 Порошенко о президентстве Зеленского: Его стратегия - это кот в мешке

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом Порошенко рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос шеф-редактора Брюссельского бюро Анне Геллинек, как бы он описал происходящее во время президентства Зеленского в Украине, Порошенко заявил: "Никто не знает, потому что стратегия нашего нового президента - это, как мы называем, в Украине, кот в мешке".

"Все объясняют, что нам нужны парламентские выборы для продолжения реформ. И я очень горжусь тем, что весь мир заявляет, что за последние пять лет моего президентства мы сделали больше для процесса реформ, чем за 25 лет до этого. Но прошло три месяца с президентских выборов, и мы не имеем дальнейших изменений", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины добавил, что он оптимист и пытается сделать все возможное, чтобы продолжить реформы в Украине.

"К сожалению, мы видим первые признаки реванша. Команда Януковича уничтожает пять лет моего президентства, это те, кто был связан с Путиным, который вторгся в Украину, это те, кто отвечает за кровь на Майдане. Я боюсь, что они вернутся. И я думаю, что это очень тревожный знак. Начались судебные процессы против закона о декоммунизации, судебной реформе, образовании независимой украинской церкви и многих других. Конечно, я не приветствую этого. Но я думаю, что ключевым вопросом для Украины является продолжение европейской и евроатлантической интеграции. И если кто-то попытается остановить это или заменит работу, выполненную до сих пор, на блаблабла, мы не примем этого", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

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Отвечая на вопрос, ожидает ли он политического кризиса после парламентских выборов, Порошенко ответил, что, по его мнению, Украина уже находится в кризисе.

"Я думаю, что мы уже находимся в кризисе, потому что после президентских выборов президент призвал к досрочным выборам по сомнительной причине, хотя парламенту довелось бы работать еще несколько месяцев. Это уже кризис. Президент настаивает на том, что премьер-министр должен уйти. И тот уже сидит на упакованных чемоданах", - заявил Порошенко.

Политик отметил, что главные изменения, которые произошли под его президентством в стране, по его мнению, заключались в том, что после Майдана пять лет назад, когда 16% людей поддержали интеграцию в НАТО, сейчас они имеют 58%. "Количество тех, кто поддерживал европейскую интеграцию, в то время составляло 33%. Сегодня это почти 70 процентов. А те, кто сейчас пытается остановить этот процесс, приведут страну к очень глубокому кризису. Потому что они пытаются вернуть страну под российское влияние", - отметил политик.

На вопрос, готов ли Порошенко искать компромисс с господином Зеленским, или видит себя как его политического оппонента, он заявил: "Ответ очень прост. Мы единственная политическая партия, которая формулирует четкую стратегию: мы за Европу, европейскую и евроатлантическую интеграцию. И если президент Зеленский реализует то, что заявил, я обязательно пойду с ним в Европу".

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Однако Порошенко добавил: "Если президент Зеленский пытается заменить действительно тяжелую работу над реформами разговором или, что еще хуже, оставит власть олигархам, которые финансировали его избирательную кампанию, то я буду его жестким оппонентом. Потому что я буду защищать свою страну. Это не вопрос отношений двух ведущих политиков, это вопрос национальных интересов государства".

Политик также рассказал, боится ли он того, что президент Зеленский вернет Украину под влияние России.

"К сожалению, я думаю, что это возможно. Вы спросили, какова стратегия президента Зеленского. И мой абсолютно четкий ответ: я не знаю, как и много украинцев этого не знают", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также оценил шансы Зеленского на решение кризиса на востоке Украины. По его мнению, решение должно быть найдено на основе минских соглашений.

"Но какие четыре главных момента Минских соглашений? Пункт №1: Вывод российских войск. Без этого ничего нельзя. Пункт 2: Тяжелое и артиллерийское вооружение России нужно отозвать. Пункт 3: Незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены. Без этого ничего нельзя делать дальше. И пункт 4: Мы должны получить полный контроль над всей украинско-российской границей", - подчеркнул Порошенко.

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Он отметил, что оставить перемирие под российским контролем не означало бы мира, это было бы капитуляцией. "Но капитуляция для Украины неприемлема. Мое предложение было очень простым и понятным: пусть Совет Безопасности ООН принимает решение и использует миротворцев под мандатом ООН для защиты всех прав людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях и страдают от российской оккупации. И во время развертывания миротворцев мы организуем все для политического решения нерешенных вопросов - за свободные и честные выборы - в соответствии с украинским законодательством", - отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, что именно может сделать президент Зеленский, может ли первым шагом быть его разговор с Путиным, политик ответил: "Вы абсолютно правы, потому что это безопасный сценарий для сохранения лица. Путин ненавидел идею поддержки сценария Порошенко. Ключ к миру не в руках господина Зеленского. И он не был в руках господина Порошенко. Так же, как он не в Берлине, Брюсселе или Вашингтоне".

"К сожалению, ключ к миру лежит в руках Путина в Кремле", - резюмировал Порошенко.