом мире..
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не нравится порох, теперь на майдане видел митинг петушариев, которые стоя прямо перед фото майдана и погибших вещали что на майдене были одни маргиналы за 500 гривен... ви зробили це разом, з зебобиками
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Тамженашилюди едут покорять столицу? Нет?
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Скоро ему Петя будет завидовать
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Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева - Цензор.НЕТ 563не знаю точно про что ты, но если про излишки веса, то пусть у мосийчука спросит совет
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Мвнстець петюшок звозить.)
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Соевый мародер выпустил своих ручных макак из психушек?
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О, рабы построили полицейское государство.То есть уже и передвигаться по стране запрещено? Вы зробылы це разом.
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Гопоте да , запрещено . И надо сделать так шоб было ещё и больно . .
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Вот это номер! Бедный Арсен! А он так старался! Да уж.
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Пеца готовит очередную подлость
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Плющит,знаю,радуюсь
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Как видиш- жив,и вчера даже осилил украинскую букву I.
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как же но сдохнет если исправно свои щи отрабатывает
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И есть же дураки за 500 грн в титушек превращатся. Неужели пацанам работы дома нет?
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Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева

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а я думаю чего у них лица расплывчастые на фото?Действительно очень подозрительно.
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Национальный антикоррупционный портал

В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней

В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года.

Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте ЦИК.

Известно, что в ЦИК уже обработали первые 0,5% протоколов.

По этим результатам голоса распределяются таким образом:

"Слуга народа" - 47,37%;
"Батькивщина" - 12,93%
Радикальная партия Олега Ляшко - 7,67%
"Европейская солидарность" - 7,60%
"Оппозиционная платформа - За життя" - 4,77%
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Этот номер уже не пройдет, КОРД порешает.
Это при правлении рыгов можно было титушнёй решать вопросы.
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а шо треба всю інфу))) мати, або інфа) буде мати паліцію))
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"это сироты. тяжёлое наследие прошлого режима" (С) ))))))))
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Революционеры едут, Петю на царство возвращать.
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Первая попытка закрутить гайки после провокации, пока рейтинг высок, похоже сорвалась...
Какой будет вторая?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
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