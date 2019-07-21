 Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступил ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.
"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.
Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.
Ти, когда смотріш вслєд билой жизні,которую уже нє вєрнуть ((((((
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а я думаю чего у них лица расплывчастые на фото?Действительно очень подозрительно.
В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней
В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней
Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года.
Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте ЦИК.
Известно, что в ЦИК уже обработали первые 0,5% протоколов.
По этим результатам голоса распределяются таким образом:
"Слуга народа" - 47,37%;
"Батькивщина" - 12,93%
Радикальная партия Олега Ляшко - 7,67%
"Европейская солидарность" - 7,60%
"Оппозиционная платформа - За життя" - 4,77%
Это при правлении рыгов можно было титушнёй решать вопросы.
Какой будет вторая?