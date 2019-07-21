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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (226) премьер (1449) Голос партия (43) Клименко Юлия (2)

 На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко

В партии "Голос" готовы предлагать лидера политсилы Святослава Вакарчука в премьер-министры Украины, но считают, что нужно определиться с тем, кто будет формировать правительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава избирательного штаба партии "Голос" Юлия Клименко.

"На премьер-министра готовы предлагать (Вакарчука. - Ред.), но вопрос, - кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", - сказала глава штаба.

В то же время, она отметила, что премьерство Вакарчука - не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию.

"Так как та партия, которая выигрывает, должна нести полную ответственность, в том числе и за премьер-министра", - добавила Клименко.

Также она отметила, что пока с партией "Слуга народа" у "Голоса" не было никаких переговоров.

"Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами. Мы хотим делегировать людей, экспертов по направлениям, которые у нас есть... Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет завесить с одной стороны от коалиционного соглашения, а с другой стороны, мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере", - добавила глава штаба.

Что касается себя, Клименко отметила, что готова остаться как депутатом в парламенте, так и перейти в исполнительную власть, в зависимости от партийной целесообразности.

Отвечая на вопрос, о комитете Рады, в котором она себя видит, Клименко ответила, что может работать как в комитете экономической политики так и в комитете налоговой и бюджетной политики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138806
 
   
 Топ комментарии
 
Пол страны дебилов, так еще и Вакарчука премьером предлагают.... Украина сдохла. Давайте другую.
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Премьер-министром будет кто-то от СН, в крайнем случае, человек, не связанный ни с одной партией, но весьма лояльный СН. Другие коалицианты могут рассчитывать на вице-премьера и несколько министерских портфелей. Это общемировая практика. Логично, что, обойдя других на выборах, партии заинтересованы в своем руководителе правительства, чтобы реализовывать свои задумки, какими бы они ни были. Без премьерского кресла это сложно.
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вы тут все на голову ипанулись? Что вы обсуждаете? Хозяйственник вакарчук или нет? Вы еще не поняли, что стране пи**ец? Впрочем, всё было ясно, после избрания зеленой сопли.
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Лабец! Или валить нУно, или патрони закупать...
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Якщо Вакарчук піде в прем'єр-міністри, то це смерть для його політичної партії, більше він в раду не потрапить, це значить взяти на себе все те безглуздя, що буде творити партія зелелепуха.
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Ну а что тут такого) В партии Голос все люди при бабле и иностранной недвиге. Какая разница им кто будет премьером, не над ними же дилетанты и бездари будут эксперименты ставить, а над пересичным мудрым наридом живущим за 2000 грн пенсии или 4000-5 000 зарплаты.
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Процветание любой страны зависит лишь от моральных качеств верхушки власти. Если в стране правят коррумпированные-быдлоты, то любая страна, даже богатая, будет прозябать в нищете. Если страной правят Светочи то любая, даже бедная страна, будет процветать. На мой взгляд моральные качества Вакарчука вселяют оптимизм - поэтому я за. Но не будем раскатывать губу, бо Виталий Кличко тоже излучал положительные качества, но дорвавшись до корыта залез в него с ногами, и руками, и головой, быстро стал в глазах киевлян пидаликом и превратился в кучу ...
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шикарно ))) поплавскому портфель министра культуре светит ? тоже ведь певец))))
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не стоит порядочному человеку с зелеными связываться.
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