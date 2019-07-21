 На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава избирательного штаба партии "Голос" Юлия Клименко.

"На премьер-министра готовы предлагать (Вакарчука. - Ред.), но вопрос, - кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", - сказала глава штаба.

В то же время, она отметила, что премьерство Вакарчука - не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию.

"Так как та партия, которая выигрывает, должна нести полную ответственность, в том числе и за премьер-министра", - добавила Клименко.

Также она отметила, что пока с партией "Слуга народа" у "Голоса" не было никаких переговоров.

"Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами. Мы хотим делегировать людей, экспертов по направлениям, которые у нас есть... Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет завесить с одной стороны от коалиционного соглашения, а с другой стороны, мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере", - добавила глава штаба.

Что касается себя, Клименко отметила, что готова остаться как депутатом в парламенте, так и перейти в исполнительную власть, в зависимости от партийной целесообразности.

Отвечая на вопрос, о комитете Рады, в котором она себя видит, Клименко ответила, что может работать как в комитете экономической политики так и в комитете налоговой и бюджетной политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Люди проголосовали за изменения. Мы готовы брать на себя ответственность", - Вакарчук о данных экзитполов